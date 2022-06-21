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Курс доллара составил 53,77 рубля, евро опустился до 56,26 рубля - РИА Новости, 21.06.2022
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Курс доллара составил 53,77 рубля, евро опустился до 56,26 рубля
Курс доллара составил 53,77 рубля, евро опустился до 56,26 рубля - РИА Новости, 21.06.2022
Курс доллара составил 53,77 рубля, евро опустился до 56,26 рубля
Рубль во вторник сильно вырос к основным инвалютам, которые в ходе торгов обновили минимумы с 2015 года: доллар к закрытию торгов подешевел до 53,77 рубля, евро РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T19:10
2022-06-21T19:41
экономика
цены на нефть
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Рубль во вторник сильно вырос к основным инвалютам, которые в ходе торгов обновили минимумы с 2015 года: доллар к закрытию торгов подешевел до 53,77 рубля, евро - до 56,26 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) потерял 1,86 рубля, составив 53,77 рубля, евро опустился на 2,59 рубля, до 56,26 рубля.
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экономика, цены на нефть
19:10 21.06.2022 (обновлено: 19:41 21.06.2022)
 
Курс доллара составил 53,77 рубля, евро опустился до 56,26 рубля

Курс доллара упал до 53,77 рубля, евро опустился до 56,26 рубля, закрыв торги на минимумах

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМосковская биржа
Московская биржа - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Рубль во вторник сильно вырос к основным инвалютам, которые в ходе торгов обновили минимумы с 2015 года: доллар к закрытию торгов подешевел до 53,77 рубля, евро - до 56,26 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) потерял 1,86 рубля, составив 53,77 рубля, евро опустился на 2,59 рубля, до 56,26 рубля.
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