https://ria.ru/20220621/bezopasnost-1797150998.html
Медведев призвал оперативно решать вопросы технологической безопасности
Медведев призвал оперативно решать вопросы технологической безопасности - РИА Новости, 21.06.2022
Медведев призвал оперативно решать вопросы технологической безопасности
Всем органам власти, госструктурам и госкомпаниям сегодня в вопросе обеспечения технологической безопасности надо работать быстро и слаженно, иначе "нас просто... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T19:51
2022-06-21T19:51
2022-06-21T19:53
россия
дмитрий медведев
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788392169_0:0:2856:1606_1920x0_80_0_0_28b88c8d3484da72faf9c8d7459bc666.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Всем органам власти, госструктурам и госкомпаниям сегодня в вопросе обеспечения технологической безопасности надо работать быстро и слаженно, иначе "нас просто съедят", заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Всем заинтересованным органам власти, всем структурам государственным, всем государственным компаниям сейчас нужно действовать максимально быстро и слаженно, поверх ведомственных барьеров, что называется, иначе нас просто съедят", - сказал Медведев в ходе заседания межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам обеспечения технологического суверенитета государства в сфере развития критической информационной инфраструктуры.
https://ria.ru/20220621/infrastruktura-1797149918.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788392169_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c0c69972f7e106caf3eabd07e80ec8c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, безопасность
19:51 21.06.2022 (обновлено: 19:53 21.06.2022)
Медведев призвал оперативно решать вопросы технологической безопасности
Медведев: в вопросах технологической безопасности всем госкомпаниям надо работать быстро