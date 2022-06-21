https://ria.ru/20220621/bezopasnost-1797150998.html

Медведев призвал оперативно решать вопросы технологической безопасности

Медведев призвал оперативно решать вопросы технологической безопасности - РИА Новости, 21.06.2022

Медведев призвал оперативно решать вопросы технологической безопасности

Всем органам власти, госструктурам и госкомпаниям сегодня в вопросе обеспечения технологической безопасности надо работать быстро и слаженно, иначе "нас просто... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T19:51

2022-06-21T19:51

2022-06-21T19:53

россия

дмитрий медведев

безопасность

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Всем органам власти, госструктурам и госкомпаниям сегодня в вопросе обеспечения технологической безопасности надо работать быстро и слаженно, иначе "нас просто съедят", заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Всем заинтересованным органам власти, всем структурам государственным, всем государственным компаниям сейчас нужно действовать максимально быстро и слаженно, поверх ведомственных барьеров, что называется, иначе нас просто съедят", - сказал Медведев в ходе заседания межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам обеспечения технологического суверенитета государства в сфере развития критической информационной инфраструктуры.

https://ria.ru/20220621/infrastruktura-1797149918.html

россия

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Евгения Нефедова

россия, дмитрий медведев, безопасность