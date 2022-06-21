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Путин отметил мужество российских военных в отстаивании суверенитета страны

Путин отметил мужество российских военных в отстаивании суверенитета страны - РИА Новости, 21.06.2022

Путин отметил мужество российских военных в отстаивании суверенитета страны

Российские военные отстаивают право России на суверенное развитие, бойцы действуют как настоящие герои плечом к плечу вне зависимости от национальности, заявил... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T13:45

2022-06-21T13:45

2022-06-21T13:46

безопасность

россия

владимир путин

сирия

донбасс

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российские военные отстаивают право России на суверенное развитие, бойцы действуют как настоящие герои плечом к плечу вне зависимости от национальности, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства отметил, что "мы гордимся, что в ходе специальной военной операции наши бойцы действуют мужественно, профессионально, как настоящие герои"."Российские воины разных национальностей сражаются плечом к плечу. В этом единении, вере в правоту своего дела, в той огромной, поистине народной поддержке, которую чувствуют наши воины, великая несокрушимая сила России",- сказал Путин.

https://ria.ru/20220511/razvedki-1785791456.html

россия

сирия

донбасс

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безопасность, россия, владимир путин, сирия, донбасс