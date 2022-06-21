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Путин отметил мужество российских военных в отстаивании суверенитета страны - РИА Новости, 21.06.2022
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Путин отметил мужество российских военных в отстаивании суверенитета страны
Путин отметил мужество российских военных в отстаивании суверенитета страны - РИА Новости, 21.06.2022
Путин отметил мужество российских военных в отстаивании суверенитета страны
Российские военные отстаивают право России на суверенное развитие, бойцы действуют как настоящие герои плечом к плечу вне зависимости от национальности, заявил... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T13:45
2022-06-21T13:46
безопасность
россия
владимир путин
сирия
донбасс
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российские военные отстаивают право России на суверенное развитие, бойцы действуют как настоящие герои плечом к плечу вне зависимости от национальности, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства отметил, что "мы гордимся, что в ходе специальной военной операции наши бойцы действуют мужественно, профессионально, как настоящие герои"."Российские воины разных национальностей сражаются плечом к плечу. В этом единении, вере в правоту своего дела, в той огромной, поистине народной поддержке, которую чувствуют наши воины, великая несокрушимая сила России",- сказал Путин.
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безопасность, россия, владимир путин, сирия, донбасс
13:45 21.06.2022 (обновлено: 13:46 21.06.2022)
 
Путин отметил мужество российских военных в отстаивании суверенитета страны

Путин: российские военные отстаивают право страны на суверенное развитие, проявляя героизм

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российские военные отстаивают право России на суверенное развитие, бойцы действуют как настоящие герои плечом к плечу вне зависимости от национальности, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сегодняшние офицеры и солдаты России, наследники поколения победителей, внуки и правнуки героев Великой Отечественной, самоотверженно сражаются за Родину. За наш народ. Ведут борьбу с международными террористами в Сирии. Защищают Донбасс от неонацистов. Отстаивают мир, безопасность нашего народа, право России на суверенное развитие", - сказал Путин, поздравляя выпускников высших военно-учебных заведений РФ с окончанием обучения.
Глава государства отметил, что "мы гордимся, что в ходе специальной военной операции наши бойцы действуют мужественно, профессионально, как настоящие герои".
"Российские воины разных национальностей сражаются плечом к плечу. В этом единении, вере в правоту своего дела, в той огромной, поистине народной поддержке, которую чувствуют наши воины, великая несокрушимая сила России",- сказал Путин.
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