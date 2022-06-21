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Путин заверил, что Россия будет продолжать развивать ВС - РИА Новости, 21.06.2022
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Путин заверил, что Россия будет продолжать развивать ВС
Путин заверил, что Россия будет продолжать развивать ВС - РИА Новости, 21.06.2022
Путин заверил, что Россия будет продолжать развивать ВС
Россия будет и дальше развивать и укреплять Вооруженные силы с учетом потенциальных военных угроз и рисков, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T13:38
2022-06-21T13:38
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Россия будет и дальше развивать и укреплять Вооруженные силы с учетом потенциальных военных угроз и рисков, заявил президент РФ Владимир Путин.Власти будут продолжать оснащать войска новыми системами вооружения, заявил президент РФ Владимир Путин."Среди приоритетных направлений - оснащение войск новыми системами вооружения, которые будут определять боеспособность армии и флота в ближайшие годы и десятилетия вперед", - сказал он в ходе встречи с выпускниками высших военно-учебных заведений.
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безопасность, россия, владимир путин
13:38 21.06.2022
 
Путин заверил, что Россия будет продолжать развивать ВС

Путин: Россия будет и дальше развивать Вооруженные силы в зависимости от угроз и рисков

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Россия будет и дальше развивать и укреплять Вооруженные силы с учетом потенциальных военных угроз и рисков, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы будем и дальше развивать и укреплять наши Вооруженные силы с учетом потенциальных военных угроз и рисков, на основе уроков современных вооруженных конфликтов, совершенствовать их боевой состав", - сказал он на встрече с выпускниками военных вузов.
Власти будут продолжать оснащать войска новыми системами вооружения, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Среди приоритетных направлений - оснащение войск новыми системами вооружения, которые будут определять боеспособность армии и флота в ближайшие годы и десятилетия вперед", - сказал он в ходе встречи с выпускниками высших военно-учебных заведений.
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