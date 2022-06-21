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Путин заверил, что Россия будет продолжать развивать ВС
Путин заверил, что Россия будет продолжать развивать ВС - РИА Новости, 21.06.2022
Путин заверил, что Россия будет продолжать развивать ВС
Россия будет и дальше развивать и укреплять Вооруженные силы с учетом потенциальных военных угроз и рисков, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T13:38
2022-06-21T13:38
2022-06-21T13:38
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Россия будет и дальше развивать и укреплять Вооруженные силы с учетом потенциальных военных угроз и рисков, заявил президент РФ Владимир Путин.Власти будут продолжать оснащать войска новыми системами вооружения, заявил президент РФ Владимир Путин."Среди приоритетных направлений - оснащение войск новыми системами вооружения, которые будут определять боеспособность армии и флота в ближайшие годы и десятилетия вперед", - сказал он в ходе встречи с выпускниками высших военно-учебных заведений.
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безопасность, россия, владимир путин
Путин заверил, что Россия будет продолжать развивать ВС
Путин: Россия будет и дальше развивать Вооруженные силы в зависимости от угроз и рисков