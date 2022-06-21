https://ria.ru/20220621/bezhentsy-1797173220.html

СК Белоруссии заявил о тайном захоронении убитых беженцев в Польше

СК Белоруссии заявил о тайном захоронении убитых беженцев в Польше - РИА Новости, 21.06.2022

СК Белоруссии заявил о тайном захоронении убитых беженцев в Польше

Следственный комитет Белоруссии сообщил, что в ходе встречи в Минске с делегацией Ирака довел до нее информацию о массовых казнях и тайном захоронении убитых... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T22:30

2022-06-21T22:30

2022-06-21T22:30

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белоруссия

польша

минск

следственный комитет россии (ск рф)

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МИНСК, 21 июн – РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии сообщил, что в ходе встречи в Минске с делегацией Ирака довел до нее информацию о массовых казнях и тайном захоронении убитых беженцев польскими военнослужащими на приграничной территории в Польше.Согласно сообщению на сайте белорусского ведомства, в центральном аппарате СК состоялась рабочая встреча с делегацией Ирака, в ней участвовали сотрудники главного следственного управления Следственного комитета, министерства иностранных дел, Государственного пограничного комитета и центра "Системная правозащита".Отмечается, что иракской стороне дали информацию и материалы о ходе и результатах расследования уголовного дела о преступлениях против безопасности человечества, пропаганде войны и заведомом оставлении в опасности, в том числе по фактам совершения должностными и иными лицами Польши противоправных действий, сопряженных с депортацией, актами жестокости, пытками, умышленным неоказанием помощи, повлекшим смерть потерпевших, в отношении беженцев из стран Ближнего Востока и Афганистана, включая Ирак. Подчеркивается, что эти действия совершены в связи с расовой, национальной, этнической принадлежностью, вероисповеданием при пересечении потерпевшими госграницы Польши для дальнейшего продвижения в страны Европейского союза.Согласно сообщению, белорусские следователи зафиксировали преступные действия в отношении 135 лиц – граждан Ирака, получивших телесные повреждения в результате применения к ним насилия и специальных средств польскими силовиками. Также расследуются три факта причинения телесных повреждений и незаконного выдворения с территории Евросоюза в Белоруссию, приведших к гибели потерпевших иракского происхождения.Литва, Латвия и Польша в прошлом году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса, белорусская сторона это категорически отрицала. Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.Сбежавший в Белоруссию польский солдат Эмиль Чечко на белорусском телевидении обвинил польских силовиков в систематических убийствах мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, а также двух волонтеров, сообщил, что ему приходилось стрелять в мигрантов. В СК Белоруссии заявили, что Чечко было известно об убийстве на границе в Польше более 240 мигрантов. Позже сам солдат говорил журналистам, что за десять дней при его участии в расстрелах мигрантов могло быть убито от 200 до 700 человек. На пресс-конференции в Минске он заявил, что с 9 по 18 июня 2021 года ежедневно по приказу польских пограничников участвовал в расстреле групп мигрантов на польско-белорусской границе численностью примерно по 20 человек. СК Белоруссии 17 марта сообщил, что Чечко обнаружен повешенным в Минске, следователи начали проверку, о ее результатах не сообщалось.

https://ria.ru/20220602/bezhentsy-1792508732.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, белоруссия, польша, минск, следственный комитет россии (ск рф)