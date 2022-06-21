https://ria.ru/20220621/berdyansk-1796946902.html
Порт Бердянска готовится отправить первое судно с зерном
Порт Бердянска готовится отправить первое судно с зерном - РИА Новости, 21.06.2022
Порт Бердянска готовится отправить первое судно с зерном
Порт Бердянска Запорожской области готовится к отправке первого судна с зерном, морской путь более экономически рентабелен, сообщил член главного совета... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T10:52
2022-06-21T10:52
2022-06-21T11:00
специальная военная операция на украине
бердянск
экономика
запорожская область
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Порт Бердянска Запорожской области готовится к отправке первого судна с зерном, морской путь более экономически рентабелен, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов."Порт Бердянска готовится к отправке первого судна с зерном. В порт уже начали свозить зерно", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, поставки зерна морским путем более экономически рентабельно и выгодно, нежели грузовым транспортом или железнодорожным. Рогов подчеркнул, что зерно будет поставляться на традиционные для Запорожского региона рынки сбыта: Турция, страны Ближнего Востока, Африки.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220617/oshibki-1795964791.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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бердянск, экономика, запорожская область, украина, россия, ситуация в днр и лнр
10:52 21.06.2022 (обновлено: 11:00 21.06.2022)
Порт Бердянска готовится отправить первое судно с зерном
Запорожские власти заявили, что порт Бердянска готовится отправить первое судно с зерном