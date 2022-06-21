https://ria.ru/20220621/berdyansk-1796946902.html

Порт Бердянска готовится отправить первое судно с зерном

Порт Бердянска готовится отправить первое судно с зерном - РИА Новости, 21.06.2022

Порт Бердянска готовится отправить первое судно с зерном

Порт Бердянска Запорожской области готовится к отправке первого судна с зерном, морской путь более экономически рентабелен, сообщил член главного совета... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T10:52

2022-06-21T10:52

2022-06-21T11:00

специальная военная операция на украине

бердянск

экономика

запорожская область

украина

россия

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Порт Бердянска Запорожской области готовится к отправке первого судна с зерном, морской путь более экономически рентабелен, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов."Порт Бердянска готовится к отправке первого судна с зерном. В порт уже начали свозить зерно", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, поставки зерна морским путем более экономически рентабельно и выгодно, нежели грузовым транспортом или железнодорожным. Рогов подчеркнул, что зерно будет поставляться на традиционные для Запорожского региона рынки сбыта: Турция, страны Ближнего Востока, Африки.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220617/oshibki-1795964791.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

бердянск, экономика, запорожская область, украина, россия, ситуация в днр и лнр