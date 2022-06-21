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Петр Белый: наши лекарства должны все больше становиться инновационными

Петр Белый: наши лекарства должны все больше становиться инновационными - РИА Новости, 21.06.2022

Петр Белый: наши лекарства должны все больше становиться инновационными

Группа компаний "Промомед" является одним из лидеров российской фарминдустрии. В пандемийный 2020 год "Промомед" одним из первых вывел на рынок препарат для... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T17:37

2022-06-21T17:37

2022-06-21T17:49

интервью

промомед

новости компаний - экономика

инновации в медицине и биотехнологиях

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Группа компаний "Промомед" является одним из лидеров российской фарминдустрии. В пандемийный 2020 год "Промомед" одним из первых вывел на рынок препарат для лечения коронавируса на основе молекулы фавипиравира. А всего компания выпускает более 250 наименований лекарственных препаратов, 80% которых являются жизненно важными. О том, как отразится санкционное давление на фармацевтической отрасли, победит ли человечество коронавирус окончательно, о биотехнологиях и кадровом резерве, а также об участии компании в ПМЭФ-2022 корреспонденту РИА Новости Юлии Чичериной рассказал председатель совета директоров ГК "Промомед" Петр Белый.- Петр Александрович, наша встреча проходит на полях ПМЭФ, с чем "Промомед" приехал на форум, какие соглашения вы подписали?- Прежде всего, подчеркну, что ПМЭФ является важным мероприятием для нашей страны и сегодня, в турбулентное время, для нас, как и других крупных компаний-представителей фарминдустрии, очень важно дать ясный сигнал здесь на форуме, что с лекарствами в нашей стране все в порядке. Предприятие работает в обычном режиме, мы синтезируем субстанции, делаем много лекарств – 250 наименований, из которых порядка 80% являются жизненно важными. Никаких перебоев с поставками лекарств нет. С лекарствами в нашей стране все хорошо.Задачи, которые мы реализовываем, очень востребованы и все они лежат в области инноваций. На ПМЭФ мы подписали с Фондом "Сколково" соглашение о развитии инновационного кластера, поскольку у "Сколково" - очень сильное подразделение в Мордовии, где расположен наш крупный завод "Биохимик". Теперь вместе мы будем заниматься разработкой и внедрением инновационных биотехнологических фармпрепаратов. Для республики и самого фонда это рывок к ускорению инноваций – для нас же это очень насущный шаг в развитии, так как "Сколково" - это универсальный ускоритель инноваций с огромным опытом и экспертизой.Также в дни форума мы заключили соглашения о стратегическом партнерстве с четырьмя ведущими российскими вузами - Российским химико-технологическим университетом имени Д.И. Менделеева, Московским государственным медико-стоматологическим университетом имени А.И. Евдокимова, Национальным исследовательским Мордовским госуниверситетом имени Н.П. Огарёва и Санкт-Петербургским химико-фармацевтическим университетом.Все соглашения направленны на развитие сотрудничества в области подготовки высококвалифицированных кадров для отечественной фармацевтической промышленности и являются для нас необходимым звеном плодотворной работы.- Форум – это также площадка для взаимодействия бизнеса с госорганами. Насколько важна для вас помощь государства? Как она оказывается?- Помощь государства чрезвычайно важна. Главное, воспринимать ее правильно – это не волшебник, который прилетит и начнет с вертолета раздавать деньги. Помощь государства ценна в нашем квалифицированном взаимодействии - в создании условий и рынков для того, чтобы российская фарминдустрия перестала эксплуатировать дженериковую модель, которая типична для большинства развивающихся стран мира. Нам очень важно, чтобы наши лекарства все больше и больше становились инновационными.Опыт ковида показал, что это возможно. Он нам дал появление целого поколения инновационных лекарств, запатентованных в России. Его важно распространить на критически важные направления терапии: на заболевания сердечно-сосудистой системы, на онкологические и неврологические заболевания, на диабет и, безусловно, на борьбу с инфекциями.Так, на одной из сессий форума шло обсуждение вопроса обеспечения условий патентования, которое должно соответствовать лучшим мировым практикам. Если уж мы говорим об инновациях, то они должны быть защищены с самого начала, с первого шага, с зарождения идеи и защищены так, как делают это лучшие фармкомпании во всем мире.И вот здесь стоит сказать о нашем позитивном опыте взаимодействии с госорганами. Сегодня индустрия и регулятор слышат друг друга. Роспатент создал специальный инструмент, который позволяет российским фармкомпаниям быстро проверять свои идеи, свои инновации на патентоспособность. Сейчас это – не строгий орган, в который ты что-то подаешь и ждешь суровый вердикт. Теперь это партнер, который в состоянии проконсультировать, направить исследовательскую силу в направлении максимальной защищенности интеллектуальной собственности российских разработчиков.- Для чего нужна такая защита?- Кто-то здесь на форуме правильно сказал, что нам надо создавать лекарства, чтобы лечить болезни в России. Внесу существенную поправку - мы должны создавать лекарства, чтобы лечить болезни в мире. Новые препараты – это всегда новый подход к терапии, возможность лечить то, что раньше не лечили, либо лечение было не быстрым или малоэффективным. Это необходимо и для врачей, и для пациентов не только в России, а везде в мире. Поэтому для нашей отрасли важно, что регуляторы – и Минпромторг, и министерство здравоохранения, и Роспатент нас слышат и поддерживают. Такое сотрудничество – путь к тому, что наши разработки перешагнут границы и станут мировым достоянием. Не только нефть, газ, атом, российские программисты, но и плоды деятельности лучших ученых со всей страны, реализованные в виде патентов и лекарств, станут и уже становятся золотым достоянием России.- ГК "Промомед" в сжатые сроки разработала несколько инновационных препаратов против COVID-19. Конечно же, это – вызов времени. Но сегодня в СМИ стали часто говорить про борьбу с оспой обезьян. Работаете ли вы и в этом направлении?- Работы ведутся. Оспа обезьян пока не является серьезной угрозой и не предвещает перерастания в какую-то фазу, подобную эпидемии или пандемии. Пока это ограниченное количество случаев в ограниченном количестве стран. Но мы, как индустрия должны всегда быть готовыми к любым вызовам. Исследования уже ведутся, мы работаем с молекулами-кандидатами, которые могут быть эффективны для лечения тех случаев оспы обезьян, которые возникают у человека. Разработки идут, и, если это станет угрозой, мы будем в состоянии создать в сжатые сроки новое лекарство.- Вы коснулись темы биотехнологий. Какие цели ставит перед собой компания в этом направлении?- Биотехнологии – любимая тема в нашей компании. Если мы говорим про инновационные химические лекарства, то создание молекулы нового класса – это удача. Повезло! А биотехнология – наука гораздо более системная и последовательная, я бы сказал, "более преданная" человеку. Здесь можно с гораздо большей вероятностью рассчитать, какая молекула будет работать, какой патологический процесс мы остановим. Здесь есть все шансы создавать лекарства с гораздо большей эффективностью и безопасностью. Если мы посмотрим на мировые тренды, то сегодня все большая доля заболеваний лечится именно биотехнологическими лекарствами.Сегодня наша страна на "отлично" делает химические лекарства, 90% дженериков мы производим сами, мы все больше и лучше делаем субстанции. Через 2-3 года производство большинства субстанций будет локализовано.А вот биотехнологическое производство у нас пока в более ранней стадии развития. Этим занимается ограниченный круг компаний, и здесь, на форуме, они все присутствуют. Это наши герои, которые, по сути, создали в стране новую индустрию. И сила страны сейчас должна проявиться в том, чтобы таких компаний было как можно больше, и чтобы каждая группа разрабатывала свой сегмент биотехнологических препаратов для лечения заболеваний любой сложности. От самых редких, орфанных, где мало пациентов и трудно делать исследования, до самых известных патологий – прежде всего, хронических. Для того, чтобы мы могли лечить то, что раньше не поддавалось лечению. Лечить лучше, безопасней, с большей вероятностью успеха. Вот это - биотех. И это – будущее страны.- То есть, можно сказать, что вы занимаетесь будущим страны?- Это наша мечта. Но мы стараемся и очень много делать, чтобы приблизить будущее. Приведу один пример: сейчас много говорят об РНК-технологиях, особенно с того времени, когда появилась мРНК- вакцины, которые показали замечательные терапевтические результаты.У нас есть своя РНК-технология – но не для создания вакцины, а для лечения заболеваний. Мы воссоздали целую терапевтическую платформу и на ее основе у нас уже зарегистрирован первый препарат. Эта платформа дает возможность для создания новейших лекарств, для лечения самых разнообразных заболеваний – от рассеянного склероза до онкологических заболеваний, для пред- и постконтактной профилактики широчайшего круга инфекционных заболеваний.Эта платформа создана. И, кстати, ее развитием занимаются выпускники Мордовского госуниверситета, с которым мы на ПМЭФ подписали соглашение по расширению сотрудничества в области обучения профессиональных кадров. Отмечу, что этот замечательный коллектив талантливых молодых профессионалов, самому старшему из которых всего 27 лет, развивает уникальную технологию для страны и мира, обслуживают всю эту платформу, которая дает шанс вылечить тех, кого мы сейчас считаем безнадежно больными.Благодаря работе с вузами, получается такой замечательный цикл сотрудничества: мы готовим специалистов, специалисты приходят работать на завод, делают инновации. Этими инновационными препаратами лечится вся страна, а дальше – новые выпускники, еще более интересные идеи, еще больше препаратов, инноваций. Очень важно, чтобы их работа имела мировое будущее. И мы сделаем все возможное, чтобы новейшие лекарства – результаты работы этой замечательной команды молодых ученых стали доступны во всем мире.

https://ria.ru/20220618/soglashenie-1796376471.html

https://ria.ru/20220617/farmpreparaty-1796238021.html

https://ria.ru/20220617/sotrudnichestvo-1796335434.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Белый: "С лекарствами в нашей стране все в порядке" С лекарствами в России все в порядке, заявил РИА Новости на ПМЭФ председатель совета директоров «Промомеда» Белый. 2022-06-21T17:37 true PT0M38S

Директор "Промомеда" прокомментировал создание лекарства от оспы обезьян Фармкомпании в России уже ведут исследования по созданию лекарств от оспы обезьян, заявил председатель совета директоров «Промомеда» Белый РИА Новости на ПМЭФ 2022-06-21T17:37 true PT0M56S

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Алёна Пава

интервью, промомед, новости компаний - экономика, инновации в медицине и биотехнологиях