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Байден ожидает "игру на выживание" от России и Европы из-за Украины - РИА Новости, 22.06.2022
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Байден ожидает "игру на выживание" от России и Европы из-за Украины
Байден ожидает "игру на выживание" от России и Европы из-за Украины - РИА Новости, 22.06.2022
Байден ожидает "игру на выживание" от России и Европы из-за Украины
Президент США Джо Байден допустил, что конфликт вокруг Украины может стать состязанием на выносливость между Россией и Европой. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-21T23:41
2022-06-22T09:25
в мире
россия
украина
испания
нато
джо байден
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ВАШИНГТОН, 21 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден допустил, что конфликт вокруг Украины может стать состязанием на выносливость между Россией и Европой.Байден добавил, что этот аспект будет обсуждаться на предстоящем саммите НАТО в Испании.Он также сказал, что не боится "трещин" в общих подходах Запада к конфликту между Россией и Украиной.
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в мире, россия, украина, испания, нато, джо байден
23:41 21.06.2022 (обновлено: 09:25 22.06.2022)
 
Байден ожидает "игру на выживание" от России и Европы из-за Украины

Байден: ситуация на Украине станет состязанием на выносливость между Россией и Европой

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден допустил, что конфликт вокруг Украины может стать состязанием на выносливость между Россией и Европой.

"Я действительно думаю, что на определенном этапе пойдет отчасти игра в выжидание — что русские могут выдержать и что будет готова выдерживать Европа", — сказал он журналистам.

Байден добавил, что этот аспект будет обсуждаться на предстоящем саммите НАТО в Испании.
Он также сказал, что не боится "трещин" в общих подходах Запада к конфликту между Россией и Украиной.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
5 июня, 03:31Специальная военная операция на Украине
Байден столкнулся с паникой среди лидеров ЕС из-за успехов России, пишет WP
 
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