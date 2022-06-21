https://ria.ru/20220621/bayden-1797180652.html

Байден ожидает "игру на выживание" от России и Европы из-за Украины

Байден ожидает "игру на выживание" от России и Европы из-за Украины - РИА Новости, 22.06.2022

Байден ожидает "игру на выживание" от России и Европы из-за Украины

Президент США Джо Байден допустил, что конфликт вокруг Украины может стать состязанием на выносливость между Россией и Европой. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-21T23:41

2022-06-21T23:41

2022-06-22T09:25

в мире

россия

украина

испания

нато

джо байден

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ВАШИНГТОН, 21 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден допустил, что конфликт вокруг Украины может стать состязанием на выносливость между Россией и Европой.Байден добавил, что этот аспект будет обсуждаться на предстоящем саммите НАТО в Испании.Он также сказал, что не боится "трещин" в общих подходах Запада к конфликту между Россией и Украиной.

https://ria.ru/20220605/panika-1793214177.html

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украина

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Евгения Нефедова

в мире, россия, украина, испания, нато, джо байден