https://ria.ru/20220621/bayden-1797180652.html
Байден ожидает "игру на выживание" от России и Европы из-за Украины
Байден ожидает "игру на выживание" от России и Европы из-за Украины - РИА Новости, 22.06.2022
Байден ожидает "игру на выживание" от России и Европы из-за Украины
Президент США Джо Байден допустил, что конфликт вокруг Украины может стать состязанием на выносливость между Россией и Европой. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-21T23:41
2022-06-21T23:41
2022-06-22T09:25
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джо байден
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ВАШИНГТОН, 21 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден допустил, что конфликт вокруг Украины может стать состязанием на выносливость между Россией и Европой.Байден добавил, что этот аспект будет обсуждаться на предстоящем саммите НАТО в Испании.Он также сказал, что не боится "трещин" в общих подходах Запада к конфликту между Россией и Украиной.
https://ria.ru/20220605/panika-1793214177.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, испания, нато, джо байден
23:41 21.06.2022 (обновлено: 09:25 22.06.2022)
Байден ожидает "игру на выживание" от России и Европы из-за Украины
Байден: ситуация на Украине станет состязанием на выносливость между Россией и Европой