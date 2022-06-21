https://ria.ru/20220621/bayden-1797178681.html
Байден заявил, что планирует разговор с лидером Китая
Байден заявил, что планирует разговор с лидером Китая - РИА Новости, 21.06.2022
Байден заявил, что планирует разговор с лидером Китая
Президент США Джо Байден заявил, что планирует разговор с лидером КНР Си Цзиньпином, время контакта пока не определено. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T23:14
2022-06-21T23:14
2022-06-21T23:14
в мире
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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что планирует разговор с лидером КНР Си Цзиньпином, время контакта пока не определено."Я планирую поговорить с президентом Си, мы пока не установили время", - сказал Байден журналистам.
https://ria.ru/20220621/bayden-1796970345.html
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в мире
Байден заявил, что планирует разговор с лидером Китая
Президент США Джо Байден заявил, что планирует разговор с лидером Китая