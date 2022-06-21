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МВД ЛНР располагает данными о 450 гражданских на заводе "Азот" - РИА Новости, 21.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220621/azot-1797087324.html
МВД ЛНР располагает данными о 450 гражданских на заводе "Азот"
МВД ЛНР располагает данными о 450 гражданских на заводе "Азот" - РИА Новости, 21.06.2022
МВД ЛНР располагает данными о 450 гражданских на заводе "Азот"
По информации сотрудника завода "Азот", большую часть гражданских лиц вывели насильно с предприятия, сейчас там находится около 450 человек, рассказал помощник... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T16:31
2022-06-21T16:31
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
северодонецк
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. По информации сотрудника завода "Азот", большую часть гражданских лиц вывели насильно с предприятия, сейчас там находится около 450 человек, рассказал помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев."Разговаривал с местным жителем, он – сотрудник завода "Азот". Мы с ним уже второй раз встречались, и я его просил, если у него есть возможность с кем-то с завода связаться. Но, к сожалению, связи не было. По его информации, на заводе содержалось более тысячи человек гражданских лиц. Большую часть вывели в сторону Лисичанска и на западную Украину. Вывели их не по своей воле, насильно. Где-то порядка 450 человек находится сейчас на "Азоте". Это как раз служащие завода, которые смотрят за технологическим процессом", - сказал он в эфире Первого канала.В Северодонецке под контролем украинских вооруженных формирований остается обширная территория комбината "Азот". Сам Северодонецк и аэропорт в его окрестностях контролируют союзные войска РФ и ЛНР. В настоящее время в ЛНР освобождена вся территория республики, за исключением промзоны в Северодонецке и города Лисичанск на противоположном берегу реки Северский Донец.
https://ria.ru/20220619/severodonetsk-1796559118.html
луганская народная республика
северодонецк
украина
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в мире, луганская народная республика, северодонецк, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
16:31 21.06.2022
 
МВД ЛНР располагает данными о 450 гражданских на заводе "Азот"

Помощник главы МВД ЛНР Киселев: на "Азоте" удерживается около 450 гражданских

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкУлица, ведущая к химическому комбинату "Азот" в Северодонецке
Улица, ведущая к химическому комбинату Азот в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Улица, ведущая к химическому комбинату "Азот" в Северодонецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. По информации сотрудника завода "Азот", большую часть гражданских лиц вывели насильно с предприятия, сейчас там находится около 450 человек, рассказал помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.
"Разговаривал с местным жителем, он – сотрудник завода "Азот". Мы с ним уже второй раз встречались, и я его просил, если у него есть возможность с кем-то с завода связаться. Но, к сожалению, связи не было. По его информации, на заводе содержалось более тысячи человек гражданских лиц. Большую часть вывели в сторону Лисичанска и на западную Украину. Вывели их не по своей воле, насильно. Где-то порядка 450 человек находится сейчас на "Азоте". Это как раз служащие завода, которые смотрят за технологическим процессом", - сказал он в эфире Первого канала.
В Северодонецке под контролем украинских вооруженных формирований остается обширная территория комбината "Азот". Сам Северодонецк и аэропорт в его окрестностях контролируют союзные войска РФ и ЛНР. В настоящее время в ЛНР освобождена вся территория республики, за исключением промзоны в Северодонецке и города Лисичанск на противоположном берегу реки Северский Донец.
Городские кварталы Северодонецка в ЛНР после освобождения - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
19 июня, 14:29Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаСеверодонецкУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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