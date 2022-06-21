МВД ЛНР располагает данными о 450 гражданских на заводе "Азот"
Помощник главы МВД ЛНР Киселев: на "Азоте" удерживается около 450 гражданских
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкУлица, ведущая к химическому комбинату "Азот" в Северодонецке
Улица, ведущая к химическому комбинату "Азот" в Северодонецке. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. По информации сотрудника завода "Азот", большую часть гражданских лиц вывели насильно с предприятия, сейчас там находится около 450 человек, рассказал помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.
"Разговаривал с местным жителем, он – сотрудник завода "Азот". Мы с ним уже второй раз встречались, и я его просил, если у него есть возможность с кем-то с завода связаться. Но, к сожалению, связи не было. По его информации, на заводе содержалось более тысячи человек гражданских лиц. Большую часть вывели в сторону Лисичанска и на западную Украину. Вывели их не по своей воле, насильно. Где-то порядка 450 человек находится сейчас на "Азоте". Это как раз служащие завода, которые смотрят за технологическим процессом", - сказал он в эфире Первого канала.
В Северодонецке под контролем украинских вооруженных формирований остается обширная территория комбината "Азот". Сам Северодонецк и аэропорт в его окрестностях контролируют союзные войска РФ и ЛНР. В настоящее время в ЛНР освобождена вся территория республики, за исключением промзоны в Северодонецке и города Лисичанск на противоположном берегу реки Северский Донец.