https://ria.ru/20220621/azot-1797087324.html

МВД ЛНР располагает данными о 450 гражданских на заводе "Азот"

МВД ЛНР располагает данными о 450 гражданских на заводе "Азот" - РИА Новости, 21.06.2022

МВД ЛНР располагает данными о 450 гражданских на заводе "Азот"

По информации сотрудника завода "Азот", большую часть гражданских лиц вывели насильно с предприятия, сейчас там находится около 450 человек, рассказал помощник... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T16:31

2022-06-21T16:31

2022-06-21T16:31

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

северодонецк

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. По информации сотрудника завода "Азот", большую часть гражданских лиц вывели насильно с предприятия, сейчас там находится около 450 человек, рассказал помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев."Разговаривал с местным жителем, он – сотрудник завода "Азот". Мы с ним уже второй раз встречались, и я его просил, если у него есть возможность с кем-то с завода связаться. Но, к сожалению, связи не было. По его информации, на заводе содержалось более тысячи человек гражданских лиц. Большую часть вывели в сторону Лисичанска и на западную Украину. Вывели их не по своей воле, насильно. Где-то порядка 450 человек находится сейчас на "Азоте". Это как раз служащие завода, которые смотрят за технологическим процессом", - сказал он в эфире Первого канала.В Северодонецке под контролем украинских вооруженных формирований остается обширная территория комбината "Азот". Сам Северодонецк и аэропорт в его окрестностях контролируют союзные войска РФ и ЛНР. В настоящее время в ЛНР освобождена вся территория республики, за исключением промзоны в Северодонецке и города Лисичанск на противоположном берегу реки Северский Донец.

https://ria.ru/20220619/severodonetsk-1796559118.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, северодонецк, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр