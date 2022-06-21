https://ria.ru/20220621/azot-1796904759.html

Около 20 мирных жителей вышли с территории "Азота", сообщил посол ЛНР

Около 20 мирных жителей вышли с территории "Азота", сообщил посол ЛНР - РИА Новости, 21.06.2022

Около 20 мирных жителей вышли с территории "Азота", сообщил посол ЛНР

Около 20 мирных жителей вышли с территории завода "Азот" в Северодонецке в Луганской Народной Республике, они находятся в безопасности, заявил в Telegram-канале РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T00:42

2022-06-21T00:42

2022-06-21T00:57

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

родион мирошник

украина

россия

северодонецк

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ЛУГАНСК, 21 июн — РИА Новости. Около 20 мирных жителей вышли с территории завода "Азот" в Северодонецке в Луганской Народной Республике, они находятся в безопасности, заявил в Telegram-канале посол ЛНР в России Родион Мирошник.Он уточнил, что выход гражданских лиц с завода осложняется постоянными обстрелами со стороны украинской артиллерии.Химический комбинат "Азот" находится в Северодонецке. При освобождении города российская армия и союзные войска блокировали украинских военных на территории предприятия. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что, по предположительным подсчетам, на заводе находятся до тысячи украинских националистов. Кроме того, по данным МВД республики, там также скрываются наемники из США, Великобритании и Польши. Силы ЛНР продолжают переговоры об их возможной сдаче в плен.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220620/lnr-1796900023.html

луганская народная республика

украина

россия

северодонецк

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в мире, луганская народная республика, родион мирошник, украина, россия, северодонецк