00:42 21.06.2022 (обновлено: 00:57 21.06.2022)
Около 20 мирных жителей вышли с территории "Азота", сообщил посол ЛНР
Посол ЛНР в России Мирошник: около 20 мирных жителей вышли с территории завода "Азот"
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкУлица, ведущая к химическому комбинату "Азот" в Северодонецке
Улица, ведущая к химическому комбинату "Азот" в Северодонецке. Архивное фото
ЛУГАНСК, 21 июн — РИА Новости. Около 20 мирных жителей вышли с территории завода "Азот" в Северодонецке в Луганской Народной Республике, они находятся в безопасности, заявил в Telegram-канале посол ЛНР в России Родион Мирошник.
Он уточнил, что выход гражданских лиц с завода осложняется постоянными обстрелами со стороны украинской артиллерии.
"По мере продвижения союзных сил по территории "Азота" из убежищ начинают выходить мирные жители, остававшиеся последние недели в укрытиях завода. Сегодня около двух десятков мирных жителей самостоятельно вышли ко второй проходной завода, которая не контролируется боевиками. Сейчас они уже в безопасности. Выход мирных и сложение оружия боевиками сдерживается постоянными обстрелами украинской артиллерии Северодонецка из пригорода Лисичанска", — написал Мирошник.
Химический комбинат "Азот" находится в Северодонецке. При освобождении города российская армия и союзные войска блокировали украинских военных на территории предприятия. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что, по предположительным подсчетам, на заводе находятся до тысячи украинских националистов. Кроме того, по данным МВД республики, там также скрываются наемники из США, Великобритании и Польши. Силы ЛНР продолжают переговоры об их возможной сдаче в плен.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.