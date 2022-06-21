https://ria.ru/20220621/aviabilety-1796805727.html

Названы самые популярные у россиян города Европы и цены на авиабилеты туда

Названы самые популярные у россиян города Европы и цены на авиабилеты туда - РИА Новости, 21.06.2022

Названы самые популярные у россиян города Европы и цены на авиабилеты туда

РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T14:38

2022-06-21T14:38

2022-06-21T14:38

туризм

туризм

новости - туризм

белград (город)

ларнака (район)

милан

лондон

салоники

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, какие европейские авианаправления пользуются наибольшей популярностью этим летом и во сколько в среднем обходятся билеты, сообщает Туту.ру.По данным экспертов, в десятку восстребованных европейских направлений сейчас входят Белград, Милан, Ларнака, Лондон, Салоники, Барселона, Варна, Афины, Париж и Подгорица.Средний чек за перелет в Белград и Афины вырос за год на 64-65 процентов и составил 66,8 и 53,4 тысячи рублей соответственно. Билеты в Лондон и Подгорицу подорожали на 73 процента. Теперь, чтобы туда добраться придется в среднем заплатить примерно 90 и 80 тысяч рублей соответственно. Полет в Ларнаку вырос в цене на109 процентов (65,2 тысячи рублей). Стоимость авиабилетов в Париж и Варну возросла на 117-119 процентов (до 84,7 и 65,6 тысячи рублей), в Милан, Салоники и Барселону — на 135-140 процентов (до 66,4 и 73,2 тысячи рублей).Напрямую можно улететь только в Белград. По данным экспертов, чаще всего пересадки на пути в Европу совершают в Стамбуле и других турецких городах, а также в Дубае, Ташкенте и Каире.

https://ria.ru/20220620/aviabilety-1796167843.html

белград (город)

ларнака (район)

милан

лондон

салоники

барселона (город)

варна

афины

париж

подгорица (город)

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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