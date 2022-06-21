https://ria.ru/20220621/aviabilety-1796805727.html
Названы самые популярные у россиян города Европы и цены на авиабилеты туда
Названы самые популярные у россиян города Европы и цены на авиабилеты туда - РИА Новости, 21.06.2022
Названы самые популярные у россиян города Европы и цены на авиабилеты туда
РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T14:38
2022-06-21T14:38
2022-06-21T14:38
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белград (город)
ларнака (район)
милан
лондон
салоники
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, какие европейские авианаправления пользуются наибольшей популярностью этим летом и во сколько в среднем обходятся билеты, сообщает Туту.ру.По данным экспертов, в десятку восстребованных европейских направлений сейчас входят Белград, Милан, Ларнака, Лондон, Салоники, Барселона, Варна, Афины, Париж и Подгорица.Средний чек за перелет в Белград и Афины вырос за год на 64-65 процентов и составил 66,8 и 53,4 тысячи рублей соответственно. Билеты в Лондон и Подгорицу подорожали на 73 процента. Теперь, чтобы туда добраться придется в среднем заплатить примерно 90 и 80 тысяч рублей соответственно. Полет в Ларнаку вырос в цене на109 процентов (65,2 тысячи рублей). Стоимость авиабилетов в Париж и Варну возросла на 117-119 процентов (до 84,7 и 65,6 тысячи рублей), в Милан, Салоники и Барселону — на 135-140 процентов (до 66,4 и 73,2 тысячи рублей).Напрямую можно улететь только в Белград. По данным экспертов, чаще всего пересадки на пути в Европу совершают в Стамбуле и других турецких городах, а также в Дубае, Ташкенте и Каире.
https://ria.ru/20220620/aviabilety-1796167843.html
белград (город)
ларнака (район)
милан
лондон
салоники
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, белград (город), ларнака (район), милан, лондон, салоники, барселона (город), варна, афины, париж, подгорица (город), туристы, куда можно лететь, отдых на море, европа
Названы самые популярные у россиян города Европы и цены на авиабилеты туда
Эксперты выяснили, в какие города Европы летают россияне и сколько стоят авиабилеты
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, какие европейские авианаправления пользуются наибольшей популярностью этим летом и во сколько в среднем обходятся билеты, сообщает Туту.ру.
По данным экспертов, в десятку восстребованных европейских направлений сейчас входят Белград, Милан, Ларнака, Лондон, Салоники, Барселона, Варна, Афины, Париж и Подгорица.
Средний чек за перелет в Белград и Афины вырос за год на 64-65 процентов и составил 66,8 и 53,4 тысячи рублей соответственно. Билеты в Лондон и Подгорицу подорожали на 73 процента. Теперь, чтобы туда добраться придется в среднем заплатить примерно 90 и 80 тысяч рублей соответственно. Полет в Ларнаку вырос в цене на109 процентов (65,2 тысячи рублей). Стоимость авиабилетов в Париж и Варну возросла на 117-119 процентов (до 84,7 и 65,6 тысячи рублей), в Милан, Салоники и Барселону — на 135-140 процентов (до 66,4 и 73,2 тысячи рублей).
Напрямую можно улететь только в Белград. По данным экспертов, чаще всего пересадки на пути в Европу совершают в Стамбуле и других турецких городах, а также в Дубае, Ташкенте и Каире.