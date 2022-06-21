https://ria.ru/20220621/aue-1797106042.html
Прокуратура потребовала закрыть сайты с пропагандой АУЕ*
Прокуратура потребовала закрыть сайты с пропагандой АУЕ* - РИА Новости, 21.06.2022
Прокуратура потребовала закрыть сайты с пропагандой АУЕ*
Прокуратура в Воронежской области обратилась в суд с требованием запретить открыто распространяемую в интернете информацию о запрещенном в России экстремистском РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T17:16
2022-06-21T17:16
2022-06-21T17:16
россия
воронежская область
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 21 июн - РИА Новости. Прокуратура в Воронежской области обратилась в суд с требованием запретить открыто распространяемую в интернете информацию о запрещенном в России экстремистском движения АУЕ*, сообщает во вторник Борисоглебский городской суд."По результатам (прокурорской) проверки выявлены факты размещения в сети "интернет" для свободного доступа неограниченного круга лиц на интернет-страницах с наименованием "Воровской закон" и "Воровской клан", пропагандирующих противоправное поведение, распространяющейся в молодежной субкультуре, ориентированной на внедрение в повседневную жизнь стиля общения и "законов" криминального мира, при этом содержит нецензурные выражения", - говорится в сообщении.В частности, по данным суда, информация распространяет "идеологию неформального молодежного криминализованного движения АУЕ* ("Арестанское уголовное единство"* либо "Арестанский уклад един"*). Как отмечает суд, вход на интернет-страницы свободный, регистрация пользователей не требуется."Борисоглебский межрайонный прокурор Воронежской области просит признать информацию о деятельности неформального молодежного криминализованного движения "Арестанское уголовное единство"*, размещенную на интернет-страницах, информацией, распространение которой на территории РФ запрещено", - говорится в сообщении суда.Верховный суд РФ в августе 2020 года признал экстремистским и запретил деятельность в России "международного общественного движения "Арестантское уголовное единство"* (другие наименования "Арестантский уклад един"*, "Арестантское уркаганское единство"*, АУЕ*, А.У.Е.*)". С тех пор в различных регионах России регулярно сообщают о задержании адептов этого движения.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20220526/koloniya-1790921866.html
https://ria.ru/20220204/delo-1771011004.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, воронежская область, происшествия
Прокуратура потребовала закрыть сайты с пропагандой АУЕ*
Прокуратура в Воронежской области потребовала запретить сайты с пропагандой АУЕ
ВОРОНЕЖ, 21 июн - РИА Новости.
Прокуратура в Воронежской области обратилась в суд с требованием запретить открыто распространяемую в интернете информацию о запрещенном в России экстремистском движения АУЕ*, сообщает
во вторник Борисоглебский городской суд.
"По результатам (прокурорской) проверки выявлены факты размещения в сети "интернет" для свободного доступа неограниченного круга лиц на интернет-страницах с наименованием "Воровской закон" и "Воровской клан", пропагандирующих противоправное поведение, распространяющейся в молодежной субкультуре, ориентированной на внедрение в повседневную жизнь стиля общения и "законов" криминального мира, при этом содержит нецензурные выражения", - говорится в сообщении.
В частности, по данным суда, информация распространяет "идеологию неформального молодежного криминализованного движения АУЕ* ("Арестанское уголовное единство"* либо "Арестанский уклад един"*). Как отмечает суд, вход на интернет-страницы свободный, регистрация пользователей не требуется.
"Борисоглебский межрайонный прокурор Воронежской области
просит признать информацию о деятельности неформального молодежного криминализованного движения "Арестанское уголовное единство"*, размещенную на интернет-страницах, информацией, распространение которой на территории РФ
запрещено", - говорится в сообщении суда.
Верховный суд РФ в августе 2020 года признал экстремистским и запретил деятельность в России "международного общественного движения "Арестантское уголовное единство"* (другие наименования "Арестантский уклад един"*, "Арестантское уркаганское единство"*, АУЕ*, А.У.Е.*)". С тех пор в различных регионах России регулярно сообщают о задержании адептов этого движения.
* Запрещенная в России экстремистская организация.