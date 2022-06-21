https://ria.ru/20220621/aue-1797106042.html

Прокуратура потребовала закрыть сайты с пропагандой АУЕ*

Прокуратура потребовала закрыть сайты с пропагандой АУЕ* - РИА Новости, 21.06.2022

Прокуратура потребовала закрыть сайты с пропагандой АУЕ*

Прокуратура в Воронежской области обратилась в суд с требованием запретить открыто распространяемую в интернете информацию о запрещенном в России экстремистском РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T17:16

2022-06-21T17:16

2022-06-21T17:16

россия

воронежская область

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 21 июн - РИА Новости. Прокуратура в Воронежской области обратилась в суд с требованием запретить открыто распространяемую в интернете информацию о запрещенном в России экстремистском движения АУЕ*, сообщает во вторник Борисоглебский городской суд."По результатам (прокурорской) проверки выявлены факты размещения в сети "интернет" для свободного доступа неограниченного круга лиц на интернет-страницах с наименованием "Воровской закон" и "Воровской клан", пропагандирующих противоправное поведение, распространяющейся в молодежной субкультуре, ориентированной на внедрение в повседневную жизнь стиля общения и "законов" криминального мира, при этом содержит нецензурные выражения", - говорится в сообщении.В частности, по данным суда, информация распространяет "идеологию неформального молодежного криминализованного движения АУЕ* ("Арестанское уголовное единство"* либо "Арестанский уклад един"*). Как отмечает суд, вход на интернет-страницы свободный, регистрация пользователей не требуется."Борисоглебский межрайонный прокурор Воронежской области просит признать информацию о деятельности неформального молодежного криминализованного движения "Арестанское уголовное единство"*, размещенную на интернет-страницах, информацией, распространение которой на территории РФ запрещено", - говорится в сообщении суда.Верховный суд РФ в августе 2020 года признал экстремистским и запретил деятельность в России "международного общественного движения "Арестантское уголовное единство"* (другие наименования "Арестантский уклад един"*, "Арестантское уркаганское единство"*, АУЕ*, А.У.Е.*)". С тех пор в различных регионах России регулярно сообщают о задержании адептов этого движения.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20220526/koloniya-1790921866.html

https://ria.ru/20220204/delo-1771011004.html

россия

воронежская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, воронежская область, происшествия