https://ria.ru/20220621/arktika-1796837804.html

Между нами тает лед. В США придумали, как потеснить Россию на Севморпути

Между нами тает лед. В США придумали, как потеснить Россию на Севморпути - РИА Новости, 21.06.2022

Между нами тает лед. В США придумали, как потеснить Россию на Севморпути

Россия может лишиться контроля над Северным морским путем, если лед в Арктике растает, утверждают американские климатологи и юристы. В обоснованности их... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T08:00

2022-06-21T08:00

2022-06-21T12:36

наука

россия

арктика

сша

северный ледовитый океан

северный морской путь

законы

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579529271_0:185:3244:2009_1920x0_80_0_0_b4da134a052a6d14298e0216898404d9.jpg

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости, Николай Гурьянов. Россия может лишиться контроля над Северным морским путем, если лед в Арктике растает, утверждают американские климатологи и юристы. В обоснованности их прогнозов разбиралось РИА Новости.Климат открывает дорогу Если глобальное потепление не удастся сдержать на 1,5 градуса в следующие 43 года, то к 2065-му в освободившейся ото льда Арктике могут появиться новые торговые маршруты. По мнению американских ученых, это способно ослабить контроль России над регионом.Авторы исследования — климатологи из Университета Брауна (штат Род-Айленд) и правовед из Школы права Университета штата Мэн — отмечают, что арктические торговые маршруты на 30-50 процентов короче, чем через Суэцкий и Панамский каналы. Время транзита сократится примерно на 14-20 дней, судоходные компании не только сэкономят деньги, но примерно на 24 процента уменьшат выбросы парниковых газов.Наибольший экономический интерес представляет Северо-Восточный проход, также известный как Северный морской путь. Он может связать крупнейшие порты стран Юго-Восточной Азии и Северной Европы, между которыми идет основной мировой грузопоток.Севморпуть называют альтернативой перевозки грузов через Суэцкий канал. Но по факту в случае широкого использования он будет конкурировать с более длинным маршрутом — в обход Африки. Именно так доставляют значительную часть товаров, например, из Шанхая в Роттердам.Нет льда — нет законовСеверный морской путь пролегает через исключительную экономическую зону России и используется фактически одной страной. Причина — не только мощнейший в мире ледокольный флот, но и международные законы, дающие арктическим прибрежным государствам право контролировать ленту шириной 200 морских миль от берега. Сейчас иностранное судно не может пройти по маршруту без согласования с Россией, без лоцманской проводки или ледокольного сопровождения.Американские юристы хотят прямо увязать распространение российских законов на эту акваторию с тем, что там есть лед. Один из соавторов исследования, директор Центра океанического и прибрежного права Университета штата Мэн и юрист Чарльз Норчи, ссылается на статью 234 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. В документе указано, что для защиты окружающей среды от загрязнения "прибрежные государства имеют право принимать и обеспечивать соблюдение <...> законов и правил", которые регулируют передвижение судов в районах, где "особо суровые климатические условия и наличие льдов, покрывающих такие районы в течение большей части года, создают препятствия либо повышенную опасность для судоходства". Действие статьи распространяется на исключительную экономическую зону — районы шириной 200 морских миль от берега.По мнению Норчи, Россия на протяжении десятилетий использовала эту статью в собственных экономических и геополитических интересах. Но если существенную часть времени в арктических регионах не будет ледового покрова, то страна уже не сможет распространять на эту территорию свои законы. Хотя попытается, считает американский юрист."Мало того, с таянием льдов судоходство выйдет из российских территориальных вод в международные. Россия не сумеет этому помешать", — добавляет Норчи.Лед, да не тотОднако с этой статьей Конвенции ООН по морскому праву не все так просто, как пытается представить правовед из США. Прежде всего, сейчас нет общепринятого разграничения арктических пространств — существует сразу несколько точек зрения на делимитацию и юридический режим самого северного региона планеты.В 1970-х превалировала теория деления Арктики на пять секторов между Россией, США, Канадой, Норвегией и Данией. При этом суверенитет государств распространялся на земли и острова, расположенные в пределах сектора, вершина которого Северный полюс.Но такой подход практически исключал возможность применения к значительной площади Северного Ледовитого океана положений части VII Конвенции ООН по морскому праву, которая гарантирует свободу судоходства, полетов, рыболовства и других видов деятельности в открытом море за пределами исключительных экономических зон и территориальных вод.Выход, пусть далеко не идеальный, и предложили в статье 234, рассказывает РИА Новости эксперт по морскому праву, ассоциированный партнер АБ СПб "Инмарин" Владислав Беляков.Документ не дает четкого определения, что считать "покрытыми льдом районами". "Но в мировой доктрине и практике достаточно широкое распространение получила точка зрения, что это — вся Арктика", — поясняет юрист.По его словам, положение о покрытии льдом в статье нельзя рассматривать как необходимое условие появления или исчезновения особых прав у прибрежных государств. На самом деле, это лишь "средство географического определения района, в котором такие права действуют, то есть Арктики".Как отмечает эксперт, альтернативное прочтение этой нормы, предложенное в новом американском исследовании, вступает в противоречие с объектом и целью Конвенции ООН по морскому праву. Все средства толкования указывают, что применять статью нужно вне какой-либо связи с изменением ледового покрова Арктики.Кстати, США не входят в число участников Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, но признают положения статьи 234 частью обычного международного права.Минус одна ГренландияВпрочем, вмешательство юристов может не понадобиться. Пока рано говорить о стабильном освобождении арктических регионов ото льда на период, который позволил бы организовать регулярную перевозку товаров.При этом изменение климата действительно сильнее всего проявляется в высоких широтах. В Арктике теплеет примерно в два с половиной — три раза быстрее, чем в других регионах Земли. Директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Александр Макаров в выступлении на ПМЭФ-2022 назвал сокращение ледяного покрова морей Северного Ледовитого океана "драматическим"."В летний период льда стало примерно на 2,7 миллиона квадратных километров меньше — по площади это примерно Гренландия. В зимний период площадь сократилась на 700 тысяч квадратных километров. При этом изменилась и толщина ледяного покрова: средняя толщина морского льда в центральной части Северного Ледовитого океана уменьшилась почти в три раза", — рассказал ученый.И тем не менее пока неизвестно, насколько устойчивой во времени окажется эта тенденция.По его словам, точно предсказать ледовитость арктических морей в 2065 году не может никто."В последние десятилетия значительно сократилась площадь, занимаемая льдом в Арктике в августе — сентябре. Но это не значит, что каждый следующий сезон она меньше, чем в предыдущий. В 2012-м в сентябре площадь льда в Северном Ледовитом океане оказалась рекордно маленькой – менее трех с половиной миллионов квадратных километров. Но в последующие годы она снова возросла. А зимой арктический бассейн полностью покрыт льдом, и никакое потепление климата этого не изменит в обозримом будущем", — говорит Локощенко.По данным специалистов Арктического и антарктического научно-исследовательского института, на период с 2030-го по 2050-й придется фаза понижения температуры воздуха в ходе 74-летнего колебания, и ледовые условия в арктических морях будут близки к современным. Сезонного исчезновения ледяного покрова в Северном Ледовитом океане не произойдет. Даже в самый "легкий" год акватория арктических морей будет свободна ото льда только с августа по октябрь.Глобальное потепление несет полярникам не только новые возможности, но и проблемы.Ученые из США признают, что точность прогностических моделей для Арктики сегодня гораздо ниже, чем для более умеренных широт. Однако задумываться над правовым урегулированием потенциально возможных торговых путей нужно уже сейчас, чтобы не допустить кризиса в будущем, считает ведущий автор американского исследования Аманда Линч, профессор наук о Земле, окружающей среде и планетах из Университета Брауна. На подготовку Конвенции ООН по морскому праву, указывает она, ушло десять лет.

https://ria.ru/20220305/merzlota-1775890813.html

россия

арктика

сша

северный ледовитый океан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, арктика, сша, северный ледовитый океан, северный морской путь, законы, оон, торговля, наука