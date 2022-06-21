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Госдума приняла в I чтении проект о праве отцов требовать алименты в суде
Госдума приняла в I чтении проект о праве отцов требовать алименты в суде - РИА Новости, 21.06.2022
Госдума приняла в I чтении проект о праве отцов требовать алименты в суде
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, закрепляющий право отца ребенка требовать в течение трех лет со дня рождения... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T14:54
2022-06-21T14:54
2022-06-21T14:54
общество
госдума рф
алименты
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, закрепляющий право отца ребенка требовать в течение трех лет со дня рождения ребенка алиментов в судебном порядке. Сейчас право на алименты предусмотрено только в отношении матери. Проект ранее был также поддержан правительством РФ.Ранее глава комитета по вопросам семьи Нина Останина сообщила РИА Новости, что появляется больше отцов, которые воспитывают ребенка в одиночестве, поэтому норму о праве на получение алиментов необходимо распространить и на отцов-одиночек."Проект об алиментах (нужен), чтобы уровнять в правах отца и мать. Сегодня право на получение алиментов в случае, если отец не принимает участие в воспитании ребенка, имеет мать. Но сейчас появилась обратная статистика, когда мать перестает быть матерью и не принимает участие в воспитании ребенка. Поэтому отец имеет такое же право со стороны матери, чтобы ребенок не пострадал. Сегодня у нас есть отцы-одиночки", - отметила она.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, алименты
Госдума приняла в I чтении проект о праве отцов требовать алименты в суде
Госдума приняла в первом чтении проект о праве отцов требовать алименты в судебном порядке
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, закрепляющий право отца ребенка требовать в течение трех лет со дня рождения ребенка алиментов в судебном порядке. Сейчас право на алименты предусмотрено только в отношении матери. Проект ранее был также поддержан правительством РФ.
Ранее глава комитета по вопросам семьи Нина Останина сообщила РИА Новости, что появляется больше отцов, которые воспитывают ребенка в одиночестве, поэтому норму о праве на получение алиментов необходимо распространить и на отцов-одиночек.
"Проект об алиментах (нужен), чтобы уровнять в правах отца и мать. Сегодня право на получение алиментов в случае, если отец не принимает участие в воспитании ребенка, имеет мать. Но сейчас появилась обратная статистика, когда мать перестает быть матерью и не принимает участие в воспитании ребенка. Поэтому отец имеет такое же право со стороны матери, чтобы ребенок не пострадал. Сегодня у нас есть отцы-одиночки", - отметила она.