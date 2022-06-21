https://ria.ru/20220621/alimenty-1797040016.html

Госдума приняла в I чтении проект о праве отцов требовать алименты в суде

Госдума приняла в I чтении проект о праве отцов требовать алименты в суде - РИА Новости, 21.06.2022

Госдума приняла в I чтении проект о праве отцов требовать алименты в суде

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, закрепляющий право отца ребенка требовать в течение трех лет со дня рождения... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T14:54

2022-06-21T14:54

2022-06-21T14:54

общество

госдума рф

алименты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787174362_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68299faaf2deac7073a76b0d56baba92.jpg

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, закрепляющий право отца ребенка требовать в течение трех лет со дня рождения ребенка алиментов в судебном порядке. Сейчас право на алименты предусмотрено только в отношении матери. Проект ранее был также поддержан правительством РФ.Ранее глава комитета по вопросам семьи Нина Останина сообщила РИА Новости, что появляется больше отцов, которые воспитывают ребенка в одиночестве, поэтому норму о праве на получение алиментов необходимо распространить и на отцов-одиночек."Проект об алиментах (нужен), чтобы уровнять в правах отца и мать. Сегодня право на получение алиментов в случае, если отец не принимает участие в воспитании ребенка, имеет мать. Но сейчас появилась обратная статистика, когда мать перестает быть матерью и не принимает участие в воспитании ребенка. Поэтому отец имеет такое же право со стороны матери, чтобы ребенок не пострадал. Сегодня у нас есть отцы-одиночки", - отметила она.

https://ria.ru/20210904/deti-1748569120.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, госдума рф, алименты