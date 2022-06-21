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Алиханов назвал еще одну возможную ответную меру на ограничение транзита - РИА Новости, 21.06.2022
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Алиханов назвал еще одну возможную ответную меру на ограничение транзита
Алиханов назвал еще одну возможную ответную меру на ограничение транзита - РИА Новости, 21.06.2022
Алиханов назвал еще одну возможную ответную меру на ограничение транзита
Вопрос денонсации соглашений РФ с Евросоюзом может быть рассмотрен в качестве ответной меры на ограничение Литвой транзита, заявил губернатор Калининградской... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T19:03
2022-06-21T19:13
мария захарова
маркус эдерер
россия
литва
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Вопрос денонсации соглашений РФ с Евросоюзом может быть рассмотрен в качестве ответной меры на ограничение Литвой транзита, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры."Они этими решениями грубо нарушают свои обязательства. Конечно, это не мой вопрос, не моего уровня, но рассмотрение вопроса денонсации соглашений с Евросоюзом тоже может иметь место быть, потому что по сути они нарушают краеугольные положения этих соглашений между Россией и Европейским союзом", - заявил Алиханов в эфире телеканала "Россия 1".
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мария захарова, маркус эдерер, россия, литва, евросоюз, санкции в отношении россии
19:03 21.06.2022 (обновлено: 19:13 21.06.2022)
 
Алиханов назвал еще одну возможную ответную меру на ограничение транзита

Алиханов: вопрос денонсации соглашений России и ЕС может быть рассмотрен как ответная мера

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Калининградской области Антон Алиханов
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Вопрос денонсации соглашений РФ с Евросоюзом может быть рассмотрен в качестве ответной меры на ограничение Литвой транзита, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры.
"Они этими решениями грубо нарушают свои обязательства. Конечно, это не мой вопрос, не моего уровня, но рассмотрение вопроса денонсации соглашений с Евросоюзом тоже может иметь место быть, потому что по сути они нарушают краеугольные положения этих соглашений между Россией и Европейским союзом", - заявил Алиханов в эфире телеканала "Россия 1".
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
Вчера, 18:43
Алиханов: экономики государств Прибалтики сильно пострадают от ответных мер
 
Мария ЗахароваМаркус ЭдерерРоссияЛитваЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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