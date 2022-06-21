https://ria.ru/20220621/alikhanov-1797140846.html

Алиханов назвал еще одну возможную ответную меру на ограничение транзита

Алиханов назвал еще одну возможную ответную меру на ограничение транзита - РИА Новости, 21.06.2022

Алиханов назвал еще одну возможную ответную меру на ограничение транзита

Вопрос денонсации соглашений РФ с Евросоюзом может быть рассмотрен в качестве ответной меры на ограничение Литвой транзита, заявил губернатор Калининградской... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T19:03

2022-06-21T19:03

2022-06-21T19:13

мария захарова

маркус эдерер

россия

литва

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Вопрос денонсации соглашений РФ с Евросоюзом может быть рассмотрен в качестве ответной меры на ограничение Литвой транзита, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры."Они этими решениями грубо нарушают свои обязательства. Конечно, это не мой вопрос, не моего уровня, но рассмотрение вопроса денонсации соглашений с Евросоюзом тоже может иметь место быть, потому что по сути они нарушают краеугольные положения этих соглашений между Россией и Европейским союзом", - заявил Алиханов в эфире телеканала "Россия 1".

https://ria.ru/20220621/alikhanov-1797133987.html

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Евгения Нефедова

мария захарова, маркус эдерер, россия, литва, евросоюз, санкции в отношении россии