https://ria.ru/20220621/alikhanov-1797140846.html
Алиханов назвал еще одну возможную ответную меру на ограничение транзита
Алиханов назвал еще одну возможную ответную меру на ограничение транзита - РИА Новости, 21.06.2022
Алиханов назвал еще одну возможную ответную меру на ограничение транзита
Вопрос денонсации соглашений РФ с Евросоюзом может быть рассмотрен в качестве ответной меры на ограничение Литвой транзита, заявил губернатор Калининградской... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T19:03
2022-06-21T19:03
2022-06-21T19:13
мария захарова
маркус эдерер
россия
литва
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Вопрос денонсации соглашений РФ с Евросоюзом может быть рассмотрен в качестве ответной меры на ограничение Литвой транзита, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры."Они этими решениями грубо нарушают свои обязательства. Конечно, это не мой вопрос, не моего уровня, но рассмотрение вопроса денонсации соглашений с Евросоюзом тоже может иметь место быть, потому что по сути они нарушают краеугольные положения этих соглашений между Россией и Европейским союзом", - заявил Алиханов в эфире телеканала "Россия 1".
https://ria.ru/20220621/alikhanov-1797133987.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария захарова, маркус эдерер, россия, литва, евросоюз, санкции в отношении россии
19:03 21.06.2022 (обновлено: 19:13 21.06.2022)
Алиханов назвал еще одну возможную ответную меру на ограничение транзита
Алиханов: вопрос денонсации соглашений России и ЕС может быть рассмотрен как ответная мера