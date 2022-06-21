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Алиханов: экономики государств Прибалтики сильно пострадают от ответных мер - РИА Новости, 21.06.2022
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Алиханов: экономики государств Прибалтики сильно пострадают от ответных мер
Алиханов: экономики государств Прибалтики сильно пострадают от ответных мер - РИА Новости, 21.06.2022
Алиханов: экономики государств Прибалтики сильно пострадают от ответных мер
Ущерб для экономик государств Прибалтики от потенциальных ответных мер может быть очень серьезным, могут быть разрушены отрасли экономики, заявил губернатор... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T18:43
2022-06-21T18:43
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Ущерб для экономик государств Прибалтики от потенциальных ответных мер может быть очень серьезным, могут быть разрушены отрасли экономики, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры."Решения могут быть совершенно разные. (Секретарь Совбеза РФ) Николай Платонович (Патрушев) сегодня сказал, что ущерб для экономик прибалтийских государств от потенциальных ответных мер может быть очень серьезным. Я могу сказать, он может просто разрушить некоторые отрасли экономики, которые раньше формировали значительную долю государственных бюджетов этих стран", - заявил Алиханов в эфире телеканала "Россия 1".Он добавил, что транспорт - это краеугольный камень, на котором стояла экономика Литвы, Латвии и Эстонии.
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цены на нефть, мария захарова, маркус эдерер, россия, литва, латвия, евросоюз, санкции в отношении россии
18:43 21.06.2022
 
Алиханов: экономики государств Прибалтики сильно пострадают от ответных мер

Алиханов: экономики государств Прибалтики могут сильно пострадать от ответных мер России

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГубернатор Калининградской области Антон Алиханов
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Ущерб для экономик государств Прибалтики от потенциальных ответных мер может быть очень серьезным, могут быть разрушены отрасли экономики, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры.
"Решения могут быть совершенно разные. (Секретарь Совбеза РФ) Николай Платонович (Патрушев) сегодня сказал, что ущерб для экономик прибалтийских государств от потенциальных ответных мер может быть очень серьезным. Я могу сказать, он может просто разрушить некоторые отрасли экономики, которые раньше формировали значительную долю государственных бюджетов этих стран", - заявил Алиханов в эфире телеканала "Россия 1".
Он добавил, что транспорт - это краеугольный камень, на котором стояла экономика Литвы, Латвии и Эстонии.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
Вчера, 17:55
Транспортный комплекс Прибалтики зависим от России, заявил Алиханов
 
Цены на нефтьМария ЗахароваМаркус ЭдерерРоссияЛитваЛатвияЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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