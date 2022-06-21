https://ria.ru/20220621/alikhanov-1797122365.html
Алиханов не удивился, что Литва перестала соблюдать договоренности
Алиханов не удивился, что Литва перестала соблюдать договоренности - РИА Новости, 21.06.2022
Алиханов не удивился, что Литва перестала соблюдать договоренности
Калининградские власти исходят из того, что европейские соседи прекратили соблюдение договоренностей, это прискорбно, но не стало сюрпризом, заявил губернатор... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T18:08
2022-06-21T18:08
2022-06-21T18:08
мария захарова
маркус эдерер
литва
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156175/02/1561750279_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a7e9703debf65e686ce0786c2e010b7d.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Калининградские власти исходят из того, что европейские соседи прекратили соблюдение договоренностей, это прискорбно, но не стало сюрпризом, заявил губернатор региона Антон Алиханов.Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры."Мы просто работаем, исходим из того, что наши европейские соседи прекратили соблюдение всех договоренностей. Это прискорбно, но не сказать, что это стало для нас каким-то сюрпризом. Это неприятно, но будем работать дальше", - сказал Алиханов в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20220621/alikhanov-1797118177.html
литва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156175/02/1561750279_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_d133bc311aaadb15cb26a43a2621673d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария захарова, маркус эдерер, литва, россия, евросоюз, санкции в отношении россии
Алиханов не удивился, что Литва перестала соблюдать договоренности
Алиханов: европейские соседи перестали соблюдать договоренности и это не стало сюрпризом