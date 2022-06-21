https://ria.ru/20220621/alikhanov-1797122365.html

Алиханов не удивился, что Литва перестала соблюдать договоренности

Алиханов не удивился, что Литва перестала соблюдать договоренности - РИА Новости, 21.06.2022

Алиханов не удивился, что Литва перестала соблюдать договоренности

Калининградские власти исходят из того, что европейские соседи прекратили соблюдение договоренностей, это прискорбно, но не стало сюрпризом, заявил губернатор... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T18:08

2022-06-21T18:08

2022-06-21T18:08

мария захарова

маркус эдерер

литва

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Калининградские власти исходят из того, что европейские соседи прекратили соблюдение договоренностей, это прискорбно, но не стало сюрпризом, заявил губернатор региона Антон Алиханов.Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры."Мы просто работаем, исходим из того, что наши европейские соседи прекратили соблюдение всех договоренностей. Это прискорбно, но не сказать, что это стало для нас каким-то сюрпризом. Это неприятно, но будем работать дальше", - сказал Алиханов в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20220621/alikhanov-1797118177.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

мария захарова, маркус эдерер, литва, россия, евросоюз, санкции в отношении россии