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Алиханов не удивился, что Литва перестала соблюдать договоренности - РИА Новости, 21.06.2022
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Алиханов не удивился, что Литва перестала соблюдать договоренности
Алиханов не удивился, что Литва перестала соблюдать договоренности - РИА Новости, 21.06.2022
Алиханов не удивился, что Литва перестала соблюдать договоренности
Калининградские власти исходят из того, что европейские соседи прекратили соблюдение договоренностей, это прискорбно, но не стало сюрпризом, заявил губернатор... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T18:08
2022-06-21T18:08
мария захарова
маркус эдерер
литва
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Калининградские власти исходят из того, что европейские соседи прекратили соблюдение договоренностей, это прискорбно, но не стало сюрпризом, заявил губернатор региона Антон Алиханов.Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры."Мы просто работаем, исходим из того, что наши европейские соседи прекратили соблюдение всех договоренностей. Это прискорбно, но не сказать, что это стало для нас каким-то сюрпризом. Это неприятно, но будем работать дальше", - сказал Алиханов в эфире телеканала "Россия 24".
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мария захарова, маркус эдерер, литва, россия, евросоюз, санкции в отношении россии
18:08 21.06.2022
 
Алиханов не удивился, что Литва перестала соблюдать договоренности

Алиханов: европейские соседи перестали соблюдать договоренности и это не стало сюрпризом

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Калининградской области Антон Алиханов
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Калининградские власти исходят из того, что европейские соседи прекратили соблюдение договоренностей, это прискорбно, но не стало сюрпризом, заявил губернатор региона Антон Алиханов.
Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры.
"Мы просто работаем, исходим из того, что наши европейские соседи прекратили соблюдение всех договоренностей. Это прискорбно, но не сказать, что это стало для нас каким-то сюрпризом. Это неприятно, но будем работать дальше", - сказал Алиханов в эфире телеканала "Россия 24".
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
Вчера, 17:55
Транспортный комплекс Прибалтики зависим от России, заявил Алиханов
 
Мария ЗахароваМаркус ЭдерерЛитваРоссияЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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