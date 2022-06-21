https://ria.ru/20220621/alikhanov-1797118177.html
Транспортный комплекс Прибалтики зависим от России, заявил Алиханов
Транспортный комплекс Прибалтики зависим от России, заявил Алиханов - РИА Новости, 21.06.2022
Транспортный комплекс Прибалтики зависим от России, заявил Алиханов
Зависимость транспортного комплекса всей Прибалтики от России огромна, он существует только благодаря партнерству с РФ, заявил губернатор Калининградской... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T17:55
2022-06-21T17:55
2022-06-21T17:55
здоровье - общество
мария захарова
маркус эдерер
россия
литва
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Зависимость транспортного комплекса всей Прибалтики от России огромна, он существует только благодаря партнерству с РФ, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры."Тот объем зависимости транспортного комплекса вообще всех прибалтийских государств, не только Литвы, от Российской Федерации, который сейчас существует, конечно, огромен, если не сказать вообще, что весь транспортный комплекс существует только благодаря партнерству и взаимодействию с Российской Федерацией", - сказал Алиханов в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20220621/alikhanov-1797117140.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, мария захарова, маркус эдерер, россия, литва, евросоюз, санкции в отношении россии
Транспортный комплекс Прибалтики зависим от России, заявил Алиханов
Губернатор Алиханов: зависимость транспортного комплекса всей Прибалтики от России огромна