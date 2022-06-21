https://ria.ru/20220621/alikhanov-1797117140.html

Алиханов: Калининградской области обеспечена энергетическая безопасность

Алиханов: Калининградской области обеспечена энергетическая безопасность - РИА Новости, 21.06.2022

Алиханов: Калининградской области обеспечена энергетическая безопасность

Энергетическая безопасность Калининградской области сейчас полностью обеспечена, регион может существовать в режиме энергетического острова, заявил губернатор... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T17:51

2022-06-21T17:51

2022-06-21T18:10

калининградская область

мария захарова

маркус эдерер

россия

литва

евросоюз

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Энергетическая безопасность Калининградской области сейчас полностью обеспечена, регион может существовать в режиме энергетического острова, заявил губернатор Антон Алиханов.Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры."Энергетическая безопасность полностью сейчас обеспечена, мы можем существовать в режиме энергетического острова и не зависеть от решений сопредельных государств как в части энергоперетоков электричества, так и в части каких-то попыток блокировать поставки газа", - сказал Алиханов в эфире телеканала "Россия 24".Он добавил, что транспортная безопасность региона тоже была в фокусе внимания руководства страны, власти готовились к возможным ограничениям, шла плановая системная работа.

https://ria.ru/20220621/alikhanov-1797122365.html

калининградская область

россия

литва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

калининградская область, мария захарова, маркус эдерер, россия, литва, евросоюз