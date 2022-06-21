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Алиханов: Калининградской области обеспечена энергетическая безопасность - РИА Новости, 21.06.2022
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Алиханов: Калининградской области обеспечена энергетическая безопасность
Алиханов: Калининградской области обеспечена энергетическая безопасность - РИА Новости, 21.06.2022
Алиханов: Калининградской области обеспечена энергетическая безопасность
Энергетическая безопасность Калининградской области сейчас полностью обеспечена, регион может существовать в режиме энергетического острова, заявил губернатор... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T17:51
2022-06-21T18:10
калининградская область
мария захарова
маркус эдерер
россия
литва
евросоюз
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Энергетическая безопасность Калининградской области сейчас полностью обеспечена, регион может существовать в режиме энергетического острова, заявил губернатор Антон Алиханов.Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры."Энергетическая безопасность полностью сейчас обеспечена, мы можем существовать в режиме энергетического острова и не зависеть от решений сопредельных государств как в части энергоперетоков электричества, так и в части каких-то попыток блокировать поставки газа", - сказал Алиханов в эфире телеканала "Россия 24".Он добавил, что транспортная безопасность региона тоже была в фокусе внимания руководства страны, власти готовились к возможным ограничениям, шла плановая системная работа.
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калининградская область, мария захарова, маркус эдерер, россия, литва, евросоюз
17:51 21.06.2022 (обновлено: 18:10 21.06.2022)
 
Алиханов: Калининградской области обеспечена энергетическая безопасность

Губернатор Алиханов: энергетическая безопасность Калининградской области обеспечена

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГубернатор Калининградской области Антон Алиханов
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Энергетическая безопасность Калининградской области сейчас полностью обеспечена, регион может существовать в режиме энергетического острова, заявил губернатор Антон Алиханов.
Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры.
"Энергетическая безопасность полностью сейчас обеспечена, мы можем существовать в режиме энергетического острова и не зависеть от решений сопредельных государств как в части энергоперетоков электричества, так и в части каких-то попыток блокировать поставки газа", - сказал Алиханов в эфире телеканала "Россия 24".
Он добавил, что транспортная безопасность региона тоже была в фокусе внимания руководства страны, власти готовились к возможным ограничениям, шла плановая системная работа.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
Вчера, 18:08
Алиханов не удивился, что Литва перестала соблюдать договоренности
 
Калининградская областьМария ЗахароваМаркус ЭдерерРоссияЛитваЕвросоюз
 
 
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