https://ria.ru/20220621/aktsiya-1796950499.html

Василий Орлов: акция "Покупайте Амурское" продлена до конца года

Василий Орлов: акция "Покупайте Амурское" продлена до конца года - РИА Новости, 21.06.2022

Василий Орлов: акция "Покупайте Амурское" продлена до конца года

Власти Приамурья приняли решение продлить до конца года акцию "Покупайте Амурское", сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T11:03

2022-06-21T11:03

2022-06-21T11:03

амурская область

василий орлов (губернатор)

продукты

экономика

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июн – РИА Новости. Власти Приамурья приняли решение продлить до конца года акцию "Покупайте Амурское", сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.В пресс-службе областного правительства напомнили, что с апреля этого года все товары амурского производства в торговых объектах, принимающих участие в акции, помечаются специальным брендом "Сделано в Амурской области"."Мы видим, что акция вызвала интерес и у товаропроизводителей, и у торговых сетей, и, что самое главное, у покупателей. Решили продлить ее до конца года, чтобы закрепить эффект мер, направленных на поддержку местных товаропроизводителей и стабилизацию цен на продукты питания", - отметил Орлов.По его словам, также планируется уточнить перечень социально-значимых групп товаров, цены на которые зафиксированы. Кроме этого, с амурскими производителями прорабатывается вопрос брендирования продукции логотипами акции.В пресс-службе также отметили, что с торговыми сетями и региональными производителями достигнута договоренность об установлении предельной стоимости на 46 позиций социально значимых продуктов питания. К ним относятся отдельные виды амурской мясной и молочной продукции, яйца, крупы, соевое масло и овощи. Ранее соглашение действовало до конца текущего месяца.Глава областного министерства экономического развития и внешних связей области Оксана Кукшенева заявила, что интерес к участию в акции "Покупайте Амурское" проявляют все больше как торговых объектов, так и производителей продуктов питания. На сегодняшний день бренд "Сделано в Амурской области" можно встретить в 327 магазинах и супермаркетах, расположенных в 21 муниципалитете.

https://ria.ru/20220620/stroymaterialy-1796670054.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

василий орлов (губернатор), продукты, экономика