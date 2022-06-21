https://ria.ru/20220621/aktsiya-1796950499.html
Василий Орлов: акция "Покупайте Амурское" продлена до конца года
Василий Орлов: акция "Покупайте Амурское" продлена до конца года - РИА Новости, 21.06.2022
Василий Орлов: акция "Покупайте Амурское" продлена до конца года
Власти Приамурья приняли решение продлить до конца года акцию "Покупайте Амурское", сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T11:03
2022-06-21T11:03
2022-06-21T11:03
амурская область
василий орлов (губернатор)
продукты
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757216340_0:148:3113:1899_1920x0_80_0_0_c996b3e70ebce7561042190cbd63daa0.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июн – РИА Новости. Власти Приамурья приняли решение продлить до конца года акцию "Покупайте Амурское", сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.В пресс-службе областного правительства напомнили, что с апреля этого года все товары амурского производства в торговых объектах, принимающих участие в акции, помечаются специальным брендом "Сделано в Амурской области"."Мы видим, что акция вызвала интерес и у товаропроизводителей, и у торговых сетей, и, что самое главное, у покупателей. Решили продлить ее до конца года, чтобы закрепить эффект мер, направленных на поддержку местных товаропроизводителей и стабилизацию цен на продукты питания", - отметил Орлов.По его словам, также планируется уточнить перечень социально-значимых групп товаров, цены на которые зафиксированы. Кроме этого, с амурскими производителями прорабатывается вопрос брендирования продукции логотипами акции.В пресс-службе также отметили, что с торговыми сетями и региональными производителями достигнута договоренность об установлении предельной стоимости на 46 позиций социально значимых продуктов питания. К ним относятся отдельные виды амурской мясной и молочной продукции, яйца, крупы, соевое масло и овощи. Ранее соглашение действовало до конца текущего месяца.Глава областного министерства экономического развития и внешних связей области Оксана Кукшенева заявила, что интерес к участию в акции "Покупайте Амурское" проявляют все больше как торговых объектов, так и производителей продуктов питания. На сегодняшний день бренд "Сделано в Амурской области" можно встретить в 327 магазинах и супермаркетах, расположенных в 21 муниципалитете.
https://ria.ru/20220620/stroymaterialy-1796670054.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757216340_192:0:2921:2047_1920x0_80_0_0_b26c98a977b6ab317fdcee501b6ca0b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий орлов (губернатор), продукты, экономика
БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июн – РИА Новости. Власти Приамурья приняли решение продлить до конца года акцию "Покупайте Амурское", сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.
В пресс-службе областного правительства напомнили, что с апреля этого года все товары амурского производства в торговых объектах, принимающих участие в акции, помечаются специальным брендом "Сделано в Амурской области".
"Мы видим, что акция вызвала интерес и у товаропроизводителей, и у торговых сетей, и, что самое главное, у покупателей. Решили продлить ее до конца года, чтобы закрепить эффект мер, направленных на поддержку местных товаропроизводителей и стабилизацию цен на продукты питания", - отметил Орлов
.
По его словам, также планируется уточнить перечень социально-значимых групп товаров, цены на которые зафиксированы. Кроме этого, с амурскими производителями прорабатывается вопрос брендирования продукции логотипами акции.
В пресс-службе также отметили, что с торговыми сетями и региональными производителями достигнута договоренность об установлении предельной стоимости на 46 позиций социально значимых продуктов питания. К ним относятся отдельные виды амурской мясной и молочной продукции, яйца, крупы, соевое масло и овощи. Ранее соглашение действовало до конца текущего месяца.
Глава областного министерства экономического развития и внешних связей области Оксана Кукшенева заявила, что интерес к участию в акции "Покупайте Амурское" проявляют все больше как торговых объектов, так и производителей продуктов питания. На сегодняшний день бренд "Сделано в Амурской области" можно встретить в 327 магазинах и супермаркетах, расположенных в 21 муниципалитете.