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Василий Орлов: акция "Покупайте Амурское" продлена до конца года - РИА Новости, 21.06.2022
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Амурская область
https://ria.ru/20220621/aktsiya-1796950499.html
Василий Орлов: акция "Покупайте Амурское" продлена до конца года
Василий Орлов: акция "Покупайте Амурское" продлена до конца года - РИА Новости, 21.06.2022
Василий Орлов: акция "Покупайте Амурское" продлена до конца года
Власти Приамурья приняли решение продлить до конца года акцию "Покупайте Амурское", сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T11:03
2022-06-21T11:03
амурская область
василий орлов (губернатор)
продукты
экономика
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июн – РИА Новости. Власти Приамурья приняли решение продлить до конца года акцию "Покупайте Амурское", сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.В пресс-службе областного правительства напомнили, что с апреля этого года все товары амурского производства в торговых объектах, принимающих участие в акции, помечаются специальным брендом "Сделано в Амурской области"."Мы видим, что акция вызвала интерес и у товаропроизводителей, и у торговых сетей, и, что самое главное, у покупателей. Решили продлить ее до конца года, чтобы закрепить эффект мер, направленных на поддержку местных товаропроизводителей и стабилизацию цен на продукты питания", - отметил Орлов.По его словам, также планируется уточнить перечень социально-значимых групп товаров, цены на которые зафиксированы. Кроме этого, с амурскими производителями прорабатывается вопрос брендирования продукции логотипами акции.В пресс-службе также отметили, что с торговыми сетями и региональными производителями достигнута договоренность об установлении предельной стоимости на 46 позиций социально значимых продуктов питания. К ним относятся отдельные виды амурской мясной и молочной продукции, яйца, крупы, соевое масло и овощи. Ранее соглашение действовало до конца текущего месяца.Глава областного министерства экономического развития и внешних связей области Оксана Кукшенева заявила, что интерес к участию в акции "Покупайте Амурское" проявляют все больше как торговых объектов, так и производителей продуктов питания. На сегодняшний день бренд "Сделано в Амурской области" можно встретить в 327 магазинах и супермаркетах, расположенных в 21 муниципалитете.
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василий орлов (губернатор), продукты, экономика
11:03 21.06.2022
 

Василий Орлов: акция "Покупайте Амурское" продлена до конца года

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Амурской области Василий Орлов
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июн – РИА Новости. Власти Приамурья приняли решение продлить до конца года акцию "Покупайте Амурское", сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.
В пресс-службе областного правительства напомнили, что с апреля этого года все товары амурского производства в торговых объектах, принимающих участие в акции, помечаются специальным брендом "Сделано в Амурской области".
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"Мы видим, что акция вызвала интерес и у товаропроизводителей, и у торговых сетей, и, что самое главное, у покупателей. Решили продлить ее до конца года, чтобы закрепить эффект мер, направленных на поддержку местных товаропроизводителей и стабилизацию цен на продукты питания", - отметил Орлов.
По его словам, также планируется уточнить перечень социально-значимых групп товаров, цены на которые зафиксированы. Кроме этого, с амурскими производителями прорабатывается вопрос брендирования продукции логотипами акции.
В пресс-службе также отметили, что с торговыми сетями и региональными производителями достигнута договоренность об установлении предельной стоимости на 46 позиций социально значимых продуктов питания. К ним относятся отдельные виды амурской мясной и молочной продукции, яйца, крупы, соевое масло и овощи. Ранее соглашение действовало до конца текущего месяца.
Глава областного министерства экономического развития и внешних связей области Оксана Кукшенева заявила, что интерес к участию в акции "Покупайте Амурское" проявляют все больше как торговых объектов, так и производителей продуктов питания. На сегодняшний день бренд "Сделано в Амурской области" можно встретить в 327 магазинах и супермаркетах, расположенных в 21 муниципалитете.
 
Амурская областьВасилий Орлов (губернатор)ПродуктыЭкономика
 
 
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