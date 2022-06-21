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Эксперт рассказал, как мошенники подбирают жертв - РИА Новости, 21.06.2022
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Эксперт рассказал, как мошенники подбирают жертв
Эксперт рассказал, как мошенники подбирают жертв - РИА Новости, 21.06.2022
Эксперт рассказал, как мошенники подбирают жертв
По какому принципу мошенники выбирают потенциальных жертв для своих атак и какая у них может быть "сегментация клиентов", рассказал в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T02:15
2022-06-21T02:15
технологии
общество
россия
алексей сизов
мошенничество
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. По какому принципу мошенники выбирают потенциальных жертв для своих атак и какая у них может быть "сегментация клиентов", рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по противодействию мошенничеству Алексей Сизов.Злоумышленники, обманом вынуждающие людей расставаться с деньгами, подбирают "клиентов", ориентируясь на тот информационный повод, который собираются использовать, а также на имеющиеся в их распоряжении базы данных, отметил Сизов. Наиболее простой подход — это звонки всем подряд в расчете на везение, считает он.Другие подходы предполагают некую "сегментацию клиентов". В частности, злоумышленники могут ориентироваться на людей, которые пользуются определенным банковским продуктом, уточнил эксперт."Произошла некая специфическая утечка данных, благодаря которой можно получить сведения, в каком банке обслуживается жертва и какие продукты (банковские. — Прим. ред.) у нее есть. Тогда мошенники подстраиваются под схему работы конкретного кредитного учреждения, под определенную группу клиентов, чтобы быть максимально погруженными в специфику того или иного продукта", — привел пример Сизов.Бывает, что мошенники выявляют людей, заинтересованных в том или ином банковском продукте, на интернет-форумах, предупредил эксперт.Что касается информационных поводов, то в последнее время злоумышленники часто используют тему различных социальных выплат или, наоборот, пожертвований, продолжил Сизов. По его словам, с соответствующими предложениями мошенники обычно обращаются к людям среднего и старшего возраста."Наиболее актуальной в настоящее время будет социальная инженерия, связанная со всевозможными новыми выплатами, индексациями, возможно, пожертвованиями. Мошенники пытаются работать в этом направлении. С точки зрения сегментации клиентов, под такой инфоповод выбирается достаточно широкий круг граждан. Я бы сказал, что это средний возраст плюс", — объяснил Сизов.
https://ria.ru/20220620/investitsii-1796647522.html
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технологии, общество, россия, алексей сизов, мошенничество
02:15 21.06.2022
 
Эксперт рассказал, как мошенники подбирают жертв

Эксперт Сизов: в последнее время мошенники используют тему различных социальных выплат

CC0 / Foundry / Смартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
CC0 / Foundry /
Смартфон. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. По какому принципу мошенники выбирают потенциальных жертв для своих атак и какая у них может быть "сегментация клиентов", рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по противодействию мошенничеству Алексей Сизов.
Злоумышленники, обманом вынуждающие людей расставаться с деньгами, подбирают "клиентов", ориентируясь на тот информационный повод, который собираются использовать, а также на имеющиеся в их распоряжении базы данных, отметил Сизов. Наиболее простой подход — это звонки всем подряд в расчете на везение, считает он.

"Либо потенциальная жертва цепляется на удочку, и начинается что-то более сложное, либо жертва отбивается. Время от времени происходят повторные звонки. Если та или иная жертва не повелась на обман, спустя некоторое время — три-четыре месяца — идет повторная попытка прощупать, вдруг клиент поведется на новую схему", — добавил Сизов.

Другие подходы предполагают некую "сегментацию клиентов". В частности, злоумышленники могут ориентироваться на людей, которые пользуются определенным банковским продуктом, уточнил эксперт.
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"Произошла некая специфическая утечка данных, благодаря которой можно получить сведения, в каком банке обслуживается жертва и какие продукты (банковские. — Прим. ред.) у нее есть. Тогда мошенники подстраиваются под схему работы конкретного кредитного учреждения, под определенную группу клиентов, чтобы быть максимально погруженными в специфику того или иного продукта", — привел пример Сизов.
Бывает, что мошенники выявляют людей, заинтересованных в том или ином банковском продукте, на интернет-форумах, предупредил эксперт.
Что касается информационных поводов, то в последнее время злоумышленники часто используют тему различных социальных выплат или, наоборот, пожертвований, продолжил Сизов. По его словам, с соответствующими предложениями мошенники обычно обращаются к людям среднего и старшего возраста.
"Наиболее актуальной в настоящее время будет социальная инженерия, связанная со всевозможными новыми выплатами, индексациями, возможно, пожертвованиями. Мошенники пытаются работать в этом направлении. С точки зрения сегментации клиентов, под такой инфоповод выбирается достаточно широкий круг граждан. Я бы сказал, что это средний возраст плюс", — объяснил Сизов.
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