https://ria.ru/20220621/aferisty-1796903203.html

Эксперт рассказал, как мошенники подбирают жертв

Эксперт рассказал, как мошенники подбирают жертв - РИА Новости, 21.06.2022

Эксперт рассказал, как мошенники подбирают жертв

По какому принципу мошенники выбирают потенциальных жертв для своих атак и какая у них может быть "сегментация клиентов", рассказал в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T02:15

2022-06-21T02:15

2022-06-21T02:15

технологии

общество

россия

алексей сизов

мошенничество

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. По какому принципу мошенники выбирают потенциальных жертв для своих атак и какая у них может быть "сегментация клиентов", рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по противодействию мошенничеству Алексей Сизов.Злоумышленники, обманом вынуждающие людей расставаться с деньгами, подбирают "клиентов", ориентируясь на тот информационный повод, который собираются использовать, а также на имеющиеся в их распоряжении базы данных, отметил Сизов. Наиболее простой подход — это звонки всем подряд в расчете на везение, считает он.Другие подходы предполагают некую "сегментацию клиентов". В частности, злоумышленники могут ориентироваться на людей, которые пользуются определенным банковским продуктом, уточнил эксперт."Произошла некая специфическая утечка данных, благодаря которой можно получить сведения, в каком банке обслуживается жертва и какие продукты (банковские. — Прим. ред.) у нее есть. Тогда мошенники подстраиваются под схему работы конкретного кредитного учреждения, под определенную группу клиентов, чтобы быть максимально погруженными в специфику того или иного продукта", — привел пример Сизов.Бывает, что мошенники выявляют людей, заинтересованных в том или ином банковском продукте, на интернет-форумах, предупредил эксперт.Что касается информационных поводов, то в последнее время злоумышленники часто используют тему различных социальных выплат или, наоборот, пожертвований, продолжил Сизов. По его словам, с соответствующими предложениями мошенники обычно обращаются к людям среднего и старшего возраста."Наиболее актуальной в настоящее время будет социальная инженерия, связанная со всевозможными новыми выплатами, индексациями, возможно, пожертвованиями. Мошенники пытаются работать в этом направлении. С точки зрения сегментации клиентов, под такой инфоповод выбирается достаточно широкий круг граждан. Я бы сказал, что это средний возраст плюс", — объяснил Сизов.

https://ria.ru/20220620/investitsii-1796647522.html

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технологии, общество, россия, алексей сизов, мошенничество