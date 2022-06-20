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Знамя над Рейхстагом: история легендарного символа Победы - РИА Новости, 20.06.2022
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Знамя над Рейхстагом: история легендарного символа Победы
Знамя над Рейхстагом: история легендарного символа Победы - РИА Новости, 20.06.2022
Знамя над Рейхстагом: история легендарного символа Победы
Флаг над Рейхстагом советские воины водрузили спустя сутки ожесточенных боев у подножия здания 30 апреля 1945 года. После этого бои продолжались еще сутки и лишь 2 мая защитники Рейхстага окончательно сложили оружие. 20 июня 1945 года на Центральном аэродроме в Москве торжественно встретили Знамя Победы, доставленное из Берлина.
2022-06-20T11:05
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Знамя над Рейхстагом: история легендарного символа Победы
Флаг над Рейхстагом советские воины водрузили спустя сутки ожесточенных боев у подножия здания 30 апреля 1945 года. После этого бои продолжались еще сутки и лишь 2 мая защитники Рейхстага окончательно сложили оружие. 20 июня 1945 года на Центральном аэродроме в Москве торжественно встретили Знамя Победы, доставленное из Берлина.
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видео, берлин (город)
Знамя над Рейхстагом: история легендарного символа Победы
Флаг над Рейхстагом советские воины водрузили спустя сутки ожесточенных боев у подножия здания 30 апреля 1945 года. После этого бои продолжались еще сутки и лишь 2 мая защитники Рейхстага окончательно сложили оружие. 20 июня 1945 года на Центральном аэродроме в Москве торжественно встретили Знамя Победы, доставленное из Берлина.
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11:05 20.06.2022
 

Знамя над Рейхстагом: история легендарного символа Победы

Читать ria.ru в
Флаг над Рейхстагом советские воины водрузили спустя сутки ожесточенных боев у подножия здания 30 апреля 1945 года. После этого бои продолжались еще сутки и лишь 2 мая защитники Рейхстага окончательно сложили оружие. 20 июня 1945 года на Центральном аэродроме в Москве торжественно встретили Знамя Победы, доставленное из Берлина.
 
Берлин (город)
 
 
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