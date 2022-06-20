Знамя над Рейхстагом: история легендарного символа Победы

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Флаг над Рейхстагом советские воины водрузили спустя сутки ожесточенных боев у подножия здания 30 апреля 1945 года. После этого бои продолжались еще сутки и лишь 2 мая защитники Рейхстага окончательно сложили оружие. 20 июня 1945 года на Центральном аэродроме в Москве торжественно встретили Знамя Победы, доставленное из Берлина.