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Знамя над Рейхстагом: история легендарного символа Победы
Знамя над Рейхстагом: история легендарного символа Победы - РИА Новости, 20.06.2022
Знамя над Рейхстагом: история легендарного символа Победы
Флаг над Рейхстагом советские воины водрузили спустя сутки ожесточенных боев у подножия здания 30 апреля 1945 года. После этого бои продолжались еще сутки и лишь 2 мая защитники Рейхстага окончательно сложили оружие. 20 июня 1945 года на Центральном аэродроме в Москве торжественно встретили Знамя Победы, доставленное из Берлина.
2022-06-20T11:05
2022-06-20T11:05
2022-06-20T11:05
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Знамя над Рейхстагом: история легендарного символа Победы
Флаг над Рейхстагом советские воины водрузили спустя сутки ожесточенных боев у подножия здания 30 апреля 1945 года. После этого бои продолжались еще сутки и лишь 2 мая защитники Рейхстага окончательно сложили оружие. 20 июня 1945 года на Центральном аэродроме в Москве торжественно встретили Знамя Победы, доставленное из Берлина.
2022-06-20T11:05
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, берлин (город)
Знамя над Рейхстагом: история легендарного символа Победы
Флаг над Рейхстагом советские воины водрузили спустя сутки ожесточенных боев у подножия здания 30 апреля 1945 года. После этого бои продолжались еще сутки и лишь 2 мая защитники Рейхстага окончательно сложили оружие. 20 июня 1945 года на Центральном аэродроме в Москве торжественно встретили Знамя Победы, доставленное из Берлина.
2022-06-20T11:05
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PT1M52S
Знамя над Рейхстагом: история легендарного символа Победы
Флаг над Рейхстагом советские воины водрузили спустя сутки ожесточенных боев у подножия здания 30 апреля 1945 года. После этого бои продолжались еще сутки и лишь 2 мая защитники Рейхстага окончательно сложили оружие. 20 июня 1945 года на Центральном аэродроме в Москве торжественно встретили Знамя Победы, доставленное из Берлина.