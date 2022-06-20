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В России допустили возможность возрождения "Жигулей" - РИА Новости, 20.06.2022
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В России допустили возможность возрождения "Жигулей"
В России допустили возможность возрождения "Жигулей" - РИА Новости, 20.06.2022
В России допустили возможность возрождения "Жигулей"
В России могут возродить "Жигули" и другие советские марки автомобилей, такое мнение высказал в интервью радио Sputnik автоэксперт Вячеслав Субботин. Он... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T04:15
2022-06-20T04:15
авто
автоваз
lada vesta
renault logan
россия
жигули
вячеслав субботин
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В России могут возродить "Жигули" и другие советские марки автомобилей, такое мнение высказал в интервью радио Sputnik автоэксперт Вячеслав Субботин. Он объяснил, каким может стать отечественный автопром.Советские бренды могут оказаться привлекательными для российских покупателей, и тогда возобновление производства автомобилей под старыми марками может не ограничиться выпуском машин "Москвич", считает Субботин.Предполагается, что под хорошо знакомыми покупателям брендами будут выпускать абсолютно новые, современные машины, пояснил эксперт."Возрождение старых марок — это не значит возрождение старых автомобилей. Речь идет о производстве современных машин", — отметил Субботин.Ключевую роль в производстве новых автомобилей "Жигули", как и других машин с "советскими именами", могли бы сыграть китайские технологии, полагает он."Будут приглашать китайские компании, чтобы они выпускали в России свои автомобили, но под советскими брендами. Собственно, "АвтоВАЗ" делал до последнего времени то же самое. Автомобиль Lada Largus — это Renault Logan в другом кузове", — уточнил Субботин.Подобные подходы используются во всем мире, подчеркнул эксперт.По его оценке, потребуется не менее года для того, чтобы наладить производство автомобилей "Москвич". Затем следует изучить реакцию рынка на эту продукцию, и только потом можно будет судить, стоит ли возобновлять выпуск машин под другими советскими брендами, сказал Субботин.Пока "АвтоВАЗ" не планирует возрождать марку "Жигули", заявил ранее глава компании Максим Соколов.
https://ria.ru/20220618/avtovaz-1796464507.html
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авто, автоваз, lada vesta, renault logan, россия, жигули, вячеслав субботин
04:15 20.06.2022
 
В России допустили возможность возрождения "Жигулей"

Эксперт Субботин: в России могут возродить "Жигули" и другие советские марки автомобилей

© РИА Новости / Эдуард Эттингер / Перейти в фотобанкКонвейер сборочного цеха на заводе "АвтоВАЗ"
Конвейер сборочного цеха на заводе АвтоВАЗ - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Эдуард Эттингер
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Конвейер сборочного цеха на заводе "АвтоВАЗ". Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В России могут возродить "Жигули" и другие советские марки автомобилей, такое мнение высказал в интервью радио Sputnik автоэксперт Вячеслав Субботин. Он объяснил, каким может стать отечественный автопром.
Советские бренды могут оказаться привлекательными для российских покупателей, и тогда возобновление производства автомобилей под старыми марками может не ограничиться выпуском машин "Москвич", считает Субботин.
"Вместо того, чтобы придумывать новые названия, можно использовать то, что уже есть в голове у людей. Например, название "Москвич" там есть, поэтому его и используют. Таким образом, можно начать выпускать и "Жигули", но уже с современной конструкцией. Сначала выйдет "Москвич", а потом — посмотрим", — добавил он.
Предполагается, что под хорошо знакомыми покупателям брендами будут выпускать абсолютно новые, современные машины, пояснил эксперт.
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"Возрождение старых марок — это не значит возрождение старых автомобилей. Речь идет о производстве современных машин", — отметил Субботин.
Ключевую роль в производстве новых автомобилей "Жигули", как и других машин с "советскими именами", могли бы сыграть китайские технологии, полагает он.
"Будут приглашать китайские компании, чтобы они выпускали в России свои автомобили, но под советскими брендами. Собственно, "АвтоВАЗ" делал до последнего времени то же самое. Автомобиль Lada Largus — это Renault Logan в другом кузове", — уточнил Субботин.
Подобные подходы используются во всем мире, подчеркнул эксперт.
По его оценке, потребуется не менее года для того, чтобы наладить производство автомобилей "Москвич". Затем следует изучить реакцию рынка на эту продукцию, и только потом можно будет судить, стоит ли возобновлять выпуск машин под другими советскими брендами, сказал Субботин.
Пока "АвтоВАЗ" не планирует возрождать марку "Жигули", заявил ранее глава компании Максим Соколов.
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АвтоАвтоВАЗLada VestaRenault LoganРоссияЖигулиВячеслав Субботин
 
 
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