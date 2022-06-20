https://ria.ru/20220620/zerno-1796838597.html
Молдавия столкнулась с нехваткой хранилищ для зерна
Молдавия столкнулась с нехваткой хранилищ для зерна - РИА Новости, 20.06.2022
Молдавия столкнулась с нехваткой хранилищ для зерна
Молдавия столкнулась с проблемой нехватки хранилищ для своего зерна, поскольку на элеваторах остается немало прошлогоднего урожая, часть зерна будет выкуплена у РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T18:45
2022-06-20T18:45
2022-06-20T18:49
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КИШИНЕВ, 20 июн – РИА Новости. Молдавия столкнулась с проблемой нехватки хранилищ для своего зерна, поскольку на элеваторах остается немало прошлогоднего урожая, часть зерна будет выкуплена у фермеров для пополнения госрезерва, заявил госсекретарь министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Василий Шарбан.Молдавские фермеры ранее заявили, что готовы выйти на протесты, поскольку власть отказывается им помочь. Одно из требований аграриев – снятие запрета на экспорт зерна или его покупка правительством для госрезерва."У нас официально есть хранилища для 750 тысяч тонн зерна – это мало, мы не готовы к той ситуации, в которой оказались, у нас очень слабая инфраструктура в этой области. Если учитывать три основные культуры – пшеницу, подсолнечник и кукурузу, – то у нас в амбарах есть более 730 тонн урожая 2021 года, мы должны сотрудничать с экспортерами в этом направлении, но так, чтобы не навредить рядовым гражданам", - заявил Шарбан журналистам.По его словам, в ближайшее время МВД через агентство госзакупок объявит тендер на закупку зерна для госрезервов."Мы обсуждали ситуацию с ассоциацией производителей и экспортеров зерновых, как правительство может им помочь, как создать инфраструктуру для хранения зерна вблизи границы, чтобы экспортеры могли их там загружать, хранить, а затем отправлять в европейском направлении", - добавил представитель Минсельхоза.Ранее Молдавия предприняла ряд мер для обеспечения продовольственной безопасности. В конце февраля комиссия по чрезвычайным ситуациям отменила торговую надбавку на свинину на кости, мясо птицы, замороженную рыбу, свекловичный сахар, макаронные изделия, яйца, картофель, лук, белокочанную капусту, морковь, свеклу и подсолнечное масло. Из страны запрещено вывозить пшеницу, муку и сахар.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.
https://ria.ru/20220620/frg-1796827692.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, молдавия, россия, украина, в мире
18:45 20.06.2022 (обновлено: 18:49 20.06.2022)
Молдавия столкнулась с нехваткой хранилищ для зерна
Молдавия столкнулась с проблемой нехватки хранилищ для зерна из-за запрета на экспорт
КИШИНЕВ, 20 июн – РИА Новости. Молдавия столкнулась с проблемой нехватки хранилищ для своего зерна, поскольку на элеваторах остается немало прошлогоднего урожая, часть зерна будет выкуплена у фермеров для пополнения госрезерва, заявил госсекретарь министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Василий Шарбан.
Молдавские фермеры ранее заявили, что готовы выйти на протесты, поскольку власть отказывается им помочь. Одно из требований аграриев – снятие запрета на экспорт зерна или его покупка правительством для госрезерва.
"У нас официально есть хранилища для 750 тысяч тонн зерна – это мало, мы не готовы к той ситуации, в которой оказались, у нас очень слабая инфраструктура в этой области. Если учитывать три основные культуры – пшеницу, подсолнечник и кукурузу, – то у нас в амбарах есть более 730 тонн урожая 2021 года, мы должны сотрудничать с экспортерами в этом направлении, но так, чтобы не навредить рядовым гражданам", - заявил Шарбан журналистам.
По его словам, в ближайшее время МВД через агентство госзакупок объявит тендер на закупку зерна для госрезервов.
"Мы обсуждали ситуацию с ассоциацией производителей и экспортеров зерновых, как правительство может им помочь, как создать инфраструктуру для хранения зерна вблизи границы, чтобы экспортеры могли их там загружать, хранить, а затем отправлять в европейском направлении", - добавил представитель Минсельхоза.
Ранее Молдавия
предприняла ряд мер для обеспечения продовольственной безопасности. В конце февраля комиссия по чрезвычайным ситуациям отменила торговую надбавку на свинину на кости, мясо птицы, замороженную рыбу, свекловичный сахар, макаронные изделия, яйца, картофель, лук, белокочанную капусту, морковь, свеклу и подсолнечное масло. Из страны запрещено вывозить пшеницу, муку и сахар.
Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против России
из-за ситуации на Украине
. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев
, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.