https://ria.ru/20220620/zemletryasenie-1796643644.html
На западе Японии произошло землетрясение
На западе Японии произошло землетрясение - РИА Новости, 20.06.2022
На западе Японии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в префектуре Исикава на западе Японии, сообщило главное метеорологическое управление страны. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T05:23
2022-06-20T05:23
2022-06-20T06:24
в мире
землетрясение
япония
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ТОКИО, 20 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в префектуре Исикава на западе Японии, сообщило главное метеорологическое управление страны.Очаг залегал на глубине 14 километров. Угрозы цунами нет. Информации о пострадавших и разрушениях нет.Землетрясение является афтершоковым после сильных подземных толчков в воскресенье в том же районе. Тогда магнитуда составила 5,4. Согласно информации местных администраций, ранения получили пять человек.
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в мире, землетрясение, япония, токио
05:23 20.06.2022 (обновлено: 06:24 20.06.2022)
На западе Японии произошло землетрясение
На западе Японии произошло землетрясение магнитудой 5,0 балла
ТОКИО, 20 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в префектуре Исикава на западе Японии, сообщило главное метеорологическое управление страны.
Очаг залегал на глубине 14 километров. Угрозы цунами нет. Информации о пострадавших и разрушениях нет.
Землетрясение является афтершоковым после сильных подземных толчков в воскресенье в том же районе. Тогда магнитуда составила 5,4. Согласно информации местных администраций, ранения получили пять человек.