https://ria.ru/20220620/zemletryasenie-1796643644.html

На западе Японии произошло землетрясение

На западе Японии произошло землетрясение - РИА Новости, 20.06.2022

На западе Японии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в префектуре Исикава на западе Японии, сообщило главное метеорологическое управление страны. РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T05:23

2022-06-20T05:23

2022-06-20T06:24

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япония

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ТОКИО, 20 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в префектуре Исикава на западе Японии, сообщило главное метеорологическое управление страны.Очаг залегал на глубине 14 километров. Угрозы цунами нет. Информации о пострадавших и разрушениях нет.Землетрясение является афтершоковым после сильных подземных толчков в воскресенье в том же районе. Тогда магнитуда составила 5,4. Согласно информации местных администраций, ранения получили пять человек.

https://ria.ru/20220620/zemletryasenie-1796643041.html

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в мире, землетрясение, япония, токио