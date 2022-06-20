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На западе Японии произошло землетрясение - РИА Новости, 20.06.2022
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На западе Японии произошло землетрясение
На западе Японии произошло землетрясение - РИА Новости, 20.06.2022
На западе Японии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в префектуре Исикава на западе Японии, сообщило главное метеорологическое управление страны. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T05:23
2022-06-20T06:24
в мире
землетрясение
япония
токио
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ТОКИО, 20 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в префектуре Исикава на западе Японии, сообщило главное метеорологическое управление страны.Очаг залегал на глубине 14 километров. Угрозы цунами нет. Информации о пострадавших и разрушениях нет.Землетрясение является афтершоковым после сильных подземных толчков в воскресенье в том же районе. Тогда магнитуда составила 5,4. Согласно информации местных администраций, ранения получили пять человек.
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в мире, землетрясение, япония, токио
05:23 20.06.2022 (обновлено: 06:24 20.06.2022)
 
На западе Японии произошло землетрясение

На западе Японии произошло землетрясение магнитудой 5,0 балла

© AP Photo / Kiichiro SatoПанорама Токио
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© AP Photo / Kiichiro Sato
Панорама Токио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 20 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в префектуре Исикава на западе Японии, сообщило главное метеорологическое управление страны.
Очаг залегал на глубине 14 километров. Угрозы цунами нет. Информации о пострадавших и разрушениях нет.
Землетрясение является афтершоковым после сильных подземных толчков в воскресенье в том же районе. Тогда магнитуда составила 5,4. Согласно информации местных администраций, ранения получили пять человек.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
04:33
На Тайване произошло землетрясение
 
В миреЗемлетрясениеЯпонияТокио
 
 
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