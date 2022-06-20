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Фармацевтический рынок в России уверенно растет, заявили в Минздраве
Фармацевтический рынок в России уверенно растет, заявили в Минздраве - РИА Новости, 20.06.2022
Фармацевтический рынок в России уверенно растет, заявили в Минздраве
Фармацевтический рынок в России уверенно растет, две трети лекарств – это отечественные препараты, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T13:13
2022-06-20T13:13
2022-06-20T13:13
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министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Фармацевтический рынок в России уверенно растет, две трети лекарств – это отечественные препараты, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев.Он отметил, что почти 95% отечественных препаратов производятся в России по полному циклу.По словам Глаголева, прирост рынка государственных закупок лекарственных препаратов за последнее время составил около 30%.
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общество, здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Фармацевтический рынок в России уверенно растет, заявили в Минздраве
Замглавы Минздрава Глаголев: рынок отечественных лекарств растет