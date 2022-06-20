https://ria.ru/20220620/zdorove-1796734751.html

Фармацевтический рынок в России уверенно растет, заявили в Минздраве

Фармацевтический рынок в России уверенно растет, заявили в Минздраве - РИА Новости, 20.06.2022

Фармацевтический рынок в России уверенно растет, заявили в Минздраве

Фармацевтический рынок в России уверенно растет, две трети лекарств – это отечественные препараты, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T13:13

2022-06-20T13:13

2022-06-20T13:13

общество

здоровье - общество

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Фармацевтический рынок в России уверенно растет, две трети лекарств – это отечественные препараты, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев.Он отметил, что почти 95% отечественных препаратов производятся в России по полному циклу.По словам Глаголева, прирост рынка государственных закупок лекарственных препаратов за последнее время составил около 30%.

https://ria.ru/20220618/lekarstva-1796376123.html

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2022

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общество, здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)