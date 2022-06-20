https://ria.ru/20220620/zapret-1796798932.html

Мосгорсуд оставил в силе запрет в России Facebook* и Instagram*

Мосгорсуд оставил в силе запрет в России Facebook* и Instagram* - РИА Новости, 20.06.2022

Мосгорсуд оставил в силе запрет в России Facebook* и Instagram*

Мосгорсуд отклонил жалобу Meta Platforms* на решение о признании экстремистской деятельности американской компании, из-за чего в России запрещены Facebook* и... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T16:34

2022-06-20T16:34

2022-06-20T16:35

общество

россия

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московский городской суд

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Мосгорсуд отклонил жалобу Meta Platforms* на решение о признании экстремистской деятельности американской компании, из-за чего в России запрещены Facebook* и Instagram*, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.На заседании представитель Meta* указывала, что у московского суда вообще не было полномочий рассматривать дело против международной компании. Во-вторых, им предоставили недостаточно времени для ознакомления с материалами дела, которые калифорнийский офис получил на русском языке без перевода; к тому же суд не назначил лингвистическую экспертизу записей пользователей, не проанализировал доводы компании в решении."Политика Meta* не допускает призывов к насилию в отношении граждан России, выступает против русофобии", - заверила она. Адвокат назвала блокировку "непропорциональной мерой, которая противоречит интересам граждан России".Прокурор возражал против удовлетворения жалобы, отметив, что Meta* систематически распространяла противоправную информацию, подвергала дискриминации российские СМИ, побуждала к совершению убийств российских граждан. Суд рассматривал дело в рамках своей компетенции, напомнил он, ведь российские суды вправе рассматривать дела против иностранных компаний, например, если они распространяют рекламу в РФ.Прокурор отметил, что компанию неоднократно привлекали к ответственности за неудаление экстремистской информации, эти решения вступили в законную силу."Проведение лингвистической экспертизы не требовалось, часть распространенной информации признана экстремистской решениями суда", - добавил представитель Роскомнадзора. В качестве примера он привел посты с портретами Адольфа Гитлера и нацистской символики.По иску Генпрокуратуры Тверской суд Москвы 21 марта признал компанию Meta* экстремистской и запретил в России доступ к принадлежащим ей соцсетям Instagram* и Facebook*. Решение не предполагает наказаний для пользователей за обход блокировок. Под запрет не попал принадлежащий компании мессенджер WhatsApp.Ранее Meta Platforms* в свете событий на Украине временно сняла в Facebook* и Instagram* запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ". После этого Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании Meta* экстремистской организацией, а СК РФ завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.Вице-президент Meta* Ник Клегг позднее объяснил, что новая политика будет применяться только на Украине, и заверил, что Meta* "не потерпит русофобии".Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к Instagram* в России из-за призывов к насилию в отношении россиян. А до этого Роскомнадзор заблокировал в России и Facebook* – из-за массовой дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов, в том числе РИА Новости, Sputnik и RT.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220620/zapret-1796777691.html

https://ria.ru/20220616/sotsseti-1795722733.html

https://ria.ru/20220523/diskriminatsiya-1790167188.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, facebook, инстаграм, московский городской суд