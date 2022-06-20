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Россиянин обжаловал запрет Facebook* из-за страха потерять круг общения

Россиянин обжаловал запрет Facebook* из-за страха потерять круг общения - РИА Новости, 20.06.2022

Россиянин обжаловал запрет Facebook* из-за страха потерять круг общения

Житель Перми поддержал в суде жалобу на запрет Facebook* и Instagram*, объяснив, что из-за этого решения у него "все в одночасье рухнуло", передает... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T15:46

2022-06-20T15:46

2022-06-20T15:46

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Житель Перми поддержал в суде жалобу на запрет Facebook* и Instagram*, объяснив, что из-за этого решения у него "все в одночасье рухнуло", передает корреспондент РИА Новости из Мосгорсуда.Сегодня Мосгорсуд рассматривает апелляцию на признание экстремистской Meta Platforms*, из-за которого в РФ запретили Facebook* и Instagram*. В суде выяснилось, что, помимо американской компании, решение обжаловали двое россиян, один из них – житель Перми Денис Галицкий - выступил на заседании в качестве заинтересованного лица."Решение затрагивает мои права как пользователя Facebook* с 2011 года… Очень много сил и времени вложил в это, и все в одночасье рухнуло", - заявил Галицкий.Согласно материалам дела, пермяк, через Facebook* общавшийся с активистами и журналистами по градостроительным вопросам, теперь практически лишен такой возможности, поскольку из-за необходимости использовать VPN пользователи перестали заходить на его страницу в соцсети.Решение по его жалобе будет вынесено одновременно с решением по жалобе Meta*.По иску Генпрокуратуры Тверской суд Москвы 21 марта признал компанию Meta* экстремистской и запретил в России доступ к принадлежащим ей соцсетям Instagram* и Facebook*. Решение не предполагает наказаний для пользователей за обход блокировок. Под запрет не попал принадлежащий компании мессенджер WhatsApp.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220511/dostup-1787884646.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, пермь, москва, московский городской суд, генеральная прокуратура рф, технологии