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Россиянин обжаловал запрет Facebook* из-за страха потерять круг общения
Россиянин обжаловал запрет Facebook* из-за страха потерять круг общения - РИА Новости, 20.06.2022
Россиянин обжаловал запрет Facebook* из-за страха потерять круг общения
Житель Перми поддержал в суде жалобу на запрет Facebook* и Instagram*, объяснив, что из-за этого решения у него "все в одночасье рухнуло", передает... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T15:46
2022-06-20T15:46
2022-06-20T15:46
россия
пермь
москва
московский городской суд
генеральная прокуратура рф
технологии
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Житель Перми поддержал в суде жалобу на запрет Facebook* и Instagram*, объяснив, что из-за этого решения у него "все в одночасье рухнуло", передает корреспондент РИА Новости из Мосгорсуда.Сегодня Мосгорсуд рассматривает апелляцию на признание экстремистской Meta Platforms*, из-за которого в РФ запретили Facebook* и Instagram*. В суде выяснилось, что, помимо американской компании, решение обжаловали двое россиян, один из них – житель Перми Денис Галицкий - выступил на заседании в качестве заинтересованного лица."Решение затрагивает мои права как пользователя Facebook* с 2011 года… Очень много сил и времени вложил в это, и все в одночасье рухнуло", - заявил Галицкий.Согласно материалам дела, пермяк, через Facebook* общавшийся с активистами и журналистами по градостроительным вопросам, теперь практически лишен такой возможности, поскольку из-за необходимости использовать VPN пользователи перестали заходить на его страницу в соцсети.Решение по его жалобе будет вынесено одновременно с решением по жалобе Meta*.По иску Генпрокуратуры Тверской суд Москвы 21 марта признал компанию Meta* экстремистской и запретил в России доступ к принадлежащим ей соцсетям Instagram* и Facebook*. Решение не предполагает наказаний для пользователей за обход блокировок. Под запрет не попал принадлежащий компании мессенджер WhatsApp.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, пермь, москва, московский городской суд, генеральная прокуратура рф, технологии
Россиянин обжаловал запрет Facebook* из-за страха потерять круг общения
Пермяк, обжаловавший в суде запрет Facebook*, заявил, что боится потерять круг общения
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Житель Перми поддержал в суде жалобу на запрет Facebook* и Instagram*, объяснив, что из-за этого решения у него "все в одночасье рухнуло", передает корреспондент РИА Новости из Мосгорсуда.
Сегодня Мосгорсуд
рассматривает апелляцию на признание экстремистской Meta Platforms*, из-за которого в РФ
запретили Facebook
* и Instagram*. В суде выяснилось, что, помимо американской компании, решение обжаловали двое россиян, один из них – житель Перми
Денис Галицкий - выступил на заседании в качестве заинтересованного лица.
"Решение затрагивает мои права как пользователя Facebook* с 2011 года… Очень много сил и времени вложил в это, и все в одночасье рухнуло", - заявил Галицкий.
Согласно материалам дела, пермяк, через Facebook* общавшийся с активистами и журналистами по градостроительным вопросам, теперь практически лишен такой возможности, поскольку из-за необходимости использовать VPN пользователи перестали заходить на его страницу в соцсети.
Решение по его жалобе будет вынесено одновременно с решением по жалобе Meta*.
По иску Генпрокуратуры
Тверской суд Москвы
21 марта признал компанию Meta* экстремистской и запретил в России доступ к принадлежащим ей соцсетям Instagram* и Facebook*. Решение не предполагает наказаний для пользователей за обход блокировок. Под запрет не попал принадлежащий компании мессенджер WhatsApp
.
*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская