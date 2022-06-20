https://ria.ru/20220620/yamal-1796809309.html

Ямал готов стать заказчиком для отечественных научных разработок

Ямал готов стать заказчиком для отечественных научных разработок - РИА Новости, 20.06.2022

Ямал готов стать заказчиком для отечественных научных разработок

Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) готов стать заказчиком для отечественных научных разработок, сообщила пресс-служба губернатора. РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T16:56

2022-06-20T16:56

2022-06-20T16:56

петербургский международный экономический форум — 2022

наука

ямал

дмитрий артюхов

петербургский международный экономический форум (фонд)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) готов стать заказчиком для отечественных научных разработок, сообщила пресс-служба губернатора.Глава Ямала Дмитрий Артюхов принял участие в панельной сессии Петербургского международного экономического форума "Большие вызовы десятилетия науки и технологий". В ней также участвовали заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, представители научного сообщества. Модератором дискуссии выступил помощник президента России Андрей Фурсенко."В ходе сессии участники постарались ответить на вопрос – кто должен быть заказчиком научных исследований. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов подчеркнул, что округу необходимы научные разработки в самых разных сферах – от топливно-энергетического комплекса до здравоохранения. В связи с этим регион готов выступать в качестве заказчика исследований и разработок", - говорится в сообщении.В качестве успешного примера губернатор привел развитие генетических исследований в регионе. На Ямале почти 20 тысяч человек ведут кочевой образ жизни. В условиях тундры особый вызов – рождение ребенка. В силу расстояний женщина не всегда может несколько раз пройти обследования. Чтобы решить проблему, внедрили неинвазивные генетические тестирования. Анализ делается на ранних сроках и позволяет с высокой точностью определить основные генетические заболевания. Тестирование проходят все женщины из числа коренных малочисленных народов Севера и из группы риска по возрасту."Очень важно, что исследования делаются на территории нашей страны. Понимаем значимость и чувствительность генетической информации. Мы воспользовались механизмом НИОКР, это позволило нам привлечь российских разработчиков, и вся информация остается в стране. Генетические исследования позволяют нашим мамам с точностью 99% узнать о здоровье ребенка", - приводятся в сообщении слова Артюхова.Следующим шагом стало развитие генетических исследований для выявления онкологии. Тестировать начали ближайших родственников заболевших. В пилотном режиме провели 100 исследований. Около 60% тестов показали вероятность развития онкозаболеваний у родных. Теперь эти люди будут находиться под наблюдением, и болезнь можно будет предупредить, уточняют власти.

https://ria.ru/20220618/genom-1796407174.html

https://sn.ria.ru/20220423/pid-1784927304.html

https://ria.ru/20220309/rak-1776432823.html

ямал

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

наука, ямал, дмитрий артюхов, петербургский международный экономический форум (фонд)