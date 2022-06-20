РИА Новости открыло выставку к старту Московской недели моды
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. К началу одного из главных событий отечественной фэшн-индустрии – Московской недели моды – РИА Новости открыло фотографическую выставку на Пушкинской площади, любимейшем месте отдыха и прогулок как москвичей, так и гостей столицы.
На вставке "Время и мода" представлено более полутора сотен фотографий из медиабанка агентства, рассказывающих об истории российской моды от послевоенных лет до 80-х годов прошлого века. На фотокадрах выставки – звездные артисты советского драматического и музыкального театра и студенты московских вузов, "лица" Общесоюзного дома моделей 60-х – 80-х годов и сам кутюрье Вячеслав Зайцев, легенда и первопроходец отечественной моды.
Среди авторов работ выставки - ведущие российские фотографы, сотрудничавшие в разные годы с агентством РИА Новости и его предшественником Агентством печати "Новости" (АПН). В их числе - "летописец и бытописец большой страны" Анатолий Гаранин, мастер уличной жанровой фотографии Борис Кауфман, создатель фотопортретов плеяды звезд послевоенной отечественной балетной сцены Михаил Гершман и другие.
Выставка организована при поддержке Мэрии Москвы, проходит в рамках цикла городских фестивалей "Московские сезоны" и включена в число мероприятий фестиваля "Московская неделя моды. Модная столица". Увидеть выставку можно с 20 по 26 июня включительно.
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Фестиваль "Московская неделя моды. Модная столица" проходит с 20 по 26 июня в рамках "Московской недели моды" на площадках по всему городу. Участников и гостей ждут модные показы, лекции ведущих российских дизайнеров, Крафтовый маркет, Модный цех, мастер-классы и выступления творческих коллективов. В дни фестиваля ведущие эксперты креативной индустрии и гости обсудят актуальные вопросы моды и бизнеса. Свои коллекции представят российские и московские дизайнеры одежды, обуви и аксессуаров. "FASHION-практикум" позволит начинающим дизайнерам создать свои капсульные коллекции под руководством опытных наставников. На 9 столичных бульварах и в 5 парках посетителей приглашают познакомиться с модой разных эпох и узнать, что может рассказать платье о великих событиях прошлого. Подробная программа фестиваля доступна на сайте.