https://ria.ru/20220620/vystavka-1796720794.html

РИА Новости открыло выставку к старту Московской недели моды

РИА Новости открыло выставку к старту Московской недели моды - РИА Новости, 20.06.2022

РИА Новости открыло выставку к старту Московской недели моды

К началу одного из главных событий отечественной фэшн-индустрии – Московской недели моды – РИА Новости открыло фотографическую выставку на Пушкинской площади,... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T12:34

2022-06-20T12:34

2022-06-20T12:34

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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. К началу одного из главных событий отечественной фэшн-индустрии – Московской недели моды – РИА Новости открыло фотографическую выставку на Пушкинской площади, любимейшем месте отдыха и прогулок как москвичей, так и гостей столицы.На вставке "Время и мода" представлено более полутора сотен фотографий из медиабанка агентства, рассказывающих об истории российской моды от послевоенных лет до 80-х годов прошлого века. На фотокадрах выставки – звездные артисты советского драматического и музыкального театра и студенты московских вузов, "лица" Общесоюзного дома моделей 60-х – 80-х годов и сам кутюрье Вячеслав Зайцев, легенда и первопроходец отечественной моды.Среди авторов работ выставки - ведущие российские фотографы, сотрудничавшие в разные годы с агентством РИА Новости и его предшественником Агентством печати "Новости" (АПН). В их числе - "летописец и бытописец большой страны" Анатолий Гаранин, мастер уличной жанровой фотографии Борис Кауфман, создатель фотопортретов плеяды звезд послевоенной отечественной балетной сцены Михаил Гершман и другие.Выставка организована при поддержке Мэрии Москвы, проходит в рамках цикла городских фестивалей "Московские сезоны" и включена в число мероприятий фестиваля "Московская неделя моды. Модная столица". Увидеть выставку можно с 20 по 26 июня включительно.РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 120 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 8 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Telegram, TikTok, Rutube и "Яндекс.Дзен" превышает 10,5 млн подписчиков.Фестиваль "Московская неделя моды. Модная столица" проходит с 20 по 26 июня в рамках "Московской недели моды" на площадках по всему городу. Участников и гостей ждут модные показы, лекции ведущих российских дизайнеров, Крафтовый маркет, Модный цех, мастер-классы и выступления творческих коллективов. В дни фестиваля ведущие эксперты креативной индустрии и гости обсудят актуальные вопросы моды и бизнеса. Свои коллекции представят российские и московские дизайнеры одежды, обуви и аксессуаров. "FASHION-практикум" позволит начинающим дизайнерам создать свои капсульные коллекции под руководством опытных наставников. На 9 столичных бульварах и в 5 парках посетителей приглашают познакомиться с модой разных эпох и узнать, что может рассказать платье о великих событиях прошлого. Подробная программа фестиваля доступна на сайте.

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

риа новости, миа "россия сегодня", новости агентства, вячеслав зайцев, анатолий гаранин, москва, мэрия