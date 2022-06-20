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РИА Новости открыло выставку к старту Московской недели моды - РИА Новости, 20.06.2022
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РИА Новости открыло выставку к старту Московской недели моды
РИА Новости открыло выставку к старту Московской недели моды - РИА Новости, 20.06.2022
РИА Новости открыло выставку к старту Московской недели моды
К началу одного из главных событий отечественной фэшн-индустрии – Московской недели моды – РИА Новости открыло фотографическую выставку на Пушкинской площади,... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T12:34
2022-06-20T12:34
риа новости
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новости агентства
вячеслав зайцев
анатолий гаранин
москва
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. К началу одного из главных событий отечественной фэшн-индустрии – Московской недели моды – РИА Новости открыло фотографическую выставку на Пушкинской площади, любимейшем месте отдыха и прогулок как москвичей, так и гостей столицы.На вставке "Время и мода" представлено более полутора сотен фотографий из медиабанка агентства, рассказывающих об истории российской моды от послевоенных лет до 80-х годов прошлого века. На фотокадрах выставки – звездные артисты советского драматического и музыкального театра и студенты московских вузов, "лица" Общесоюзного дома моделей 60-х – 80-х годов и сам кутюрье Вячеслав Зайцев, легенда и первопроходец отечественной моды.Среди авторов работ выставки - ведущие российские фотографы, сотрудничавшие в разные годы с агентством РИА Новости и его предшественником Агентством печати "Новости" (АПН). В их числе - "летописец и бытописец большой страны" Анатолий Гаранин, мастер уличной жанровой фотографии Борис Кауфман, создатель фотопортретов плеяды звезд послевоенной отечественной балетной сцены Михаил Гершман и другие.Выставка организована при поддержке Мэрии Москвы, проходит в рамках цикла городских фестивалей "Московские сезоны" и включена в число мероприятий фестиваля "Московская неделя моды. Модная столица". Увидеть выставку можно с 20 по 26 июня включительно.РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 120 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 8 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Telegram, TikTok, Rutube и "Яндекс.Дзен" превышает 10,5 млн подписчиков.Фестиваль "Московская неделя моды. Модная столица" проходит с 20 по 26 июня в рамках "Московской недели моды" на площадках по всему городу. Участников и гостей ждут модные показы, лекции ведущих российских дизайнеров, Крафтовый маркет, Модный цех, мастер-классы и выступления творческих коллективов. В дни фестиваля ведущие эксперты креативной индустрии и гости обсудят актуальные вопросы моды и бизнеса. Свои коллекции представят российские и московские дизайнеры одежды, обуви и аксессуаров. "FASHION-практикум" позволит начинающим дизайнерам создать свои капсульные коллекции под руководством опытных наставников. На 9 столичных бульварах и в 5 парках посетителей приглашают познакомиться с модой разных эпох и узнать, что может рассказать платье о великих событиях прошлого. Подробная программа фестиваля доступна на сайте.
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риа новости, миа "россия сегодня", новости агентства, вячеслав зайцев, анатолий гаранин, москва, мэрия
12:34 20.06.2022
 

РИА Новости открыло выставку к старту Московской недели моды

© РИА Новости / Евгений ОдиноковВыставка "Время и мода" на Пушкинской площади
Выставка Время и мода на Пушкинской площади - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. К началу одного из главных событий отечественной фэшн-индустрии – Московской недели моды – РИА Новости открыло фотографическую выставку на Пушкинской площади, любимейшем месте отдыха и прогулок как москвичей, так и гостей столицы.
На вставке "Время и мода" представлено более полутора сотен фотографий из медиабанка агентства, рассказывающих об истории российской моды от послевоенных лет до 80-х годов прошлого века. На фотокадрах выставки – звездные артисты советского драматического и музыкального театра и студенты московских вузов, "лица" Общесоюзного дома моделей 60-х – 80-х годов и сам кутюрье Вячеслав Зайцев, легенда и первопроходец отечественной моды.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковВыставка "Время и мода" на Пушкинской площади
Выставка Время и мода на Пушкинской площади
1 из 7
Выставка "Время и мода" на Пушкинской площади
© РИА Новости / Евгений Одиноков
© РИА Новости / Евгений ОдиноковВыставка "Время и мода" на Пушкинской площади
Выставка Время и мода на Пушкинской площади
2 из 7
Выставка "Время и мода" на Пушкинской площади
© РИА Новости / Евгений Одиноков
© РИА Новости / Евгений ОдиноковВыставка "Время и мода" на Пушкинской площади
Выставка Время и мода на Пушкинской площади
3 из 7
Выставка "Время и мода" на Пушкинской площади
© РИА Новости / Евгений Одиноков
© РИА Новости / Евгений ОдиноковВыставка "Время и мода" на Пушкинской площади
Выставка Время и мода на Пушкинской площади
4 из 7
Выставка "Время и мода" на Пушкинской площади
© РИА Новости / Евгений Одиноков
© РИА Новости / Евгений ОдиноковВыставка "Время и мода" на Пушкинской площади
Выставка Время и мода на Пушкинской площади
5 из 7
Выставка "Время и мода" на Пушкинской площади
© РИА Новости / Евгений Одиноков
© РИА Новости / Евгений ОдиноковВыставка "Время и мода" на Пушкинской площади
Выставка Время и мода на Пушкинской площади
6 из 7
Выставка "Время и мода" на Пушкинской площади
© РИА Новости / Евгений Одиноков
© РИА Новости / Евгений ОдиноковВыставка "Время и мода" на Пушкинской площади
Выставка Время и мода на Пушкинской площади
7 из 7
Выставка "Время и мода" на Пушкинской площади
© РИА Новости / Евгений Одиноков
1 из 7
Выставка "Время и мода" на Пушкинской площади
© РИА Новости / Евгений Одиноков
2 из 7
Выставка "Время и мода" на Пушкинской площади
© РИА Новости / Евгений Одиноков
3 из 7
Выставка "Время и мода" на Пушкинской площади
© РИА Новости / Евгений Одиноков
4 из 7
Выставка "Время и мода" на Пушкинской площади
© РИА Новости / Евгений Одиноков
5 из 7
Выставка "Время и мода" на Пушкинской площади
© РИА Новости / Евгений Одиноков
6 из 7
Выставка "Время и мода" на Пушкинской площади
© РИА Новости / Евгений Одиноков
7 из 7
Выставка "Время и мода" на Пушкинской площади
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Среди авторов работ выставки - ведущие российские фотографы, сотрудничавшие в разные годы с агентством РИА Новости и его предшественником Агентством печати "Новости" (АПН). В их числе - "летописец и бытописец большой страны" Анатолий Гаранин, мастер уличной жанровой фотографии Борис Кауфман, создатель фотопортретов плеяды звезд послевоенной отечественной балетной сцены Михаил Гершман и другие.
Выставка организована при поддержке Мэрии Москвы, проходит в рамках цикла городских фестивалей "Московские сезоны" и включена в число мероприятий фестиваля "Московская неделя моды. Модная столица". Увидеть выставку можно с 20 по 26 июня включительно.
РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 120 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 8 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Telegram, TikTok, Rutube и "Яндекс.Дзен" превышает 10,5 млн подписчиков.
Фестиваль "Московская неделя моды. Модная столица" проходит с 20 по 26 июня в рамках "Московской недели моды" на площадках по всему городу. Участников и гостей ждут модные показы, лекции ведущих российских дизайнеров, Крафтовый маркет, Модный цех, мастер-классы и выступления творческих коллективов. В дни фестиваля ведущие эксперты креативной индустрии и гости обсудят актуальные вопросы моды и бизнеса. Свои коллекции представят российские и московские дизайнеры одежды, обуви и аксессуаров. "FASHION-практикум" позволит начинающим дизайнерам создать свои капсульные коллекции под руководством опытных наставников. На 9 столичных бульварах и в 5 парках посетителей приглашают познакомиться с модой разных эпох и узнать, что может рассказать платье о великих событиях прошлого. Подробная программа фестиваля доступна на сайте.
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