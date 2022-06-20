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Путин поручил определить порядок выплат лауреатам "Родительской славы" - РИА Новости, 20.06.2022
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Путин поручил определить порядок выплат лауреатам "Родительской славы"
Путин поручил определить порядок выплат лауреатам "Родительской славы" - РИА Новости, 20.06.2022
Путин поручил определить порядок выплат лауреатам "Родительской славы"
Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября определить порядок единовременных выплат награжденным медалью и орденом "Родительская слава" в размере 200 РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T16:52
2022-06-20T16:52
россия
общество
владимир путин
орден "родительская слава"
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября определить порядок единовременных выплат награжденным медалью и орденом "Родительская слава" в размере 200 и 500 тысяч рублей, сообщается на сайте Кремля."Определить условия и порядок осуществления единовременных выплат гражданам, награжденным медалью ордена "Родительская слава", а также гражданам, награжденным орденом "Родительская слава" (в размере 200 тысяч рублей и 500 тысяч рублей соответственно)... Срок – 1 сентября 2022 года", - говорится в перечне поручений.
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россия, общество, владимир путин, орден "родительская слава"
16:52 20.06.2022
 
Путин поручил определить порядок выплат лауреатам "Родительской славы"

Путин поручил определить порядок выплат гражданам с медалью и орденом "Родительская слава"

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября определить порядок единовременных выплат награжденным медалью и орденом "Родительская слава" в размере 200 и 500 тысяч рублей, сообщается на сайте Кремля.
"Определить условия и порядок осуществления единовременных выплат гражданам, награжденным медалью ордена "Родительская слава", а также гражданам, награжденным орденом "Родительская слава" (в размере 200 тысяч рублей и 500 тысяч рублей соответственно)... Срок – 1 сентября 2022 года", - говорится в перечне поручений.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
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