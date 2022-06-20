https://ria.ru/20220620/vyplaty-1796808125.html
Путин поручил определить порядок выплат лауреатам "Родительской славы"
Путин поручил определить порядок выплат лауреатам "Родительской славы" - РИА Новости, 20.06.2022
Путин поручил определить порядок выплат лауреатам "Родительской славы"
Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября определить порядок единовременных выплат награжденным медалью и орденом "Родительская слава" в размере 200 РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T16:52
2022-06-20T16:52
2022-06-20T16:52
россия
общество
владимир путин
орден "родительская слава"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1791964717_0:96:3104:1842_1920x0_80_0_0_9811592674fd7320c5ff6a0bdca7a178.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября определить порядок единовременных выплат награжденным медалью и орденом "Родительская слава" в размере 200 и 500 тысяч рублей, сообщается на сайте Кремля."Определить условия и порядок осуществления единовременных выплат гражданам, награжденным медалью ордена "Родительская слава", а также гражданам, награжденным орденом "Родительская слава" (в размере 200 тысяч рублей и 500 тысяч рублей соответственно)... Срок – 1 сентября 2022 года", - говорится в перечне поручений.
https://ria.ru/20220620/lgoty-1796805598.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1791964717_186:0:2702:1887_1920x0_80_0_0_a0e46db2a266b75baed178b7f629ea86.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, владимир путин, орден "родительская слава"
Путин поручил определить порядок выплат лауреатам "Родительской славы"
Путин поручил определить порядок выплат гражданам с медалью и орденом "Родительская слава"