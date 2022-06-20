https://ria.ru/20220620/vyplata-1796764997.html
Путин посоветовал Чибису расширить соцвыплату при рождении первенца
Путин посоветовал Чибису расширить соцвыплату при рождении первенца - РИА Новости, 20.06.2022
Путин посоветовал Чибису расширить соцвыплату при рождении первенца
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом отметил необходимость расширения программы соцвыплат для женщин РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T14:55
2022-06-20T14:55
2022-06-20T15:20
россия
общество
мурманская область
владимир путин
андрей чибис
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом отметил необходимость расширения программы соцвыплат для женщин старше 30 лет при рождении первенца.Во время встречи, транслировавшейся в эфире телеканала "Россия 24", Чибис рассказал о проекте "Зарплата мамы", который появился в регионе для того, чтобы стимулировать женщин рожать детей. До сих пор на такую выплату могут рассчитывать женщины моложе 30 лет."А если женщина рожает после 30 лет, почему ей не платят? Какая разница?.. Просто тех, кто рожает после 30, гораздо меньше, чем тех, кто до 30-ти, поэтому разница будет небольшая", - отметил Путин."Сделаем", - пообещал Чибис и отметил, что сама мера является очень популярной. "Более того, мы поправили законодательство: не только тем, кто у нас родит на территории, но и тем, кто приехал уже с маленьким ребенком, чтобы тоже привлекать к нам молодые семьи", - рассказал губернатор.В целом он отметил, что 70% расходов в регионе идут на социальные нужды - 340 тысяч человек (это почти половина населения области) получают ту или иную социальную поддержку.
https://ria.ru/20211124/chibis-1760632452.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, общество, мурманская область, владимир путин, андрей чибис
14:55 20.06.2022 (обновлено: 15:20 20.06.2022)
Путин посоветовал Чибису расширить соцвыплату при рождении первенца
Путин посоветовал мурманскому губернатору Чибису расширить выплату при рождении первенца
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом отметил необходимость расширения программы соцвыплат для женщин старше 30 лет при рождении первенца.
Во время встречи, транслировавшейся в эфире телеканала "Россия 24
", Чибис рассказал о проекте "Зарплата мамы", который появился в регионе для того, чтобы стимулировать женщин рожать детей. До сих пор на такую выплату могут рассчитывать женщины моложе 30 лет.
"А если женщина рожает после 30 лет, почему ей не платят? Какая разница?.. Просто тех, кто рожает после 30, гораздо меньше, чем тех, кто до 30-ти, поэтому разница будет небольшая", - отметил Путин.
"Сделаем", - пообещал Чибис и отметил, что сама мера является очень популярной. "Более того, мы поправили законодательство: не только тем, кто у нас родит на территории, но и тем, кто приехал уже с маленьким ребенком, чтобы тоже привлекать к нам молодые семьи", - рассказал губернатор.
В целом он отметил, что 70% расходов в регионе идут на социальные нужды - 340 тысяч человек (это почти половина населения области) получают ту или иную социальную поддержку.