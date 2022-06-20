Рейтинг@Mail.ru
Путин посоветовал Чибису расширить соцвыплату при рождении первенца - РИА Новости, 20.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220620/vyplata-1796764997.html
Путин посоветовал Чибису расширить соцвыплату при рождении первенца
Путин посоветовал Чибису расширить соцвыплату при рождении первенца - РИА Новости, 20.06.2022
Путин посоветовал Чибису расширить соцвыплату при рождении первенца
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом отметил необходимость расширения программы соцвыплат для женщин РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T14:55
2022-06-20T15:20
россия
общество
мурманская область
владимир путин
андрей чибис
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796771402_366:0:2898:1424_1920x0_80_0_0_98811fa0b2ecbf7d6490cee468dbc4c2.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом отметил необходимость расширения программы соцвыплат для женщин старше 30 лет при рождении первенца.Во время встречи, транслировавшейся в эфире телеканала "Россия 24", Чибис рассказал о проекте "Зарплата мамы", который появился в регионе для того, чтобы стимулировать женщин рожать детей. До сих пор на такую выплату могут рассчитывать женщины моложе 30 лет."А если женщина рожает после 30 лет, почему ей не платят? Какая разница?.. Просто тех, кто рожает после 30, гораздо меньше, чем тех, кто до 30-ти, поэтому разница будет небольшая", - отметил Путин."Сделаем", - пообещал Чибис и отметил, что сама мера является очень популярной. "Более того, мы поправили законодательство: не только тем, кто у нас родит на территории, но и тем, кто приехал уже с маленьким ребенком, чтобы тоже привлекать к нам молодые семьи", - рассказал губернатор.В целом он отметил, что 70% расходов в регионе идут на социальные нужды - 340 тысяч человек (это почти половина населения области) получают ту или иную социальную поддержку.
https://ria.ru/20211124/chibis-1760632452.html
россия
мурманская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796771402_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_8fab4d6e02f26fb6c9660b1a7b705a20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, мурманская область, владимир путин, андрей чибис
14:55 20.06.2022 (обновлено: 15:20 20.06.2022)
 
Путин посоветовал Чибису расширить соцвыплату при рождении первенца

Путин посоветовал мурманскому губернатору Чибису расширить выплату при рождении первенца

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис (справа) во время встречи.
 Президент РФ Владимир Путин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис (справа) во время встречи. - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис (справа) во время встречи.
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом отметил необходимость расширения программы соцвыплат для женщин старше 30 лет при рождении первенца.
Во время встречи, транслировавшейся в эфире телеканала "Россия 24", Чибис рассказал о проекте "Зарплата мамы", который появился в регионе для того, чтобы стимулировать женщин рожать детей. До сих пор на такую выплату могут рассчитывать женщины моложе 30 лет.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
24 ноября 2021, 22:50Мурманская область
Чибис назвал борьбу с оттоком населения вызовом для северных стран
"А если женщина рожает после 30 лет, почему ей не платят? Какая разница?.. Просто тех, кто рожает после 30, гораздо меньше, чем тех, кто до 30-ти, поэтому разница будет небольшая", - отметил Путин.
"Сделаем", - пообещал Чибис и отметил, что сама мера является очень популярной. "Более того, мы поправили законодательство: не только тем, кто у нас родит на территории, но и тем, кто приехал уже с маленьким ребенком, чтобы тоже привлекать к нам молодые семьи", - рассказал губернатор.
В целом он отметил, что 70% расходов в регионе идут на социальные нужды - 340 тысяч человек (это почти половина населения области) получают ту или иную социальную поддержку.
 
РоссияОбществоМурманская областьВладимир ПутинАндрей Чибис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала