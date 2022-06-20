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Густаво Петро победил на выборах президента Колумбии

Густаво Петро победил на выборах президента Колумбии - РИА Новости, 20.06.2022

Густаво Петро победил на выборах президента Колумбии

Кандидат объединенных левых сил Колумбии Густаво Петро победил во втором туре президентских выборов с результатом 50,44% голосов, следует из данных... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T07:01

2022-06-20T07:01

2022-06-20T07:01

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МЕХИКО, 20 июн — РИА Новости. Кандидат объединенных левых сил Колумбии Густаво Петро победил во втором туре президентских выборов с результатом 50,44% голосов, следует из данных предварительного подсчета 100% голосов избирателей.По информации Национального избирательного совета после подсчета данных из бюллетеней, кандидат от социалистической коалиции "Исторический пакт" Густаво Петро стал избранным президентом Колумбии, получив более 11,2 миллиона, или 50,44%, действительных голосов. Его соперник по второму туру Родольфо Эрнандес с результатом 47,31% признал свое поражение.С исторической победой в Колумбии лидера социалистов уже поздравили президенты Аргентины, Мексики, Боливии, Венесуэлы, Гондураса, Никарагуа, Чили, Кубы и США. Действующий президент страны Иван Дуке также признал его победу и пригласил обсудить передачу власти. Инаугурация избранного президента на четырехлетний срок состоится 7 августа.В своей предвыборной кампании Петро обещал избирателям сосредоточиться на проблемах экологии и изменения климата, сокращении зависимости страны от импорта продуктов питания и поддержке местных производителей, увеличении расходов на образование, обеспечении гендерного равенства на всех уровнях и во всех ветвях власти. Избранный президент также неоднократно заявлял о намерении восстановить разорванные дипломатические отношения с Венесуэлой и рассмотреть возможность изменения условий соглашения о свободной торговле с США.С победой Густаво Петро руководство в президентском Дворце Нариньо в Боготе впервые в истории перейдет к представителям левых политических сил, близких многолетнему партизанскому движению южноамериканской страны. 62-летний Петро — экономист и бывший участник повстанческого движения, сенатор и бывший мэр столицы, который участвовал в выборах в третий раз и дважды жил за границей в вынужденном изгнании. Его напарница и будущий вице-президент, 40-летняя Франсия Маркес — темнокожая феминистка, экоактивистка и защитница прав человека.

https://ria.ru/20220610/plany-1794443076.html

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в мире, густаво петро, колумбия, венесуэла, сша, иван дуке, мехико