Густаво Петро победил на выборах президента Колумбии
Густаво Петро победил на выборах президента Колумбии с результатом 50,44 процента
© AP Photo / Fernando VergaraИзбранный президент Колумбии Густаво Петро
© AP Photo / Fernando Vergara
Избранный президент Колумбии Густаво Петро. Архивное фото
МЕХИКО, 20 июн — РИА Новости. Кандидат объединенных левых сил Колумбии Густаво Петро победил во втором туре президентских выборов с результатом 50,44% голосов, следует из данных предварительного подсчета 100% голосов избирателей.
По информации Национального избирательного совета после подсчета данных из бюллетеней, кандидат от социалистической коалиции "Исторический пакт" Густаво Петро стал избранным президентом Колумбии, получив более 11,2 миллиона, или 50,44%, действительных голосов. Его соперник по второму туру Родольфо Эрнандес с результатом 47,31% признал свое поражение.
С исторической победой в Колумбии лидера социалистов уже поздравили президенты Аргентины, Мексики, Боливии, Венесуэлы, Гондураса, Никарагуа, Чили, Кубы и США. Действующий президент страны Иван Дуке также признал его победу и пригласил обсудить передачу власти. Инаугурация избранного президента на четырехлетний срок состоится 7 августа.
В своей предвыборной кампании Петро обещал избирателям сосредоточиться на проблемах экологии и изменения климата, сокращении зависимости страны от импорта продуктов питания и поддержке местных производителей, увеличении расходов на образование, обеспечении гендерного равенства на всех уровнях и во всех ветвях власти. Избранный президент также неоднократно заявлял о намерении восстановить разорванные дипломатические отношения с Венесуэлой и рассмотреть возможность изменения условий соглашения о свободной торговле с США.
"Мы должны перейти от добывающей ... к новой производительной экономике, которая позволит увеличить число рабочих мест во всей стране. Производство — это основа богатства нации ... только в условиях роста экономики и производства мы сможем перераспределять его ради равенства в обществе", — заявил политик, выступая перед сторонниками после оглашения предварительных результатов.
С победой Густаво Петро руководство в президентском Дворце Нариньо в Боготе впервые в истории перейдет к представителям левых политических сил, близких многолетнему партизанскому движению южноамериканской страны. 62-летний Петро — экономист и бывший участник повстанческого движения, сенатор и бывший мэр столицы, который участвовал в выборах в третий раз и дважды жил за границей в вынужденном изгнании. Его напарница и будущий вице-президент, 40-летняя Франсия Маркес — темнокожая феминистка, экоактивистка и защитница прав человека.