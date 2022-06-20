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Коалиция Макрона победила во втором туре выборов в парламент Франции
Коалиция Макрона победила во втором туре выборов в парламент Франции - РИА Новости, 20.06.2022
Коалиция Макрона победила во втором туре выборов в парламент Франции
Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона "Вместе!" набирает во втором туре парламентских выборов 38,57 процента голосов, сообщило МВД после обработки ста... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T02:28
2022-06-20T02:28
2022-06-20T02:48
в мире
франция
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эммануэль макрон
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона "Вместе!" набирает во втором туре парламентских выборов 38,57 процента голосов, сообщило МВД после обработки ста процентов бюллетеней.Левый "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Жан-Люка Меланшона получает 31,6 процента, партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" — 17,3 процента, "Республиканцы" — 6,98 процента.Таким образом, коалиция Макрона не получила абсолютное большинство мест в Национальном собрании. По данным МВД, она получает 245 мест в Национальном собрании, а Nupes — 131 место. "Национальному собранию" и "Республиканцам" достанутся 89 и 61 место соответственно.Для победы во втором туре парламентских выборов достаточно набрать простое большинство голосов. По итогам будут избраны 577 депутатов нижней палаты парламента Франции сроком на пять лет.В финальном противостоянии принимают участие коалиция "Вместе!" (Ensemble!), объединяющая основанную Макроном партию "Возрождение" (ранее называлась "Вперед, Республика!"), центристскую партию "Демократическое движение" и правоцентристские партии "Горизонты" и "Действовать". Ее конкурентом стала левая коалиция "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes), в которую входят "Непокорившаяся Франция" Меланшона, "Социалистическая партия", "Коммунистическая партия" и партия "Европа- Экология- Зеленые".В голосовании также участвовали крайне правые партии "Национальное объединение" Ле Пен и "Отвоевание" Эрика Земмура.Первый тур парламентских выборов прошел во Франции 12 июня. По его итогам, коалиция "Вместе!" получила 25,71 процента, левый "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Меланшона — 25,61 процента.
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в мире, франция, париж, эммануэль макрон, жан-люк меланшон, марин ле пен
02:28 20.06.2022 (обновлено: 02:48 20.06.2022)
Коалиция Макрона победила во втором туре выборов в парламент Франции
МВД Франции: коалиция Макрона во втором туре выборов лидирует с 38,57 процентов голосов
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона "Вместе!" набирает во втором туре парламентских выборов 38,57 процента голосов, сообщило МВД после обработки ста процентов бюллетеней.
Левый "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Жан-Люка Меланшона
получает 31,6 процента, партия Марин Ле Пен
"Национальное объединение" — 17,3 процента, "Республиканцы" — 6,98 процента.
Таким образом, коалиция Макрона не получила абсолютное большинство мест в Национальном собрании. По данным МВД, она получает 245 мест в Национальном собрании, а Nupes — 131 место. "Национальному собранию" и "Республиканцам" достанутся 89 и 61 место соответственно.
Для победы во втором туре парламентских выборов достаточно набрать простое большинство голосов. По итогам будут избраны 577 депутатов нижней палаты парламента Франции
сроком на пять лет.
В финальном противостоянии принимают участие коалиция "Вместе!" (Ensemble!), объединяющая основанную Макроном партию "Возрождение" (ранее называлась "Вперед, Республика!"), центристскую партию "Демократическое движение" и правоцентристские партии "Горизонты" и "Действовать". Ее конкурентом стала левая коалиция "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes), в которую входят "Непокорившаяся Франция" Меланшона, "Социалистическая партия", "Коммунистическая партия" и партия "Европа- Экология- Зеленые".
В голосовании также участвовали крайне правые партии "Национальное объединение" Ле Пен и "Отвоевание" Эрика Земмура
.
Первый тур парламентских выборов прошел во Франции
12 июня. По его итогам, коалиция "Вместе!" получила 25,71 процента, левый "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Меланшона — 25,61 процента.