https://ria.ru/20220620/vuchich-1796752914.html

Вучич пока не принял решение об участии в саммите ЕС — Западные Балканы

Вучич пока не принял решение об участии в саммите ЕС — Западные Балканы - РИА Новости, 20.06.2022

Вучич пока не принял решение об участии в саммите ЕС — Западные Балканы

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что еще не принял решения об участии в саммите ЕС-Западные Балканы 23 июня в преддверии заседания Совета ЕС, поэтому... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T14:19

2022-06-20T14:19

2022-06-20T14:19

в мире

сербия

евросоюз

еврокомиссия

александр вучич

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БЕЛГРАД, 20 июн – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что еще не принял решения об участии в саммите ЕС-Западные Балканы 23 июня в преддверии заседания Совета ЕС, поэтому проконсультируется с правительством и соседями по региону.Еврокомиссия в минувшую пятницу рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус стран-кандидатов с выполнением ряда предварительных условий для начала переговоров о присоединении. Грузии такой статус ЕК пока не рекомендовала предоставлять. Официальное решение о предоставлении или отказе в статусе кандидатов Украине, Молдавии и Грузии будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.Премьеры Албании, Черногории и Северной Македонии 15 июня призвали ЕС предоставить Украине статус кандидата в члены союза. В заявлении указано, что на предстоящем саммите ЕС необходимо "принять политически храбрые решения для всех наших стран на европейском пути ради мира, стабильности и благополучия"."Меня очень интересует, как это будет выглядеть в четверг (23 июня). На основании этого сможем сделать выводы, какова будет архитектура Европы, возможно, это будет самый интересный день в Европе в последние 10 лет, сможем понять, что нас ожидает, и увидеть свое место во всем этом или лучше понимать свое место, не недооценивая себя и не переоценивая их", - указал Вучич.В настоящее время Албания, Северная Македония, Черногория, Сербия и Турция уже являются официальными кандидатами на вступление ЕС. Босния и Герцеговина, а также Косово являются потенциальными кандидатами. Албания стала кандидатом в ЕС в 2014 году, Северная Македония в 2005 году. С 2020 года они несколько раз ожидали получения от ЕС даты начала переговоров о вступлении, но решение все время откладывается. Черногория имеет статус кандидата с 2010 года и ведет переговоры о вступлении в ЕС с июня 2012 года.

https://ria.ru/20220620/ukraina-1796577961.html

https://ria.ru/20220620/ukraina-1796278985.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сербия, евросоюз, еврокомиссия, александр вучич