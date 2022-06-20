https://ria.ru/20220620/vuchich-1796752914.html
Вучич пока не принял решение об участии в саммите ЕС — Западные Балканы
Вучич пока не принял решение об участии в саммите ЕС — Западные Балканы - РИА Новости, 20.06.2022
Вучич пока не принял решение об участии в саммите ЕС — Западные Балканы
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что еще не принял решения об участии в саммите ЕС-Западные Балканы 23 июня в преддверии заседания Совета ЕС, поэтому... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T14:19
2022-06-20T14:19
2022-06-20T14:19
в мире
сербия
евросоюз
еврокомиссия
александр вучич
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БЕЛГРАД, 20 июн – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что еще не принял решения об участии в саммите ЕС-Западные Балканы 23 июня в преддверии заседания Совета ЕС, поэтому проконсультируется с правительством и соседями по региону.Еврокомиссия в минувшую пятницу рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус стран-кандидатов с выполнением ряда предварительных условий для начала переговоров о присоединении. Грузии такой статус ЕК пока не рекомендовала предоставлять. Официальное решение о предоставлении или отказе в статусе кандидатов Украине, Молдавии и Грузии будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.Премьеры Албании, Черногории и Северной Македонии 15 июня призвали ЕС предоставить Украине статус кандидата в члены союза. В заявлении указано, что на предстоящем саммите ЕС необходимо "принять политически храбрые решения для всех наших стран на европейском пути ради мира, стабильности и благополучия"."Меня очень интересует, как это будет выглядеть в четверг (23 июня). На основании этого сможем сделать выводы, какова будет архитектура Европы, возможно, это будет самый интересный день в Европе в последние 10 лет, сможем понять, что нас ожидает, и увидеть свое место во всем этом или лучше понимать свое место, не недооценивая себя и не переоценивая их", - указал Вучич.В настоящее время Албания, Северная Македония, Черногория, Сербия и Турция уже являются официальными кандидатами на вступление ЕС. Босния и Герцеговина, а также Косово являются потенциальными кандидатами. Албания стала кандидатом в ЕС в 2014 году, Северная Македония в 2005 году. С 2020 года они несколько раз ожидали получения от ЕС даты начала переговоров о вступлении, но решение все время откладывается. Черногория имеет статус кандидата с 2010 года и ведет переговоры о вступлении в ЕС с июня 2012 года.
https://ria.ru/20220620/ukraina-1796577961.html
https://ria.ru/20220620/ukraina-1796278985.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, евросоюз, еврокомиссия, александр вучич
Вучич пока не принял решение об участии в саммите ЕС — Западные Балканы
Президент Сербии Вучич пока не решил, участвовать ли в саммите ЕС — Западные Балканы
БЕЛГРАД, 20 июн – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что еще не принял решения об участии в саммите ЕС-Западные Балканы 23 июня в преддверии заседания Совета ЕС, поэтому проконсультируется с правительством и соседями по региону.
Еврокомиссия в минувшую пятницу рекомендовала предоставить Украине
и Молдавии
статус стран-кандидатов с выполнением ряда предварительных условий для начала переговоров о присоединении. Грузии
такой статус ЕК
пока не рекомендовала предоставлять. Официальное решение о предоставлении или отказе в статусе кандидатов Украине, Молдавии и Грузии будут принимать главы государств и правительств ЕС
на саммите в Брюсселе
23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.
Премьеры Албании, Черногории и Северной Македонии 15 июня призвали ЕС предоставить Украине статус кандидата в члены союза. В заявлении указано, что на предстоящем саммите ЕС необходимо "принять политически храбрые решения для всех наших стран на европейском пути ради мира, стабильности и благополучия".
"Хочу проконсультироваться с правительством, а также людьми из (трансграничной экономической инициативы с Албанией и Северной Македонией – ред.) Open Balkan, и примем решение, поедем ли в Брюссель и какую позицию займем", - заявил президент Сербии
журналистам в понедельник.
"Меня очень интересует, как это будет выглядеть в четверг (23 июня). На основании этого сможем сделать выводы, какова будет архитектура Европы
, возможно, это будет самый интересный день в Европе в последние 10 лет, сможем понять, что нас ожидает, и увидеть свое место во всем этом или лучше понимать свое место, не недооценивая себя и не переоценивая их", - указал Вучич.
В настоящее время Албания, Северная Македония, Черногория, Сербия и Турция уже являются официальными кандидатами на вступление ЕС. Босния и Герцеговина, а также Косово являются потенциальными кандидатами. Албания стала кандидатом в ЕС в 2014 году, Северная Македония в 2005 году. С 2020 года они несколько раз ожидали получения от ЕС даты начала переговоров о вступлении, но решение все время откладывается. Черногория имеет статус кандидата с 2010 года и ведет переговоры о вступлении в ЕС с июня 2012 года.