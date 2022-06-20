ВТБ расширяет сеть банкоматов в московском метрополитене
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. ВТБ до конца года установит дополнительно 51 банкомат в вестибюлях 37 станций Московского метрополитена, всего клиентам будут доступны 360 устройств самообслуживания ВТБ на 190 станциях, сообщает пресс-служа банка.
ВТБ начал размещать устройства самообслуживания в Московском метрополитене с 2017 года. В среднем в каждом из банкоматов пассажиры совершают порядка 3тысячопераций ежемесячно. Помимо операций с наличными, клиентам доступны различные виды переводов, погашение кредитов, оплата коммунальных платежей, транспортных штрафов, налогов и многое другое. Также в банкоматах ВТБ пассажиры могут пополнить электронный кошелек карты "Тройка", при этом средства не только можно зачислить на баланс карты, но и сразу записать их на нее, что удобнее.
"Сотрудничество с транспортным комплексом Москвы для ВТБ – важный стратегический проект. Совместно мы обеспечиваем сегодня не только установку банкоматов в метро, но и целый ряд платежных сервисов, в том числе такие прорывные технологии, как Face Pay. Наши устройства самообслуживания – это полноценный офис с максимальным числом услуг. Ежедневно через них совершается в среднем 3 тысячи операций, что говорит об их востребованности у пользователей. Кроме того, вблизи станций находится много торговых точек, и обычно у пассажиров всегда есть потребность в наличных. Поэтому расширение числа точек, где можно снять деньги, сделает покупки клиентов банков еще более комфортными", - отметил член правления ВТБ Юрий Андресов.