https://ria.ru/20220620/vtb-1796750280.html

ВТБ расширяет сеть банкоматов в московском метрополитене

ВТБ расширяет сеть банкоматов в московском метрополитене - РИА Новости, 20.06.2022

ВТБ расширяет сеть банкоматов в московском метрополитене

ВТБ до конца года установит дополнительно 51 банкомат в вестибюлях 37 станций Московского метрополитена, всего клиентам будут доступны 360 устройств... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T14:05

2022-06-20T14:05

2022-06-20T14:05

новости компаний - экономика

втб

москва

московский метрополитен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568920102_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4159b1a5e04cab3812ff18c9e612adc1.jpg

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. ВТБ до конца года установит дополнительно 51 банкомат в вестибюлях 37 станций Московского метрополитена, всего клиентам будут доступны 360 устройств самообслуживания ВТБ на 190 станциях, сообщает пресс-служа банка.ВТБ начал размещать устройства самообслуживания в Московском метрополитене с 2017 года. В среднем в каждом из банкоматов пассажиры совершают порядка 3тысячопераций ежемесячно. Помимо операций с наличными, клиентам доступны различные виды переводов, погашение кредитов, оплата коммунальных платежей, транспортных штрафов, налогов и многое другое. Также в банкоматах ВТБ пассажиры могут пополнить электронный кошелек карты "Тройка", при этом средства не только можно зачислить на баланс карты, но и сразу записать их на нее, что удобнее."Сотрудничество с транспортным комплексом Москвы для ВТБ – важный стратегический проект. Совместно мы обеспечиваем сегодня не только установку банкоматов в метро, но и целый ряд платежных сервисов, в том числе такие прорывные технологии, как Face Pay. Наши устройства самообслуживания – это полноценный офис с максимальным числом услуг. Ежедневно через них совершается в среднем 3 тысячи операций, что говорит об их востребованности у пользователей. Кроме того, вблизи станций находится много торговых точек, и обычно у пассажиров всегда есть потребность в наличных. Поэтому расширение числа точек, где можно снять деньги, сделает покупки клиентов банков еще более комфортными", - отметил член правления ВТБ Юрий Андресов.

https://realty.ria.ru/20220617/vtb-1796175559.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, втб, москва, московский метрополитен