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ВТБ расширяет сеть банкоматов в московском метрополитене - РИА Новости, 20.06.2022
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ВТБ расширяет сеть банкоматов в московском метрополитене
ВТБ расширяет сеть банкоматов в московском метрополитене - РИА Новости, 20.06.2022
ВТБ расширяет сеть банкоматов в московском метрополитене
ВТБ до конца года установит дополнительно 51 банкомат в вестибюлях 37 станций Московского метрополитена, всего клиентам будут доступны 360 устройств... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T14:05
2022-06-20T14:05
новости компаний - экономика
втб
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. ВТБ до конца года установит дополнительно 51 банкомат в вестибюлях 37 станций Московского метрополитена, всего клиентам будут доступны 360 устройств самообслуживания ВТБ на 190 станциях, сообщает пресс-служа банка.ВТБ начал размещать устройства самообслуживания в Московском метрополитене с 2017 года. В среднем в каждом из банкоматов пассажиры совершают порядка 3тысячопераций ежемесячно. Помимо операций с наличными, клиентам доступны различные виды переводов, погашение кредитов, оплата коммунальных платежей, транспортных штрафов, налогов и многое другое. Также в банкоматах ВТБ пассажиры могут пополнить электронный кошелек карты "Тройка", при этом средства не только можно зачислить на баланс карты, но и сразу записать их на нее, что удобнее."Сотрудничество с транспортным комплексом Москвы для ВТБ – важный стратегический проект. Совместно мы обеспечиваем сегодня не только установку банкоматов в метро, но и целый ряд платежных сервисов, в том числе такие прорывные технологии, как Face Pay. Наши устройства самообслуживания – это полноценный офис с максимальным числом услуг. Ежедневно через них совершается в среднем 3 тысячи операций, что говорит об их востребованности у пользователей. Кроме того, вблизи станций находится много торговых точек, и обычно у пассажиров всегда есть потребность в наличных. Поэтому расширение числа точек, где можно снять деньги, сделает покупки клиентов банков еще более комфортными", - отметил член правления ВТБ Юрий Андресов.
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новости компаний - экономика, втб, москва, московский метрополитен
14:05 20.06.2022
 

ВТБ расширяет сеть банкоматов в московском метрополитене

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. ВТБ до конца года установит дополнительно 51 банкомат в вестибюлях 37 станций Московского метрополитена, всего клиентам будут доступны 360 устройств самообслуживания ВТБ на 190 станциях, сообщает пресс-служа банка.
ВТБ начал размещать устройства самообслуживания в Московском метрополитене с 2017 года. В среднем в каждом из банкоматов пассажиры совершают порядка 3тысячопераций ежемесячно. Помимо операций с наличными, клиентам доступны различные виды переводов, погашение кредитов, оплата коммунальных платежей, транспортных штрафов, налогов и многое другое. Также в банкоматах ВТБ пассажиры могут пополнить электронный кошелек карты "Тройка", при этом средства не только можно зачислить на баланс карты, но и сразу записать их на нее, что удобнее.
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"Сотрудничество с транспортным комплексом Москвы для ВТБ – важный стратегический проект. Совместно мы обеспечиваем сегодня не только установку банкоматов в метро, но и целый ряд платежных сервисов, в том числе такие прорывные технологии, как Face Pay. Наши устройства самообслуживания – это полноценный офис с максимальным числом услуг. Ежедневно через них совершается в среднем 3 тысячи операций, что говорит об их востребованности у пользователей. Кроме того, вблизи станций находится много торговых точек, и обычно у пассажиров всегда есть потребность в наличных. Поэтому расширение числа точек, где можно снять деньги, сделает покупки клиентов банков еще более комфортными", - отметил член правления ВТБ Юрий Андресов.
 
Новости компаний - ЭкономикаВТБМоскваМосковский метрополитен
 
 
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