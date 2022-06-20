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СК России возбудил дело после обстрела ВСУ платформы в Черном море - РИА Новости, 20.06.2022
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СК России возбудил дело после обстрела ВСУ платформы в Черном море
СК России возбудил дело после обстрела ВСУ платформы в Черном море - РИА Новости, 20.06.2022
СК России возбудил дело после обстрела ВСУ платформы в Черном море
Российские следователи возбудили уголовное дело по факту обстрела украинскими силовиками буровой платформы в Черном море, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T19:29
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россия
черное море
украина
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
черноморнефтегаз
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело по факту обстрела украинскими силовиками буровой платформы в Черном море, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."В Следственном комитете России возбуждено уголовное дело по факту обстрела представителями вооруженных формирований Украины платформы газодобывающей вышки, расположенной в акватории Черного моря", - говорится в сообщении.По данным СК, 20 июня военнослужащие ВСУ обстреляли платформы газодобывающей вышки государственного унитарного предприятия Республики Крым "Черноморнефтегаз" Одесского месторождения в акватории Черного моря. Произошло возгорание, двое сотрудников получили ранения, еще семеро пропали без вести.Отмечается, что назначены необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства преступления, а также лица из числа украинских силовиков, причастные к его совершению.
https://ria.ru/20220620/ukraina-1796577961.html
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россия, черное море, украина, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, черноморнефтегаз
19:29 20.06.2022 (обновлено: 19:40 20.06.2022)
 
СК России возбудил дело после обстрела ВСУ платформы в Черном море

СК России возбудил дело после обстрела украинскими силовиками платформы в Черном море

© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащий ВСУ в Киевской области
Военнослужащий ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащий ВСУ в Киевской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело по факту обстрела украинскими силовиками буровой платформы в Черном море, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"В Следственном комитете России возбуждено уголовное дело по факту обстрела представителями вооруженных формирований Украины платформы газодобывающей вышки, расположенной в акватории Черного моря", - говорится в сообщении.
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По данным СК, 20 июня военнослужащие ВСУ обстреляли платформы газодобывающей вышки государственного унитарного предприятия Республики Крым "Черноморнефтегаз" Одесского месторождения в акватории Черного моря. Произошло возгорание, двое сотрудников получили ранения, еще семеро пропали без вести.
Отмечается, что назначены необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства преступления, а также лица из числа украинских силовиков, причастные к его совершению.
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РоссияЧерное мореУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныЧерноморнефтегаз
 
 
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