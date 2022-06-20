https://ria.ru/20220620/vsu-1796860663.html
СК России возбудил дело после обстрела ВСУ платформы в Черном море
СК России возбудил дело после обстрела ВСУ платформы в Черном море - РИА Новости, 20.06.2022
СК России возбудил дело после обстрела ВСУ платформы в Черном море
Российские следователи возбудили уголовное дело по факту обстрела украинскими силовиками буровой платформы в Черном море, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T19:29
2022-06-20T19:29
2022-06-20T19:40
россия
черное море
украина
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
черноморнефтегаз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783108436_0:0:2888:1624_1920x0_80_0_0_62c783a52a7510682da8b3c1c95916c3.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело по факту обстрела украинскими силовиками буровой платформы в Черном море, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."В Следственном комитете России возбуждено уголовное дело по факту обстрела представителями вооруженных формирований Украины платформы газодобывающей вышки, расположенной в акватории Черного моря", - говорится в сообщении.По данным СК, 20 июня военнослужащие ВСУ обстреляли платформы газодобывающей вышки государственного унитарного предприятия Республики Крым "Черноморнефтегаз" Одесского месторождения в акватории Черного моря. Произошло возгорание, двое сотрудников получили ранения, еще семеро пропали без вести.Отмечается, что назначены необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства преступления, а также лица из числа украинских силовиков, причастные к его совершению.
https://ria.ru/20220620/ukraina-1796577961.html
https://ria.ru/20220618/kadry-1796254583.html
россия
черное море
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783108436_28:0:2759:2048_1920x0_80_0_0_8170772deab96aba28d4024f3958f43c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, черное море, украина, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, черноморнефтегаз
19:29 20.06.2022 (обновлено: 19:40 20.06.2022)
СК России возбудил дело после обстрела ВСУ платформы в Черном море
СК России возбудил дело после обстрела украинскими силовиками платформы в Черном море