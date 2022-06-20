https://ria.ru/20220620/vsu-1796860663.html

СК России возбудил дело после обстрела ВСУ платформы в Черном море

СК России возбудил дело после обстрела ВСУ платформы в Черном море - РИА Новости, 20.06.2022

СК России возбудил дело после обстрела ВСУ платформы в Черном море

Российские следователи возбудили уголовное дело по факту обстрела украинскими силовиками буровой платформы в Черном море, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T19:29

2022-06-20T19:29

2022-06-20T19:40

россия

черное море

украина

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

черноморнефтегаз

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело по факту обстрела украинскими силовиками буровой платформы в Черном море, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."В Следственном комитете России возбуждено уголовное дело по факту обстрела представителями вооруженных формирований Украины платформы газодобывающей вышки, расположенной в акватории Черного моря", - говорится в сообщении.По данным СК, 20 июня военнослужащие ВСУ обстреляли платформы газодобывающей вышки государственного унитарного предприятия Республики Крым "Черноморнефтегаз" Одесского месторождения в акватории Черного моря. Произошло возгорание, двое сотрудников получили ранения, еще семеро пропали без вести.Отмечается, что назначены необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства преступления, а также лица из числа украинских силовиков, причастные к его совершению.

https://ria.ru/20220620/ukraina-1796577961.html

https://ria.ru/20220618/kadry-1796254583.html

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черное море

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россия, черное море, украина, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, черноморнефтегаз