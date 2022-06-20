https://ria.ru/20220620/vsu-1796727696.html
Богомаз рассказал о последствиях обстрелов Брянской области со стороны ВСУ
Богомаз рассказал о последствиях обстрелов Брянской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 20.06.2022
Богомаз рассказал о последствиях обстрелов Брянской области со стороны ВСУ
Подстанция повреждена в результате обстрела со стороны Украины в поселке Суземка Брянской области, энергетики восстанавливают электроснабжение, следует из... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T12:51
2022-06-20T12:51
2022-06-20T12:52
специальная военная операция на украине
происшествия
брянскэнерго
жкх
ситуация в днр и лнр
александр богомаз
брянская область
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БРЯНСК, 20 июн – РИА Новости. Подстанция повреждена в результате обстрела со стороны Украины в поселке Суземка Брянской области, энергетики восстанавливают электроснабжение, следует из сообщения губернатора региона Александра Богомаза в Telegram.Ранее Богомаз сообщил, что в понедельник рано утром украинские военные обстреляли посёлок Суземка, повреждены три дома, ранение получил один человек."В поселке Суземка в результате обстрела повреждена подстанция "Суземка" (ФСК). Для того чтобы обеспечить электроэнергией социальные объекты — больницы, школы, детские сады, а также системы жизнеобеспечения коммунального хозяйства, — на место выехали представители Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы "Россети ФСК ЕЭС", - говорится в сообщении.Отмечается, что филиал ПАО "Россети Центр" - "Брянскэнерго" на место уже доставил и подключил 9 резервных источников электроснабжения для обеспечения электроэнергией указанных объектов. Всего таких подстанций будет поставлено 47.Энергетики продолжат работу до полного восстановления энергоснабжения поселка и прилегающих территорий, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220620/bogomaz-1796665361.html
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происшествия, брянскэнерго, жкх, ситуация в днр и лнр, александр богомаз, брянская область
12:51 20.06.2022 (обновлено: 12:52 20.06.2022)
Богомаз рассказал о последствиях обстрелов Брянской области со стороны ВСУ
Брянский губернатор Богомаз: ВСУ повредили подстанцию "Суземка"