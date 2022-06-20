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Жители Хабаровского края примут участие в акциях памяти павших в годы войны - РИА Новости, 20.06.2022
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Хабаровский край
https://ria.ru/20220620/voyna-1796685441.html
Жители Хабаровского края примут участие в акциях памяти павших в годы войны
Жители Хабаровского края примут участие в акциях памяти павших в годы войны - РИА Новости, 20.06.2022
Жители Хабаровского края примут участие в акциях памяти павших в годы войны
Жители Хабаровского края в среду примут участие в нескольких масштабных федеральных акциях памяти павших в Великой Отечественной войне, сообщает правительство... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T11:17
2022-06-20T11:17
хабаровский край
великая отечественная война (1941-1945)
россия
общество
хабаровск
хабаровский край
комсомольск-на-амуре
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ХАБАРОВСК, 20 июн - РИА Новости. Жители Хабаровского края в среду примут участие в нескольких масштабных федеральных акциях памяти павших в Великой Отечественной войне, сообщает правительство региона.Федеральная акция "Минута молчания" пройдет по всей стране 22 июня. В память о погибших в Великой Отечественной войне во всех регионах России ровно на одну минуту остановится транспорт, прекратят работать кассы в супермаркетах, прервется вещание на телеканалах и радио, замрет производство на предприятиях."К "Минуте молчания" приглашают присоединиться и жителей Хабаровского края. Акция пройдет в регионе в 19.15 (12.15 мск - именно в этот час 81 год назад в эфир вышло обращение к гражданам СССР о нападении нацистской Германии). Каждый может внести свой посильный вклад: остановить машину, отложить на минуту дела, вспомнить о своих родных и близких, погибших в той войне", - информирует региональное правительство.В День памяти и скорби запланированы и другие не менее масштабные мероприятия. Так, в ночь на 22 июня в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре пройдет еще одна всероссийская акция "Огненные картины войны". В краевом центре ее участники составят из свечей изображение легендарного советского пограничника Героя Советского Союза Никиты Карацупы вместе с его верным псом Индусом. Акция пройдет с 18.00 по местному времени 21 июня до 01.00 среды у Вечного огня на Площади Славы.Кроме того, сообщают власти, в Комсомольске-на-Амуре в тот же вечер на площади перед драматическим театром появится "картина" из свечей, изображающая самолет Ил-4 - "Хабаровский Комсомол".Центральным мероприятием утра 22 июня станет возложение венка и цветов к Вечному огню мемориала Славы в Хабаровске. В нем примут участие руководство правительства Хабаровского края, администрации города, командование Восточного военного округа, депутаты, ветераны и молодежь. После возложения пройдет акция "Красная гвоздика". Любой желающий сможет приобрести специальные значки, вырученные средства пойдут в благотворительный фонд на медицинскую помощь ветеранам. Ее обычно проводят и на День Победы 9 мая. В среду уже традиционно регион присоединится к "Свече Памяти". Эта акция пройдет в Хабаровске на площади Славы в 21.00 (14.00 мск), а также в некоторых районах волонтеры выложат из свечей слово "Помним", чтобы почтить память тех, кто отдал свои жизни в борьбе за Победу.А в пятницу, 24 июня, "Лучи Победы" снова осветят небо над Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре. Эта акция проводится в память о погибших в годы войны. Так, прожекторы освещали небо в Москве 24 июня 1945 года – в день Парада Победы.Для проведения акции в Хабаровске задействованы две площадки: на площади "Город воинской Славы" и в районе сквера у памятника самолету Су-7Б. Прожекторы направят в небо в 21.30 (14.30 мск), а перед этим на обеих локациях пройдут митинги. В Комсомольске-на-Амуре площадка акции будет расположена на мемориальном комплексе. "Лучи Победы" осветят небо в 23.00 (16.00 мск). Перед этим также состоится торжественный митинг.Акция "Лучи победы" впервые прошла в городе-герое Севастополе в 2020 году, а в марте 2021 года президент России Владимир Путин предложил проводить ее ежегодно по всей стране. Помимо городов-героев, акция проходит в городах воинской славы и трудовой доблести.Почётное звание РФ "Город воинской славы" Хабаровску присвоено 3 ноября 2012 года. Комсомольск-на-Амуре "Городом трудовой доблести" официально стал с 20 мая 2021 года.
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великая отечественная война (1941-1945), россия, общество, хабаровск, хабаровский край, комсомольск-на-амуре
11:17 20.06.2022
 
Жители Хабаровского края примут участие в акциях памяти павших в годы войны

Жители Хабаровского края 22 июня примут участие в акциях памяти павших в годы войны

© Fotolia / JozsitoeroeЗажженные свечи
Зажженные свечи - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© Fotolia / Jozsitoeroe
Зажженные свечи. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 20 июн - РИА Новости. Жители Хабаровского края в среду примут участие в нескольких масштабных федеральных акциях памяти павших в Великой Отечественной войне, сообщает правительство региона.
Федеральная акция "Минута молчания" пройдет по всей стране 22 июня. В память о погибших в Великой Отечественной войне во всех регионах России ровно на одну минуту остановится транспорт, прекратят работать кассы в супермаркетах, прервется вещание на телеканалах и радио, замрет производство на предприятиях.
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"К "Минуте молчания" приглашают присоединиться и жителей Хабаровского края. Акция пройдет в регионе в 19.15 (12.15 мск - именно в этот час 81 год назад в эфир вышло обращение к гражданам СССР о нападении нацистской Германии). Каждый может внести свой посильный вклад: остановить машину, отложить на минуту дела, вспомнить о своих родных и близких, погибших в той войне", - информирует региональное правительство.
В День памяти и скорби запланированы и другие не менее масштабные мероприятия. Так, в ночь на 22 июня в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре пройдет еще одна всероссийская акция "Огненные картины войны". В краевом центре ее участники составят из свечей изображение легендарного советского пограничника Героя Советского Союза Никиты Карацупы вместе с его верным псом Индусом. Акция пройдет с 18.00 по местному времени 21 июня до 01.00 среды у Вечного огня на Площади Славы.
Кроме того, сообщают власти, в Комсомольске-на-Амуре в тот же вечер на площади перед драматическим театром появится "картина" из свечей, изображающая самолет Ил-4 - "Хабаровский Комсомол".
Центральным мероприятием утра 22 июня станет возложение венка и цветов к Вечному огню мемориала Славы в Хабаровске. В нем примут участие руководство правительства Хабаровского края, администрации города, командование Восточного военного округа, депутаты, ветераны и молодежь. После возложения пройдет акция "Красная гвоздика". Любой желающий сможет приобрести специальные значки, вырученные средства пойдут в благотворительный фонд на медицинскую помощь ветеранам. Ее обычно проводят и на День Победы 9 мая. В среду уже традиционно регион присоединится к "Свече Памяти". Эта акция пройдет в Хабаровске на площади Славы в 21.00 (14.00 мск), а также в некоторых районах волонтеры выложат из свечей слово "Помним", чтобы почтить память тех, кто отдал свои жизни в борьбе за Победу.
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А в пятницу, 24 июня, "Лучи Победы" снова осветят небо над Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре. Эта акция проводится в память о погибших в годы войны. Так, прожекторы освещали небо в Москве 24 июня 1945 года – в день Парада Победы.
Для проведения акции в Хабаровске задействованы две площадки: на площади "Город воинской Славы" и в районе сквера у памятника самолету Су-7Б. Прожекторы направят в небо в 21.30 (14.30 мск), а перед этим на обеих локациях пройдут митинги. В Комсомольске-на-Амуре площадка акции будет расположена на мемориальном комплексе. "Лучи Победы" осветят небо в 23.00 (16.00 мск). Перед этим также состоится торжественный митинг.
Акция "Лучи победы" впервые прошла в городе-герое Севастополе в 2020 году, а в марте 2021 года президент России Владимир Путин предложил проводить ее ежегодно по всей стране. Помимо городов-героев, акция проходит в городах воинской славы и трудовой доблести.
Почётное звание РФ "Город воинской славы" Хабаровску присвоено 3 ноября 2012 года. Комсомольск-на-Амуре "Городом трудовой доблести" официально стал с 20 мая 2021 года.
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