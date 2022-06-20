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Экс-дипломат назвал решение Литвы по Калининграду поводом для войны
Экс-дипломат назвал решение Литвы по Калининграду поводом для войны - РИА Новости, 20.06.2022
Экс-дипломат назвал решение Литвы по Калининграду поводом для войны
Транспортная блокада Калининграда, организованная Литвой, — это повод для начала военных действий, так как Вильнюс нарушил право Москвы на доступ к своей... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T05:47
2022-06-20T05:47
2022-06-20T05:47
ростислав ищенко
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Транспортная блокада Калининграда, организованная Литвой, — это повод для начала военных действий, так как Вильнюс нарушил право Москвы на доступ к своей территории, заявил в колонке для "Украина.ру" бывший украинский дипломат Ростислав Ищенко.Ранее Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с субботы транзита некоторых видов товаров, попавших под санкции ЕС.Специалист подчеркнул, что союзники Литвы могут попытаться проигнорировать эту юридическую норму, так как у России остается доступ к Калининграду по морю. Тем не менее, такая позиция несостоятельна, так как международное право требует сохранения также и сухопутного транзита, объяснил Ищенко.
https://ria.ru/20220620/nato-1796640422.html
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ростислав ищенко, в мире, литва, евросоюз, калининград, россия
Экс-дипломат назвал решение Литвы по Калининграду поводом для войны
Экс-дипломат Ищенко: Литва дала России повод для войны транспортной блокада Калининграда