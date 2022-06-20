Рейтинг@Mail.ru
Экс-дипломат назвал решение Литвы по Калининграду поводом для войны - РИА Новости, 20.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220620/voyna-1796643918.html
Экс-дипломат назвал решение Литвы по Калининграду поводом для войны
Экс-дипломат назвал решение Литвы по Калининграду поводом для войны - РИА Новости, 20.06.2022
Экс-дипломат назвал решение Литвы по Калининграду поводом для войны
Транспортная блокада Калининграда, организованная Литвой, — это повод для начала военных действий, так как Вильнюс нарушил право Москвы на доступ к своей... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T05:47
2022-06-20T05:47
ростислав ищенко
в мире
литва
евросоюз
калининград
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1744996543_0:57:3059:1778_1920x0_80_0_0_82ad8e4ea079708177c3a726f674146d.jpg
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Транспортная блокада Калининграда, организованная Литвой, — это повод для начала военных действий, так как Вильнюс нарушил право Москвы на доступ к своей территории, заявил в колонке для "Украина.ру" бывший украинский дипломат Ростислав Ищенко.Ранее Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с субботы транзита некоторых видов товаров, попавших под санкции ЕС.Специалист подчеркнул, что союзники Литвы могут попытаться проигнорировать эту юридическую норму, так как у России остается доступ к Калининграду по морю. Тем не менее, такая позиция несостоятельна, так как международное право требует сохранения также и сухопутного транзита, объяснил Ищенко.
https://ria.ru/20220620/nato-1796640422.html
литва
калининград
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1744996543_389:26:3000:1984_1920x0_80_0_0_f25f56ae367b34543c498628e0805f4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростислав ищенко, в мире, литва, евросоюз, калининград, россия
05:47 20.06.2022
 
Экс-дипломат назвал решение Литвы по Калининграду поводом для войны

Экс-дипломат Ищенко: Литва дала России повод для войны транспортной блокада Калининграда

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкКалининград
Калининград - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Калининград. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Транспортная блокада Калининграда, организованная Литвой, — это повод для начала военных действий, так как Вильнюс нарушил право Москвы на доступ к своей территории, заявил в колонке для "Украина.ру" бывший украинский дипломат Ростислав Ищенко.
Ранее Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с субботы транзита некоторых видов товаров, попавших под санкции ЕС.
"Это решение является самоубийственным, так как это готовый casus belli (повод для объявления войны. — Прим. ред.). Международное право однозначно гарантирует любому государству доступ к своему эксклаву, трактуя любое препятствование осуществлению этого права, как агрессию", — написал Ищенко.
Специалист подчеркнул, что союзники Литвы могут попытаться проигнорировать эту юридическую норму, так как у России остается доступ к Калининграду по морю. Тем не менее, такая позиция несостоятельна, так как международное право требует сохранения также и сухопутного транзита, объяснил Ищенко.
Калининград - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
03:06
Эксперт предсказал реакцию России на попытки НАТО захватить Калининград
 
Ростислав ИщенкоВ миреЛитваЕвросоюзКалининградРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала