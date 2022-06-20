https://ria.ru/20220620/voyna-1796643918.html

Экс-дипломат назвал решение Литвы по Калининграду поводом для войны

Экс-дипломат назвал решение Литвы по Калининграду поводом для войны - РИА Новости, 20.06.2022

Экс-дипломат назвал решение Литвы по Калининграду поводом для войны

Транспортная блокада Калининграда, организованная Литвой, — это повод для начала военных действий, так как Вильнюс нарушил право Москвы на доступ к своей... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T05:47

2022-06-20T05:47

2022-06-20T05:47

ростислав ищенко

в мире

литва

евросоюз

калининград

россия

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Транспортная блокада Калининграда, организованная Литвой, — это повод для начала военных действий, так как Вильнюс нарушил право Москвы на доступ к своей территории, заявил в колонке для "Украина.ру" бывший украинский дипломат Ростислав Ищенко.Ранее Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с субботы транзита некоторых видов товаров, попавших под санкции ЕС.Специалист подчеркнул, что союзники Литвы могут попытаться проигнорировать эту юридическую норму, так как у России остается доступ к Калининграду по морю. Тем не менее, такая позиция несостоятельна, так как международное право требует сохранения также и сухопутного транзита, объяснил Ищенко.

https://ria.ru/20220620/nato-1796640422.html

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ростислав ищенко, в мире, литва, евросоюз, калининград, россия