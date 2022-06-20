https://ria.ru/20220620/volodin-1796743948.html

Володин призвал предметно работать над построением Союзного государства

Володин призвал предметно работать над построением Союзного государства - РИА Новости, 20.06.2022

Володин призвал предметно работать над построением Союзного государства

Россия и Белоруссия находятся в начале пути построения Союзного государства, нужно более предметно работать над гармонизацией законодательства, подготовкой... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T13:41

2022-06-20T13:41

2022-06-20T13:41

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вячеслав володин

минск

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МИНСК, 20 июн - РИА Новости. Россия и Белоруссия находятся в начале пути построения Союзного государства, нужно более предметно работать над гармонизацией законодательства, подготовкой модельных законов, заявил председатель Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России, спикер Госдумы Вячеслав Володин."Мы с вами видим, к чему привела концепция однополярного мира. Когда речь о развитии идет государств, важно, чтобы каждая страна имела право на самореализацию, выстраивание отношений. И здесь хорошим примером является именно построение Союзного государства Белоруссии и России. Но мы еще в начале пути", - отметил политик в ходе выступления на заседании Собрания.Володин на примере Евросоюза отметил, что европейцы достигли больших успехов на пути интеграции. Как подчеркнул парламентарий, необходимо добиваться конкретных результатов в работе, предметно рассматривать вопросы гармонизации законодательства."Но что касается нас, законодателей, коллеги, нам необходимо заниматься более предметно вопросами гармонизации законодательства, подготовки модельных законов. И самое главное, использовать те возможности, которые нам предоставлены законами, межгосударственными соглашениями", - добавил он.В понедельник Володин посещает с рабочим визитом Белоруссию. В Минске Володин проводит заседание 62-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России. Участие в визите принимают также депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации.Повестка заседания включает актуальные направления работы по противодействию внешним вызовам и угрозам, санкционному давлению, пропаганде нацизма, обеспечению защиты исторической памяти. В ходе сессии планируется утвердить вновь сформированные составы комиссий Парламентского Собрания, избрать их председателей и закрепить за комиссиями функции по законодательному обеспечению выполнения Союзных программ.

https://ria.ru/20220613/programma-1794968999.html

https://ria.ru/20220606/odkb-1793518698.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

в мире, россия, белоруссия, госдума рф, совет федерации рф, вячеслав володин, минск