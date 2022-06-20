https://ria.ru/20220620/voennye-1796753946.html

Украинские военные обжаловали решения московского суда о заочном аресте

Украинские военные обжаловали решения московского суда о заочном аресте - РИА Новости, 20.06.2022

Украинские военные обжаловали решения московского суда о заочном аресте

Украинские военные, заочно арестованные в России за незаконные методы ведения войны, обжаловали решения суда, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы. РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T14:25

2022-06-20T14:25

2022-06-20T15:43

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

басманный суд г. москвы

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Украинские военные, заочно арестованные в России за незаконные методы ведения войны, обжаловали решения суда, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы.Всем им заочно предъявлены обвинения в геноциде и применении запрещенных средств ведения войны.Корреспонденту агентства удалось дозвониться до адвоката Янченко. "Я не могу давать комментарии по данному делу", - сказала собеседница.Там не уточнили, поданы жалобы адвокатами по назначению или по соглашению. Поскольку Конституция РФ гарантирует каждому право на защиту, то в случае, если обвиняемый не может позволить себе нанять адвоката, ему назначается защитник, который обязан представлять его интересы и подать жалобу.

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, россия, басманный суд г. москвы