https://ria.ru/20220620/vizit-1796651665.html

Президент Индонезии посетит Германию, Россию и Украину, сообщили СМИ

Президент Индонезии посетит Германию, Россию и Украину, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.06.2022

Президент Индонезии посетит Германию, Россию и Украину, сообщили СМИ

Президент Индонезии Джоко Видодо посетит на следующей неделе Германию, Россию и Украину, сообщает в понедельник интернет-версия газеты Jakarta Post со ссылкой... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T08:38

2022-06-20T08:38

2022-06-20T08:38

в мире

индонезия

джоко видодо

россия

украина

германия

владимир путин

ретно марсуди

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БАНГКОК, 20 июн – РИА Новости. Президент Индонезии Джоко Видодо посетит на следующей неделе Германию, Россию и Украину, сообщает в понедельник интернет-версия газеты Jakarta Post со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве."Президент Джоко Видодо намерен раскрыть детали своей поездки в Германию, Россию и на Украину в понедельник после встречи с министром иностранных дел Ретно Марсуди, вернувшейся из зарубежной поездки, в том числе в Европу", - сообщает издание, добавляя, что заявление президента, касающееся его визита в Европу, который запланирован на следующую неделю, может быть сделано в этот день после заседания кабинета министров неполного состава."На следующей неделе он (президент Джоко Видодо) будет выполнять миссию от имени ООН, убеждая Президента России Владимира Путина, помимо других вещей, в необходимости разрешить Украине экспортировать необходимую всему миру пшеницу", - пишет газета."И, конечно, Джоко Видодо будет обсуждать с Путиным саммит G20, который Индонезия будет принимать на острове Бали", - добавляет издание.Индонезия в 2022 году осуществляет переходящее председательство в G20. Саммит "двадцатки" пройдет на острове Бали в ноябре этого года. В преддверии саммита ряд Западных правительств лоббировали Индонезию с целью убедить власти страны отозвать приглашение Президента России на саммит в связи с проведением Россией специальной военной операции на Украине, однако правительство Индонезии отказалось это сделать, в порядке компромисса со странами Запада пригласив на встречу "двадцатки" в качестве гостя президента Украины Владимира Зеленского.Газета также сообщает о том, что российские государственные СМИ опубликовали 14 июня сообщение о предстоящем визите президента Индонезии в Москву со ссылкой на источник в Кремле.Чиновники правительства Индонезии в частной беседе подтвердили Jakarta Post план такой поездки, однако отказались раскрывать детали, так как это собирается сделать сам президент, говорится в сообщении.Газета не сообщает о том, какие темы Джоко Видодо собирается обсуждать в Германии и на Украине.

https://ria.ru/20220614/indoneziya-1795260658.html

https://ria.ru/20220617/dvadtsatka-1795965503.html

индонезия

россия

украина

германия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, индонезия, джоко видодо, россия, украина, германия, владимир путин, ретно марсуди, большая двадцатка, оон