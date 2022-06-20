Президент Индонезии посетит Германию, Россию и Украину, сообщили СМИ
Jakarta Post: лидер Индонезии на следующей неделе посетит Германию, Россию и Украину
© Фотохост-агентство / Перейти в фотобанкПрезидент Российской Федерации Владимир Путин и президент Республики Индонезии Джоко Видодо
© Фотохост-агентство
Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Республики Индонезии Джоко Видодо. Архивное фото
БАНГКОК, 20 июн – РИА Новости. Президент Индонезии Джоко Видодо посетит на следующей неделе Германию, Россию и Украину, сообщает в понедельник интернет-версия газеты Jakarta Post со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве.
"Президент Джоко Видодо намерен раскрыть детали своей поездки в Германию, Россию и на Украину в понедельник после встречи с министром иностранных дел Ретно Марсуди, вернувшейся из зарубежной поездки, в том числе в Европу", - сообщает издание, добавляя, что заявление президента, касающееся его визита в Европу, который запланирован на следующую неделю, может быть сделано в этот день после заседания кабинета министров неполного состава.
"На следующей неделе он (президент Джоко Видодо) будет выполнять миссию от имени ООН, убеждая Президента России Владимира Путина, помимо других вещей, в необходимости разрешить Украине экспортировать необходимую всему миру пшеницу", - пишет газета.
Индонезия в 2022 году осуществляет переходящее председательство в G20. Саммит "двадцатки" пройдет на острове Бали в ноябре этого года. В преддверии саммита ряд Западных правительств лоббировали Индонезию с целью убедить власти страны отозвать приглашение Президента России на саммит в связи с проведением Россией специальной военной операции на Украине, однако правительство Индонезии отказалось это сделать, в порядке компромисса со странами Запада пригласив на встречу "двадцатки" в качестве гостя президента Украины Владимира Зеленского.
Газета также сообщает о том, что российские государственные СМИ опубликовали 14 июня сообщение о предстоящем визите президента Индонезии в Москву со ссылкой на источник в Кремле.
Чиновники правительства Индонезии в частной беседе подтвердили Jakarta Post план такой поездки, однако отказались раскрывать детали, так как это собирается сделать сам президент, говорится в сообщении.
Газета не сообщает о том, какие темы Джоко Видодо собирается обсуждать в Германии и на Украине.