https://ria.ru/20220620/vengriya-1796826518.html

В МИД Венгрии предложили помощь в экспорте продовольствия с Украины

В МИД Венгрии предложили помощь в экспорте продовольствия с Украины - РИА Новости, 20.06.2022

В МИД Венгрии предложили помощь в экспорте продовольствия с Украины

Венгрия на встрече глав МИД стран Евросоюза предложила вывозить продовольствие с Украины через свою территорию, поскольку Будапешт не поставляет Киеву оружие и... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T17:58

2022-06-20T17:58

2022-06-20T17:58

в мире

венгрия

петер сийярто

россия

украина

красный крест

оон

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Венгрия на встрече глав МИД стран Евросоюза предложила вывозить продовольствие с Украины через свою территорию, поскольку Будапешт не поставляет Киеву оружие и граница безопасна, заявил министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто."Мы предложили помощь в доставке продовольствия из Украины через свою территорию. Венгерско-украинская граница безопасна, потому что Венгрия не поставляет оружие Украине, этим пользуется и Красный Крест, например. Венгрия имеет логистические возможности, с которыми мы сможем быстро осуществить экспорт пшеницы и других продуктов из Украины в Африку или на Ближний Восток", - сказал Сийярто после встречи глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге. Трансляция велась в его аккаунте в соцсетях.Сийярто также отметил, что ряд стран выступил за продолжение поставок оружия Украине для разрешения продовольственного кризиса, однако, по его мнению, "это вряд ли лучшее решение проблемы".В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки. Москва категорически отвергала такие обвинения. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.

https://ria.ru/20220620/embargo-1796733596.html

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россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, венгрия, петер сийярто, россия, украина, красный крест, оон, санкции в отношении россии