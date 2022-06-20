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Гинцбург рассказал о подготовке регистрации вакцины от COVID-19 для детей - РИА Новости, 20.06.2022
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https://ria.ru/20220620/vaktsina-1796656248.html
Гинцбург рассказал о подготовке регистрации вакцины от COVID-19 для детей
Гинцбург рассказал о подготовке регистрации вакцины от COVID-19 для детей - РИА Новости, 20.06.2022
Гинцбург рассказал о подготовке регистрации вакцины от COVID-19 для детей
Вакцину против коронавируса для детей 6-11 лет не придётся регистрировать отдельно, если в ходе исследования выяснится, что нужна концентрация "Спутника V" 1 к... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T09:16
2022-06-20T09:16
петербургский международный экономический форум — 2022
россия
общество
здоровье - общество
санкт-петербург
александр гинцбург
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Вакцину против коронавируса для детей 6-11 лет не придётся регистрировать отдельно, если в ходе исследования выяснится, что нужна концентрация "Спутника V" 1 к 5, тогда просто расширят инструкцию к вакцине "Спутник М", заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Если окажется, что концентрация 1:5 будет рекомендована для этой возрастной группы, то регистрация пройдет гораздо быстрее по той простой причине, что эта концентрация уже рекомендована для детей более старшей группы. И тогда фактически вся разрешительная процедура сведется просто к расширению применения уже существующего препарата, это не будет новый препарат", - сказал Гинцбург.Он пояснил, что детям в ходе исследования вводят вакцину в концентрации 1 к 5 и 1 к 10, уровень вируснейтрализующих антител покажет, какая концентрация необходима.Минздрав России ранее принял решение о регистрации вакцины от коронавируса для подростков 12-17 лет "Спутник М" после необходимых исследований, в которых она показала эффективность и безопасность. В конце января Центр Гамалеи получил разрешение на клинические исследования вакцины для детей от шести до 11 лет.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
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россия, общество, здоровье - общество, санкт-петербург, александр гинцбург, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
09:16 20.06.2022
 
Гинцбург рассказал о подготовке регистрации вакцины от COVID-19 для детей

Гинцбург: COVID-вакцину для детей 6-11 лет, возможно, не придется регистрировать отдельно

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУпаковки с детской вакциной Спутник-М ("Гам-КОВИД-Вак-М")
Упаковки с детской вакциной Спутник-М (Гам-КОВИД-Вак-М) - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Упаковки с детской вакциной Спутник-М ("Гам-КОВИД-Вак-М"). Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Вакцину против коронавируса для детей 6-11 лет не придётся регистрировать отдельно, если в ходе исследования выяснится, что нужна концентрация "Спутника V" 1 к 5, тогда просто расширят инструкцию к вакцине "Спутник М", заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Если окажется, что концентрация 1:5 будет рекомендована для этой возрастной группы, то регистрация пройдет гораздо быстрее по той простой причине, что эта концентрация уже рекомендована для детей более старшей группы. И тогда фактически вся разрешительная процедура сведется просто к расширению применения уже существующего препарата, это не будет новый препарат", - сказал Гинцбург.
Вирус оспы обезьян под электронным микроскопом
15 июня, 20:21Петербургский международный экономический форум — 2022
Гинцбург считает, что оспа обезьян вряд ли вызовет новую пандемию
Он пояснил, что детям в ходе исследования вводят вакцину в концентрации 1 к 5 и 1 к 10, уровень вируснейтрализующих антител покажет, какая концентрация необходима.
Минздрав России ранее принял решение о регистрации вакцины от коронавируса для подростков 12-17 лет "Спутник М" после необходимых исследований, в которых она показала эффективность и безопасность. В конце января Центр Гамалеи получил разрешение на клинические исследования вакцины для детей от шести до 11 лет.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
 
Петербургский международный экономический форум — 2022РоссияОбществоЗдоровье - ОбществоСанкт-ПетербургАлександр ГинцбургМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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