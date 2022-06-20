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Гинцбург рассказал об исследованиях вакцины от разных штаммов COVID-19 - РИА Новости, 20.06.2022
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https://ria.ru/20220620/vaktsina-1796645132.html
Гинцбург рассказал об исследованиях вакцины от разных штаммов COVID-19
Гинцбург рассказал об исследованиях вакцины от разных штаммов COVID-19 - РИА Новости, 20.06.2022
Гинцбург рассказал об исследованиях вакцины от разных штаммов COVID-19
Исследования новой вакцины против коронавируса на основе вирусоподобных частиц, которая будет защищать сразу от нескольких вариантов COVID-19, проходят гладко,... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T06:40
2022-06-20T07:18
общество
россия
санкт-петербург
александр гинцбург
здоровье
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
петербургский международный экономический форум — 2022
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Исследования новой вакцины против коронавируса на основе вирусоподобных частиц, которая будет защищать сразу от нескольких вариантов COVID-19, проходят гладко, привиты несколько десятков человек, значимых побочных эффектов у них нет, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Он отметил, что каких-то значимых побочных эффектов на введение данной вакцины у добровольцев, участвующих в исследовании, нет.Ранее Минздрав России разрешил центру Гамалеи клинические исследования вакцины против коронавируса, содержащей вирусоподобные частицы. Вакцина будет двухкомпонентной и даст защиту от нескольких вариантов вируса.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
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общество, россия, санкт-петербург, александр гинцбург, здоровье, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
06:40 20.06.2022 (обновлено: 07:18 20.06.2022)
 
Гинцбург рассказал об исследованиях вакцины от разных штаммов COVID-19

Гинцбург: исследования вакцины от COVID-19, защищающей от разных штаммов, идут гладко

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДиректор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Исследования новой вакцины против коронавируса на основе вирусоподобных частиц, которая будет защищать сразу от нескольких вариантов COVID-19, проходят гладко, привиты несколько десятков человек, значимых побочных эффектов у них нет, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Там довольно-таки все тоже гладко проходит. Сейчас проходит стадия безопасности и иммуногенности. Провакцинировано несколько десятков человек", — сказал Гинцбург.

Он отметил, что каких-то значимых побочных эффектов на введение данной вакцины у добровольцев, участвующих в исследовании, нет.
Ранее Минздрав России разрешил центру Гамалеи клинические исследования вакцины против коронавируса, содержащей вирусоподобные частицы. Вакцина будет двухкомпонентной и даст защиту от нескольких вариантов вируса.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
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Петербургский международный экономический форум — 2022ОбществоРоссияСанкт-ПетербургАлександр ГинцбургЗдоровьеМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)НИИ им. Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи)
 
 
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