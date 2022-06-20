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Гинцбург оценил действие вакцины "Спутник V" у детей 9-11 лет - РИА Новости, 20.06.2022
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https://ria.ru/20220620/vaktsina-1796641358.html
Гинцбург оценил действие вакцины "Спутник V" у детей 9-11 лет
Гинцбург оценил действие вакцины "Спутник V" у детей 9-11 лет - РИА Новости, 20.06.2022
Гинцбург оценил действие вакцины "Спутник V" у детей 9-11 лет
Никаких значимых побочных эффектов после вакцинации "Спутником V" у 14 привитых детей 9-11 лет не наблюдалось, в ближайшее время будет принято решение о... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T03:33
2022-06-20T07:19
общество
россия
санкт-петербург
здоровье
александр гинцбург
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Никаких значимых побочных эффектов после вакцинации "Спутником V" у 14 привитых детей 9-11 лет не наблюдалось, в ближайшее время будет принято решение о введении вакцины детям шести-восьми лет, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Он отметил, что в ближайшее время соберется группа независимых экспертов, чтобы по результатам исследования, полученным после вакцинации детей 9-11 лет, принять решение о возможности вакцинации детей более младшего возрастного диапазона — шести-восьми лет.Минздрав России ранее принял решение о регистрации вакцины от коронавируса для подростков 12-17 лет "Спутник М" после необходимых исследований, в которых она показала эффективность и безопасность. В конце января Центр Гамалеи получил разрешение на клинические исследования вакцины для детей от шести до 11 лет.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
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общество, россия, санкт-петербург, здоровье, александр гинцбург, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), вакцина "спутник v"
03:33 20.06.2022 (обновлено: 07:19 20.06.2022)
 
Гинцбург оценил действие вакцины "Спутник V" у детей 9-11 лет

Гинцбург: значимых побочных эффектов после вакцинации "Спутником V" у детей 9-11 лет нет

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРаствор для интраназального введения "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Раствор для интраназального введения Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Раствор для интраназального введения "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"). Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Никаких значимых побочных эффектов после вакцинации "Спутником V" у 14 привитых детей 9-11 лет не наблюдалось, в ближайшее время будет принято решение о введении вакцины детям шести-восьми лет, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Никаких значимых побочных эффектов среди 14 провакцинированных детишек не наблюдалось", — сказал Гинцбург.
Он отметил, что в ближайшее время соберется группа независимых экспертов, чтобы по результатам исследования, полученным после вакцинации детей 9-11 лет, принять решение о возможности вакцинации детей более младшего возрастного диапазона — шести-восьми лет.
Минздрав России ранее принял решение о регистрации вакцины от коронавируса для подростков 12-17 лет "Спутник М" после необходимых исследований, в которых она показала эффективность и безопасность. В конце января Центр Гамалеи получил разрешение на клинические исследования вакцины для детей от шести до 11 лет.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
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Петербургский международный экономический форум — 2022ОбществоРоссияСанкт-ПетербургЗдоровьеАлександр ГинцбургКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Вакцина "Спутник V"
 
 
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