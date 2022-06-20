https://ria.ru/20220620/vaktsina-1796641358.html

Гинцбург оценил действие вакцины "Спутник V" у детей 9-11 лет

Гинцбург оценил действие вакцины "Спутник V" у детей 9-11 лет - РИА Новости, 20.06.2022

Гинцбург оценил действие вакцины "Спутник V" у детей 9-11 лет

Никаких значимых побочных эффектов после вакцинации "Спутником V" у 14 привитых детей 9-11 лет не наблюдалось, в ближайшее время будет принято решение о... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T03:33

2022-06-20T03:33

2022-06-20T07:19

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коронавирус covid-19

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Никаких значимых побочных эффектов после вакцинации "Спутником V" у 14 привитых детей 9-11 лет не наблюдалось, в ближайшее время будет принято решение о введении вакцины детям шести-восьми лет, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Он отметил, что в ближайшее время соберется группа независимых экспертов, чтобы по результатам исследования, полученным после вакцинации детей 9-11 лет, принять решение о возможности вакцинации детей более младшего возрастного диапазона — шести-восьми лет.Минздрав России ранее принял решение о регистрации вакцины от коронавируса для подростков 12-17 лет "Спутник М" после необходимых исследований, в которых она показала эффективность и безопасность. В конце января Центр Гамалеи получил разрешение на клинические исследования вакцины для детей от шести до 11 лет.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.

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