https://ria.ru/20220620/vagony-1796800482.html
Девять вагонов с углем сошли с рельсов в Краснодарском крае
Девять вагонов с углем сошли с рельсов в Краснодарском крае - РИА Новости, 20.06.2022
Девять вагонов с углем сошли с рельсов в Краснодарском крае
Девять вагонов с углем сошли с рельсов в Краснодарском крае, пострадавших и угрозы окружающей среде нет, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T16:36
2022-06-20T16:36
2022-06-20T16:44
тимашевск
батайск
краснодарский край
происшествия
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СОЧИ, 20 июн – РИА Новости. Девять вагонов с углем сошли с рельсов в Краснодарском крае, пострадавших и угрозы окружающей среде нет, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.Кроме этого, по данным управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу, были повреждены три опоры контактной сети.На место происшествия выехали бригады Тимашевска и Батайска для восстановительных работ.
https://ria.ru/20220607/dtp-1793630405.html
тимашевск
батайск
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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тимашевск, батайск, краснодарский край, происшествия
16:36 20.06.2022 (обновлено: 16:44 20.06.2022)
Девять вагонов с углем сошли с рельсов в Краснодарском крае
В Краснодарском крае девять грузовых вагонов с углем сошли с рельсов, пострадавших нет