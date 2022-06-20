https://ria.ru/20220620/vagony-1796800482.html

Девять вагонов с углем сошли с рельсов в Краснодарском крае

Девять вагонов с углем сошли с рельсов в Краснодарском крае - РИА Новости, 20.06.2022

Девять вагонов с углем сошли с рельсов в Краснодарском крае

Девять вагонов с углем сошли с рельсов в Краснодарском крае, пострадавших и угрозы окружающей среде нет, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T16:36

2022-06-20T16:36

2022-06-20T16:44

тимашевск

батайск

краснодарский край

происшествия

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СОЧИ, 20 июн – РИА Новости. Девять вагонов с углем сошли с рельсов в Краснодарском крае, пострадавших и угрозы окружающей среде нет, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.Кроме этого, по данным управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу, были повреждены три опоры контактной сети.На место происшествия выехали бригады Тимашевска и Батайска для восстановительных работ.

https://ria.ru/20220607/dtp-1793630405.html

тимашевск

батайск

краснодарский край

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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Евгения Нефедова

тимашевск, батайск, краснодарский край, происшествия