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Девять вагонов с углем сошли с рельсов в Краснодарском крае - РИА Новости, 20.06.2022
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Девять вагонов с углем сошли с рельсов в Краснодарском крае
Девять вагонов с углем сошли с рельсов в Краснодарском крае - РИА Новости, 20.06.2022
Девять вагонов с углем сошли с рельсов в Краснодарском крае
Девять вагонов с углем сошли с рельсов в Краснодарском крае, пострадавших и угрозы окружающей среде нет, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T16:36
2022-06-20T16:44
тимашевск
батайск
краснодарский край
происшествия
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СОЧИ, 20 июн – РИА Новости. Девять вагонов с углем сошли с рельсов в Краснодарском крае, пострадавших и угрозы окружающей среде нет, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.Кроме этого, по данным управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу, были повреждены три опоры контактной сети.На место происшествия выехали бригады Тимашевска и Батайска для восстановительных работ.
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тимашевск, батайск, краснодарский край, происшествия
16:36 20.06.2022 (обновлено: 16:44 20.06.2022)
 
Девять вагонов с углем сошли с рельсов в Краснодарском крае

В Краснодарском крае девять грузовых вагонов с углем сошли с рельсов, пострадавших нет

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЖелезнодорожные вагоны с углем
Железнодорожные вагоны с углем - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Железнодорожные вагоны с углем. Архивное фото
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СОЧИ, 20 июн – РИА Новости. Девять вагонов с углем сошли с рельсов в Краснодарском крае, пострадавших и угрозы окружающей среде нет, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.
"В 13.55 на перегоне Орловка-Кубанская – Староминская-Тимашевская произошел сход 9 вагонов грузового поезда, груженых углем. Пострадавших нет. Угрозы окружающей среде нет", - говорится в сообщении.
Кроме этого, по данным управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу, были повреждены три опоры контактной сети.
На место происшествия выехали бригады Тимашевска и Батайска для восстановительных работ.
Светофор на железной дороге - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
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ТимашевскБатайскКраснодарский крайПроисшествия
 
 
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