https://ria.ru/20220620/uragan-1796670911.html

Минобороны показало видео работы "Урагана" в спецоперации на Украине

Минобороны показало видео работы "Урагана" в спецоперации на Украине - РИА Новости, 20.06.2022

Минобороны показало видео работы "Урагана" в спецоперации на Украине

Минобороны опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня "Ураган", уничтожающих позиции украинских военных в ходе спецоперации. РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T10:29

2022-06-20T10:29

2022-06-20T11:26

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

рзсо "ураган"

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня "Ураган", уничтожающих позиции украинских военных в ходе спецоперации."Поражаем командные пункты, артиллерию противника в первую очередь. Снаряды осколочно-фугасные, дальность минимальная от десяти километров. Конечно же, тяжело. Но все справляются. Все работают, заряжены на работу. Морально-психологическое состояние у всех отличное", — рассказал начальник штаба реактивного дивизиона Александр.В Минобороны уточнили, что артиллерийские подразделения поражают украинские батареи, оборонительные сооружения, пункты управления, вооружение и военную технику.В опубликованном видеоролике "Ураган" стреляет по замаскированным украинским позициям, которые выявили беспилотники "Орлан-10".На видео показаны четыре залпа, снятые с разных ракурсов. Также видна съемка с беспилотника попадания снарядов по цели. Ролик заканчивается уходом боевой машины на запасную позицию.Артиллеристы применяют осколочно-фугасные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям и бронетехнике противника. После стрельбы расчеты РСЗО сменили огневую позицию на запасную, чтобы уйти от возможного ответного огня.Реактивная система залпового огня "Ураган" предназначена для поражения бронетехники мотопехотных и танковых подразделений противника в местах сосредоточения и на марше, разрушения пунктов управления, узлов связи и объектов военно-промышленной инфраструктуры, складов боеприпасов и других целей.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением города Лисичанск и промзоны Северодонецка.

https://ria.ru/20220619/minoborony-1796565454.html

https://ria.ru/20220529/vertolet-1791507512.html

https://ria.ru/20220614/ukraina-1795134723.html

украина

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Кадры боевой работы РСЗО "Ураган" по целям противника на Украине Кадры боевой работы РСЗО «Ураган» по целям противника на Украине 2022-06-20T10:29 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), рзсо "ураган"