https://ria.ru/20220620/uragan-1796670911.html
Минобороны показало видео работы "Урагана" в спецоперации на Украине
Минобороны показало видео работы "Урагана" в спецоперации на Украине - РИА Новости, 20.06.2022
Минобороны показало видео работы "Урагана" в спецоперации на Украине
Минобороны опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня "Ураган", уничтожающих позиции украинских военных в ходе спецоперации. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T10:29
2022-06-20T10:29
2022-06-20T11:26
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
рзсо "ураган"
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796660595_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7d20fa696ab4e1f1eae2201be06a2bc8.jpg
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня "Ураган", уничтожающих позиции украинских военных в ходе спецоперации."Поражаем командные пункты, артиллерию противника в первую очередь. Снаряды осколочно-фугасные, дальность минимальная от десяти километров. Конечно же, тяжело. Но все справляются. Все работают, заряжены на работу. Морально-психологическое состояние у всех отличное", — рассказал начальник штаба реактивного дивизиона Александр.В Минобороны уточнили, что артиллерийские подразделения поражают украинские батареи, оборонительные сооружения, пункты управления, вооружение и военную технику.В опубликованном видеоролике "Ураган" стреляет по замаскированным украинским позициям, которые выявили беспилотники "Орлан-10".На видео показаны четыре залпа, снятые с разных ракурсов. Также видна съемка с беспилотника попадания снарядов по цели. Ролик заканчивается уходом боевой машины на запасную позицию.Артиллеристы применяют осколочно-фугасные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям и бронетехнике противника. После стрельбы расчеты РСЗО сменили огневую позицию на запасную, чтобы уйти от возможного ответного огня.Реактивная система залпового огня "Ураган" предназначена для поражения бронетехники мотопехотных и танковых подразделений противника в местах сосредоточения и на марше, разрушения пунктов управления, узлов связи и объектов военно-промышленной инфраструктуры, складов боеприпасов и других целей.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением города Лисичанск и промзоны Северодонецка.
https://ria.ru/20220619/minoborony-1796565454.html
https://ria.ru/20220529/vertolet-1791507512.html
https://ria.ru/20220614/ukraina-1795134723.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796660595_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5dfe5e102f7e526ccb1e1551b2f18b8a.jpg
Кадры боевой работы РСЗО "Ураган" по целям противника на Украине
Кадры боевой работы РСЗО «Ураган» по целям противника на Украине
2022-06-20T10:29
true
PT0M52S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), рзсо "ураган"
10:29 20.06.2022 (обновлено: 11:26 20.06.2022)
Минобороны показало видео работы "Урагана" в спецоперации на Украине
Минобороны показало видео боевой работы расчетов РСЗО "Ураган" в спецоперации на Украине
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня "Ураган", уничтожающих позиции украинских военных в ходе спецоперации.
"Поражаем командные пункты, артиллерию противника в первую очередь. Снаряды осколочно-фугасные, дальность минимальная от десяти километров. Конечно же, тяжело. Но все справляются. Все работают, заряжены на работу. Морально-психологическое состояние у всех отличное", — рассказал начальник штаба реактивного дивизиона Александр.
В Минобороны уточнили, что артиллерийские подразделения поражают украинские батареи, оборонительные сооружения, пункты управления, вооружение и военную технику.
В опубликованном видеоролике "Ураган" стреляет по замаскированным украинским позициям, которые выявили беспилотники "Орлан-10".
"Корректировка артиллерийского огня и фиксирование уничтожения целей производилась с помощью расчетов комплексов беспилотных летательных аппаратов, которые в режиме реального времени передавали результаты огневого поражения на командный пункт артиллерии", — уточнили в Минобороны.
На видео показаны четыре залпа, снятые с разных ракурсов. Также видна съемка с беспилотника попадания снарядов по цели. Ролик заканчивается уходом боевой машины на запасную позицию.
Артиллеристы применяют осколочно-фугасные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям и бронетехнике противника. После стрельбы расчеты РСЗО сменили огневую позицию на запасную, чтобы уйти от возможного ответного огня.
Реактивная система залпового огня "Ураган" предназначена для поражения бронетехники мотопехотных и танковых подразделений противника в местах сосредоточения и на марше, разрушения пунктов управления, узлов связи и объектов военно-промышленной инфраструктуры, складов боеприпасов и других целей.
Россия
с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины
. Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
В ДНР
освобождены Волноваха
, стратегически важный райцентр к югу от Донецка
, Мариуполь
, крупнейший город на побережье Азовского моря
, и Святогорск
, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением города Лисичанск и промзоны Северодонецка
.